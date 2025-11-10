डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट पर सेबी की चेतावनी, इसे पढ़ने के बाद ही खरीदें सोना

संक्षेप: कई मोबाइल ऐप छोटे निवेशकों को 100 से शुरू होने वाले सोने के निवेश के नाम पर लुभा रहे हैं। सेबी ने स्पष्ट किया कि ऐसे डिजिटल गोल्ड उत्पाद, सेबी द्वारा नियंत्रित गोल्ड स्कीम्स से पूरी तरह अलग हैं। ये न तो किसी सिक्योरिटी के रूप में अधिसूचित हैं और न ही कमॉडिटी डेरिवेटिव के तहत आते हैं।

भारतीय बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों को सतर्क किया है कि कुछ ऑनलाइन मंच और मोबाइल ऐप ‘डिजिटल गोल्ड’ या ‘ई-गोल्ड’ को सोने में निवेश का आसान विकल्प बताकर बढ़ावा दे रहे हैं। कई मोबाइल ऐप छोटे निवेशकों को 100 से शुरू होने वाले सोने के निवेश के नाम पर लुभा रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सेबी की चेतावनी: सेबी ने स्पष्ट किया कि ऐसे डिजिटल गोल्ड उत्पाद, सेबी द्वारा नियंत्रित गोल्ड स्कीम्स से पूरी तरह अलग हैं। ये न तो किसी सिक्योरिटी (सुरक्षा निवेश) के रूप में अधिसूचित हैं और न ही कमॉडिटी डेरिवेटिव (वायदा कारोबार) के तहत आते हैं। यानी ये सेबी के नियामक दायरे से बाहर हैं। ऐसे में इनमें निवेश करने वाले निवेशकों को कई तरह के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि सेबी ने जनता को आगाह किया है कि बिना निंयमन के डिजिटल गोल्ड में निवेश सोच-समझ कर ही करें।

डिजिटल गोल्ड क्या है? यह ऑनलाइन निवेश उत्पाद है, जो निवेशक को डिजिटल रूप में सोना खरीदने, बेचने और होल्ड करने की अनुमति देता है। जब कोई डिजिटल गोल्ड खरीदता है तो उसके बराबर की भौतिक सोने की मात्रा विक्रेता कंपनी की ओर से सुरक्षित रखी जाती है।

देश में प्रमुख प्लेटफॉर्म हैं, जो डिजिटल गोल्ड की सुविधा प्रदान करते हैं। इनमें एमएमटीसी-पीएएमपी, सेफगोल्ड और ऑगमॉन्ट शामिल हैं। अन्य डिजिटल वॉलेट, फिनटेक ऐप और स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियां भी इन्हीं के माध्यम से डिजिटल गोल्ड उपलब्ध कराती हैं।

ऐसे कैसे काम करता है आप किसी विश्वसनीय प्लेटफॉर्म (जैसे फिनटेक ऐप, वेबसाइट, बैंकिंग ऐप आदि) से ऑनलाइन सोना खरीदते हैं।

आपके पैसे के बदले उतना सोना सुरक्षित वॉल्ट में आपके नाम पर रखा जाता है।

प्लेटफॉर्म आपकी होल्डिंग को डिजिटल रूप में दिखाता है।

आप इसे कभी भी बेच सकते हैं और पैसा तुरंत खाते में आ जाता है।

चाहें तो बाद में सिक्के/बार के रूप में भौतिक सोना प्राप्त कर सकते हैं। फंस सकता है निवेशक का पैसा इस मामले में विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल गोल्ड उत्पाद फिलहाल न तो सेबी के अधीन आते हैं, न ही आरबीआई के। इस वजह से यह पूरा क्षेत्र जोखिम से भरा हुआ है। कई कंपनियां सोने की 99.9 प्रतिशत शुद्धता, सुरक्षित वॉल्ट स्टोरेज स्टोरेज जैसे दावे करती हैं लेकिन इन दावों की न तो कोई स्वतंत्र ऑडिट होता है और न ही निवेशक को यह साबित करने का कोई दस्तावेज मिलता है कि सोना वास्तव में उसके नाम पर खरीदा गया है।

अगर प्लेटफॉर्म बंद हो गया या दिवालिया हो गया, तो निवेशक का पैसा फंस सकता है। भले ही ये ब्रांड नामी और भरोसेमंद हों, लेकिन इनका नियमितीकरण सेबी के तहत नहीं आता। इसका सीधा मतबल है कि निवेशक को अपनी रकम वापस पाने के लिए कोई सरकारी सुरक्षा नहीं मिलेगी।

यहां दिक्कतें 1. अधिकांश प्लेटफॉर्म आपके सोने को लगभग एक समयसीमा तक ही मुफ्त स्टोर करते हैं।

2. इसके बाद शुल्क देना पड़ सकता है या फिर सोना बेचने या भौतिक रूप में लेने का विकल्प अपनाना होगा।

3. सोना किसी कंपनी के वॉल्ट में होता है। अगर कंपनी दिवालिया हो जाए तो दावा करना मुश्किल हो सकता है।

4. स्टोरेज, खरीद-बिक्री पर शुल्क, फिजिकल डिलीवरी चार्ज, यह सब लंबे समय में बोझ बन सकते हैं।

5. ऑनलाइन लेनदेन है तो हैकिंग या धोखाधड़ी से इनकार नहीं किया जा सकता।