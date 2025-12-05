सेबी काअवधूत साठे पर बड़ा एक्शन, शेयर मार्केट में बैन, 601 करोड़ वापस करने का आदेश

संक्षेप: भारतीय पूंजी बाजार नियामक सेबी ने लोकप्रिय फाइनेंशियल इन्फ्लूएंसर अवधूत साठे और उनकी कंपनी, अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी (एएसटीएपीएल) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सेबी ने साठे और उनकी फर्म को शेयर बाजार तक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया है।

गैरकानूनी तरीके से कमाए 601 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश नियामक ने उन्हें संयुक्त रूप से 601.37 करोड़ रुपये वापस चुकाने का भी आदेश दिया है, जिसमें ब्याज भी शामिल है। यह राशि उन्होंने 3.37 लाख से अधिक निवेशकों से इकट्ठा की थी। सेबी ने पाया कि साठे और उनकी अकादमी बिना पंजीकरण के निवेश सलाहकार की भूमिका निभा रहे थे।

शेयर बाजार प्रशिक्षण के बहाने दी जाती थी सलाह वे अपने शेयर बाजार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए भारी संख्या में लोगों को शेयर सुझाव और बाजार विश्लेषण दे रहे थे, भले ही कानूनी जरूरत के मुताबिक वे सेबी के साथ पंजीकृत नहीं थे। 125 पन्नों के विस्तृत आदेश में नियामक ने कहा कि अवधूत साठे इस पूरी योजना के मुख्य व्यक्ति थे।

'शिक्षा' के नाम पर चलता था धंधा उन्होंने अपने छात्रों को विशिष्ट शेयरों में ट्रेडिंग के लिए प्रोत्साहित किया और पैसे के बदले में उन्हें खरीदने/बेचने की सिफारिशें दीं, और यह सब 'शिक्षा' के नाम पर चल रहा था। नियामक ने कहा कि इकट्ठा किया गया पैसा साठे और उनकी कंपनी के खातों में जमा किया गया था।

निवेशकों को गुमराह किया गया सेबी की जांच में पाया गया कि साठे और एएसटीएपीएल "लापरवाही से गलत जानकारी दे रहे थे" और उचित पंजीकरण के बिना ही निवेशकों को अपनी सलाह पर शेयर बाजार में लेनदेन के लिए राजी कर रहे थे। नियामक ने जुलाई 2017 से अक्टूबर 2025 तक उनकी गतिविधियों की विस्तृत जांच की।

सिर्फ सफल ट्रेड्स दिखाकर की जाती थी पब्लिसिटी पाया गया कि साठे और उनकी अकादमी अपने कोर्स का विज्ञापन केवल अपने प्रतिभागियों के सफल ट्रेड्स दिखाकर करते थे, यह दावा करते हुए कि छात्र लगातार उच्च मुनाफा कमा रहे हैं।

सेबी के तत्काल निर्देश दूसरे निवेशकों की तत्काल सुरक्षा के लिए, सेबी ने अवधूत साठे और उनकी अकादमी को तुरंत कोई भी निवेश सलाहकार या रिसर्च सेवाएं देने से रोकने का निर्देश दिया है। उन्हें अपने छात्रों के किसी भी पिछले प्रदर्शन या मुनाफे का विज्ञापन करने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है और वे किसी भी शिक्षण उद्देश्य के लिए लाइव मार्केट डेटा का उपयोग नहीं कर सकते।