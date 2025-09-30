sebi wreaks havoc on this company bans 3 top level officers for 2 years shares plummet इस कंपनी पर सेबी का कहर, 3 टॉप लेवल अफसरों पर 2 साल का बैन, औंधेमुंह गिरे शेयर, Business Hindi News - Hindustan
SEBI Ban: सेबी ने कंपनी और अधिकारियों पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही कंपनी और तीनों अधिकारियों पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका है। शेयर पिछले बंद 406.70 रुपये के मुकाबले 356.20 रुपये पर खुला और डे लो 340 रुपये तक लुढ़क गया। 

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 10:10 AM
मैन इंडस्ट्रीज के शेयर 30 सितंबर को लगभग 16% गिरकर 341.10 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए। यह गिरावट भारतीय बाजार नियामक SEBI (सेबी) द्वारा कंपनी और उसके तीन शीर्ष अधिकारियों पर दो साल के लिए प्रतिभूति बाजार तक पहुंच पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद आई है।

SEBI से ने क्यों की कार्रवाई

SEBI ने अपनी जांच में पाया कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015 से 2021 तक अपनी सहायक कंपनी 'मेरिनो शेल्टर्स' के खाते अपने वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किए, संबद्ध पक्ष लेनदेन का गलत खुलासा किया और अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति छिपाने के लिए फंड्स का राउंड-ट्रिपिंग (एक तरह का फंड साइकिल) किया।

सेबी ने कंपनी और अधिकारियों पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही कंपनी और तीनों अधिकारियों पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका है।

प्रभावित अधिकारी: कंपनी के चेयरमैन रमेश मनसुखानी, मैनेजिंग डायरेक्टर निखिल मनसुखानी और पूर्व वित्त प्रमुख अशोक गुप्ता ।

कंपनी ने क्या कहा

सीएनबीसी टीवी 18 के मुताबिक इस नियामक कार्रवाई के जवाब में मैन इंडस्ट्रीज ने स्पष्ट किया कि कंपनी का कारोबार और दैनिक कामकाज पूरी तरह से सामान्य जारी है। कंपनी के पास 4,700 करोड़ रुपये का मजबूत ऑर्डर बुक है, जो भविष्य के राजस्व की मजबूत उम्मीद जताता है।

कंपनी किसी अन्य कंपनी के शेयरों में ट्रेडिंग नहीं करती, इसलिए प्रतिभूति बाजार तक पहुंच पर प्रतिबंध का उसके मुख्य व्यवसाय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी ने इस मामले को हल कर लिया है और इसे अतीत की एक छोटी अनुपालन संबंधी चूक बताया है।

शेयर की कीमत पर असर

30 सितंबर को कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर भाव इस खबर के बाद तेजी से लुढ़का। शेयर पिछले बंद 406.70 रुपये के मुकाबले 356.20 रुपये पर खुला और डे लो 340 रुपये तक लुढ़क गया। सुबह 10 बजे के करीब यह 9.70 पर्सेंट नीचे 367 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। यहां सिर्फ शेयर के परफॉर्मेंस की जानकारी दी गई है, यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

