शेयर बाजार में ट्रेडिंग पर सेबी का नया नियम, 1 अक्टूबर से होगा लागू, निवेशकों के लिए जरूरी खबर

अब ट्रेडर्स को अपनी पोजिशन उस पूंजी और मार्जिन के हिसाब से ही रखनी होगी, जो उनके पास वास्तविक रूप से उपलब्ध है। यानी कम पैसे में बड़े-बड़े ट्रेड करने की सुविधा सीमित हो जाएगी। यह कदम खासतौर पर रिटेल निवेशकों को अचानक होने वाले बड़े घाटे से बचाने और बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 10:09 AM
शेयर बाजार में ट्रेडिंग पर सेबी का नया नियम, 1 अक्टूबर से होगा लागू, निवेशकों के लिए जरूरी खबर

SEBI New Rule: शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी ने 1 अक्टूबर से इंट्राडे डेरिवेटिव ट्रेडिंग (F&O) पर नई पोजिशन लिमिट लागू करने का ऐलान किया है। यह नियम 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। नए नियम के तहत, ट्रेडर्स को इंट्राडे डेरिवेटिव पोजिशन पर लिमिट लगाई जाएगी। यानी, कोई भी निवेशक या ट्रेडर अपने उपलब्ध मार्जिन और सेबी द्वारा तय सीमा से अधिक पोजिशन नहीं ले पाएगा। यह नियम खासतौर पर ऑप्शंस और फ्यूचर ट्रेडिंग में लागू होगा।

क्यों लिया गया है यह फैसला

सेबी का कहना है कि कुछ ट्रेडर्स अत्यधिक लेवरेज लेकर बड़ी पोज़िशन बना लेते हैं, जिससे बाजार में जोखिम और अस्थिरता बढ़ जाती है। नए नियम से छोटे और रिटेल निवेशकों को अनावश्यक नुकसान से बचाया जा सकेगा और मार्केट में पारदर्शिता और स्थिरता बढ़ेगी। बता दें कि इस नए बदलाव का मकसद बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी और जरूरत से ज्यादा लीवरेज लेने पर रोक लगाना है। अब ट्रेडर्स को अपनी पोजिशन उस पूंजी और मार्जिन के हिसाब से ही रखनी होगी, जो उनके पास वास्तविक रूप से उपलब्ध है। यानी कम पैसे में बड़े-बड़े ट्रेड करने की सुविधा सीमित हो जाएगी। यह कदम खासतौर पर रिटेल निवेशकों को अचानक होने वाले बड़े घाटे से बचाने और बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

निवेशकों पर कैसे पड़ेगा असर

अब निवेशकों को सोचे-समझे और लिमिट के अंदर ही इंट्राडे ट्रेड करना होगा। जरूरत से ज्यादा पोजिशन लेने पर पाबंदी होगी। लंबे समय में यह नियम सुरक्षित ट्रेडिंग माहौल बनाने में मदद करेगा। अभी तक कई ट्रेडर्स बहुत ज्यादा लीवरेज लेकर बड़ा ट्रेड कर पाते थे, लेकिन 1 अक्टूबर से लीवरेज पर कड़ाई होगी। छोटे रिटेल निवेशकों के लिए यह कदम नुकसान को सीमित करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है।

