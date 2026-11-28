मुख्य बातें

अब IPO लॉन्च होने से पहले कंपनियों के शेयरों की खरीद-बिक्री के लिए अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू हो सकता है। दरअसल, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने बताया कि प्री-IPO शेयरों के लिए एक अलग ट्रेडिंग एक्सचेंज बनाने पर विचार किया जा रहा है। सेबी इस योजना पर गंभीरता से काम कर रहा है और इसको लेकर जल्द ही एक कंसल्टेशन पेपर भी जारी किया जा सकता है। प्री-IPO ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर विचार ऐसे समय हो रहा है, जब सेबी ने हाल ही में IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) को लेकर निवेशकों को आगाह किया था।

क्या कहा सेबी चेयरमैन ने? सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने बताया कि पिछले तीन-चार वर्षों में भारत के IPO बाजार का तेजी से विस्तार हुआ है। ऐसे में प्री-IPO शेयरों की ट्रेडिंग के लिए अलग व्यवस्था बनाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, यह सुविधा सभी अनलिस्टेड कंपनियों के लिए नहीं होगी। पांडेय ने स्पष्ट किया कि सेबी का यह प्रस्ताव केवल उन कंपनियों तक सीमित होगा जो आईपीओ लाने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रस्तावित व्यवस्था को तैयार करते समय निवेशकों की सुरक्षा एक अहम पहलू होगी।

सेबी चेयरमैन के मुताबिक मार्केट रेगुलेटर को इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने की जरूरत होगी। नियामक यह भी तय करेगा कि प्री-IPO शेयरों की खरीद-बिक्री के दौरान कंपनियों को किस तरह की अतिरिक्त जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसका मकसद निवेशकों को कंपनी की वित्तीय स्थिति और कारोबार से जुड़ी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराना है। बता दें कि इस व्यवस्था का संबंध आगामी IPO से होगा। सेबी इस प्रस्तावित व्यवस्था को उन कंपनियों तक नहीं बढ़ाएगा, जिनका आने वाले आईपीओ से कोई लेना-देना नहीं है। सेबी प्रमुख ने इस प्रस्तावित प्लेटफॉर्म के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तो नहीं बताई लेकिन उन्होंने कहा कि जल्द ही एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया जाएगा, जिसके बाद और अधिक जानकारी सामने आएगी।

GMP पर रोक सेबी चेयरमैन का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ दिन पहले ही सेबी ने निवेशकों को ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के आंकड़ों पर भरोसा न करने की चेतावनी दी थी। सेबी ने इन्हें अनौपचारिक, असत्यापित और अनियमित बताया है। सेबी ने एक बयान में कहा कि आईपीओ के जीएमपी के आंकड़े वेबसाइट, डिजिटल मंचों, समाचार पत्रों और यहां तक कि सेबी में रजिस्टर्ड कुछ मध्यस्थों, बाजार प्रतिभागियों की ओर से भी व्यापक रूप से प्रकाशित किए जा रहे हैं। सेबी ने कहा कि ऐसे प्रीमियम के आंकड़ों का प्रकाशन निवेशकों के हितों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यह सिक्योरिटी मार्केट में पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों के विपरीत है।