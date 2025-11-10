Hindustan Hindi News
डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट पर सेबी की चेतावनी, इसे पढ़ने के बाद ही खरीदें सोना

Mon, 10 Nov 2025 06:22 AMDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
भारतीय बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों को सतर्क किया है कि कुछ ऑनलाइन मंच और मोबाइल ऐप ‘डिजिटल गोल्ड’ या ‘ई-गोल्ड’ को सोने में निवेश का आसान विकल्प बताकर बढ़ावा दे रहे हैं। कई मोबाइल ऐप छोटे निवेशकों को 100 से शुरू होने वाले सोने के निवेश के नाम पर लुभा रहे हैं।

सेबी की चेतावनी: सेबी ने स्पष्ट किया कि ऐसे डिजिटल गोल्ड उत्पाद, सेबी द्वारा नियंत्रित गोल्ड स्कीम्स से पूरी तरह अलग हैं। ये न तो किसी सिक्योरिटी (सुरक्षा निवेश) के रूप में अधिसूचित हैं और न ही कमॉडिटी डेरिवेटिव (वायदा कारोबार) के तहत आते हैं। यानी ये सेबी के नियामक दायरे से बाहर हैं। ऐसे में इनमें निवेश करने वाले निवेशकों को कई तरह के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि सेबी ने जनता को आगाह किया है कि बिना निंयमन के डिजिटल गोल्ड में निवेश सोच-समझ कर ही करें।

डिजिटल गोल्ड क्या है?

यह ऑनलाइन निवेश उत्पाद है, जो निवेशक को डिजिटल रूप में सोना खरीदने, बेचने और होल्ड करने की अनुमति देता है। जब कोई डिजिटल गोल्ड खरीदता है तो उसके बराबर की भौतिक सोने की मात्रा विक्रेता कंपनी की ओर से सुरक्षित रखी जाती है।

देश में प्रमुख प्लेटफॉर्म हैं, जो डिजिटल गोल्ड की सुविधा प्रदान करते हैं। इनमें एमएमटीसी-पीएएमपी, सेफगोल्ड और ऑगमॉन्ट शामिल हैं। अन्य डिजिटल वॉलेट, फिनटेक ऐप और स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियां भी इन्हीं के माध्यम से डिजिटल गोल्ड उपलब्ध कराती हैं।

ऐसे कैसे काम करता है

  • आप किसी विश्वसनीय प्लेटफॉर्म (जैसे फिनटेक ऐप, वेबसाइट, बैंकिंग ऐप आदि) से ऑनलाइन सोना खरीदते हैं।
  • आपके पैसे के बदले उतना सोना सुरक्षित वॉल्ट में आपके नाम पर रखा जाता है।
  • प्लेटफॉर्म आपकी होल्डिंग को डिजिटल रूप में दिखाता है।
  • आप इसे कभी भी बेच सकते हैं और पैसा तुरंत खाते में आ जाता है।
  • चाहें तो बाद में सिक्के/बार के रूप में भौतिक सोना प्राप्त कर सकते हैं।

फंस सकता है निवेशक का पैसा

इस मामले में विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल गोल्ड उत्पाद फिलहाल न तो सेबी के अधीन आते हैं, न ही आरबीआई के। इस वजह से यह पूरा क्षेत्र जोखिम से भरा हुआ है। कई कंपनियां सोने की 99.9 प्रतिशत शुद्धता, सुरक्षित वॉल्ट स्टोरेज स्टोरेज जैसे दावे करती हैं लेकिन इन दावों की न तो कोई स्वतंत्र ऑडिट होता है और न ही निवेशक को यह साबित करने का कोई दस्तावेज मिलता है कि सोना वास्तव में उसके नाम पर खरीदा गया है।

अगर प्लेटफॉर्म बंद हो गया या दिवालिया हो गया, तो निवेशक का पैसा फंस सकता है। भले ही ये ब्रांड नामी और भरोसेमंद हों, लेकिन इनका नियमितीकरण सेबी के तहत नहीं आता। इसका सीधा मतबल है कि निवेशक को अपनी रकम वापस पाने के लिए कोई सरकारी सुरक्षा नहीं मिलेगी।

यहां दिक्कतें

1. अधिकांश प्लेटफॉर्म आपके सोने को लगभग एक समयसीमा तक ही मुफ्त स्टोर करते हैं।

2. इसके बाद शुल्क देना पड़ सकता है या फिर सोना बेचने या भौतिक रूप में लेने का विकल्प अपनाना होगा।

3. सोना किसी कंपनी के वॉल्ट में होता है। अगर कंपनी दिवालिया हो जाए तो दावा करना मुश्किल हो सकता है।

4. स्टोरेज, खरीद-बिक्री पर शुल्क, फिजिकल डिलीवरी चार्ज, यह सब लंबे समय में बोझ बन सकते हैं।

5. ऑनलाइन लेनदेन है तो हैकिंग या धोखाधड़ी से इनकार नहीं किया जा सकता।

क्या-क्या जांचें

  • प्रोवाइडर/कस्टोडियन कंपनी कौन सी है? यानी सोना कहां रखा है, स्टोरेज का बीमा है या नहीं।
  • कंपनी का ऑडिट होता है या नहीं।
  • शुद्धता और रिडेम्पशन विकल्प में कितनी पारदर्शिता है।
  • स्टोरेज अवधि और उसका शुल्क कितना है। कितने साल तक मुफ्त है और बाद में कितना शुल्क लगेगा।
  • कंपनी के केवाईसी नियम नियम क्या हैं।
  • प्रतिदिन लेनदेन की कोई सीमा तो निर्धारित नहीं है।

अपने निवेश पर नजर रखें

  • ऐप पर अपनी होल्डिंग्स पर लगातार नजर रखें।
  • खरीदने या बेचने का निर्णय लेने के लिए सोने की कीमतों पर नजर रखें।
  • अपने निवेश की नियमित जांच करें और देखें कि आपका डिजिटल गोल्ड कैसा प्रदर्शन कर रहा है।

सावधान रहें

  • केवल भरोसेमंद प्लेटफॉर्म से खरीदें
  • शर्तें और शुल्क ध्यान से पढ़ें
  • सर्टिफिकेट और शुद्धता जांचें
  • स्टोरेज नियम समझें
  • सुरक्षित भुगतान तरीका इस्तेमाल करें

कब करें इसमें निवेश?

  • छोटी रकम से शुरू करना हो
  • जल्दी खरीद-बिक्री में सुविधा चाहिए
  • घर में सोना रखने का जोखिम न लेना हो

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
