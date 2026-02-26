Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

4 मार्च को ओपन हो रहा यह आईपीओ, IIT-बॉम्बे के प्रोफेसर होंगे मालामाल!

Feb 26, 2026 03:38 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सेडेमैक मेकाट्रॉनिक्स लिमिटेड ने कहा कि आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 1,287-1,352 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। अपर प्राइस पर कंपनी का मूल्यांकन करीब 6,000 करोड़ रुपये आंका गया है।

4 मार्च को ओपन हो रहा यह आईपीओ, IIT-बॉम्बे के प्रोफेसर होंगे मालामाल!

पावरट्रेन कंट्रोल और मोटर वाहन कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी सेडेमैक मेकाट्रॉनिक्स लिमिटेड का आईपीओ लॉन्च होने वाला है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी के को-फाउंडर शशिकांत सूर्यनारायणन को बड़ा मुनाफा होने की उम्मीद है। आइए डिटेल में जान लेते हैं।

आईपीओ की डिटेल

सेडेमैक मेकाट्रॉनिक्स लिमिटेड ने कहा कि आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 1,287-1,352 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। अपर प्राइस पर कंपनी का मूल्यांकन करीब 6,000 करोड़ रुपये आंका गया है। यह इश्यू चार मार्च को खुलेगा और छह मार्च को बंद होगा। बड़े (एंकर) निवेशक दो मार्च को बोली लगा पाएंगे। आईपीओ में कोई नया इश्यू शामिल नहीं है। यह पूरी तरह से बिक्री पेशकश (ओएफएस) पर आधारित है जिसमें प्रवर्तक मनीष शर्मा और अश्विनी अमित दीक्षित सहित अन्य निवेशक कुल 80,43,300 शेयर बेचेंगे। सेडेमैक मेकाट्रॉनिक्स का शेयर 11 मार्च को बाजार में सूचीबद्ध हो सकता है।

किसकी कितनी हिस्सेदारी?

दरअसल, आईआईटी-बॉम्बे के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर शशिकांत सूर्यनारायणन ने 2007 में कैंपस लैब से सेडेमैक मेकाट्रॉनिक्स की शुरुआत की। अठारह साल बाद कंपनी में उनकी 16.16% हिस्सेदारी की कीमत लगभग 967 करोड़ रुपये हो गई है। कैल्कुलेशन आईपीओ के अपर प्राइस बैंड (₹1,352 प्रति शेयर) के आधार पर किया गया है।

प्रोफेसर शशिकांत सूर्यनारायणन के अलावा जिन छात्रों ने लैब छोड़कर कंपनी को खड़ा करने में मदद की, वे भी आईपीओ से अच्छा खासा मुनाफा कमाने वाले हैं। इनमें से एक मनीष शर्मा हैं। मनीष शर्मा वर्तमान में सेडेमैक के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी हैं। वह 46 रुपये प्रति शेयर के भाव से खरीदे गए अपने 45,000 शेयर बेच रहे हैं। आईपीओ के इश्यू प्राइस 1352 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से इस हिस्सेदारी की कीमत 6 करोड़ रुपये से अधिक हो जाती है। मनीष शर्मा की बात करें तो उन्होंने आईआईटी-मुंबई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और पहले ईटन इंडिया इंजीनियरिंग सेंटर में काम किया है। वह आईपीओ के तहत शेयर बेचने वाले शेयरधारकों में से एक हैं। आईपीओ के बाद कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 1.95% से घटकर 1.85% हो जाएगी।

ये भी पढ़ें:ट्रांजैक्शन से जुड़े फ्रॉड पर यस बैंक का एक्शन, शेयर में हलचल, ₹21 पर भाव
ये भी पढ़ें:हर शेयर पर 75 रुपये डिविडेंड, निवेशकों को बड़ा तोहफा दे रही यह कंपनी
ये भी पढ़ें:अडानी समूह का एनर्जी सेक्टर में बड़ा कदम, विदेश में बनाई नई कंपनी

कंपनी के को-फाउंडर अमित अरुण दीक्षित की पत्नी अश्विनी अमित दीक्षित भी 100 रुपये प्रति शेयर के भाव से खरीदे गए 67,500 शेयर बेचकर मुनाफा कमा रही हैं। उनका 67.5 लाख रुपये का निवेश अब 9.12 करोड़ रुपये का हो गया है, जिससे उन्हें 8.45 करोड़ रुपये का लाभ और 13.5 गुना यानी 1,252% का रिटर्न मिला है। आईपीओ में अश्विनी की हिस्सेदारी 1.22% से घटकर 1.07% हो जाएगी। बता दें कि आईआईटी-बॉम्बे से पीएचडी प्राप्त अमित अरुण दीक्षित कंपनी के संस्थापक शेयरधारकों और प्रमोटरों में से एक हैं। आईपीओ के बाद भी कंपनी में उनकी 2.81% इक्विटी हिस्सेदारी बनी रहेगी।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,