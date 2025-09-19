आपके पास अब भी हैं फिजिकल शेयर? सेबी दे रहा डीमैट में ट्रांसफर कराने का मौका

अगर आपके पास अब भी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, बीते जुलाई महीने में सेबी ने एक विंडो ओपन किया था। इस विंडो पर आप फिजिकल शेयर को ट्रांसफर करने का आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए डेडलाइन 6 जनवरी 2026 तक है।

Stock market news: अगर आपके पास अब भी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, बीते जुलाई महीने में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ऐसी सिक्योरिटीज के ट्रांसफर को सक्षम करने के लिए एक विंडो ओपन किया था। यह विंडो छह जनवरी, 2026 तक के लिए उपलब्ध है। ऐसे में वो निवेशक अब भी आवेदन कर सकते हैं जिनके पास फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है।

क्या होता है फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट? यह एक कागजी दस्तावेज होता है, जो यह प्रमाणित करता है कि आप किसी कंपनी के शेयरों के मालिक हैं। इस सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि आपके नाम पर कितने शेयर हैं। इसके अलावा कंपनी का नाम, सर्टिफिकेट नंबर और अन्य जरूरी जानकारियां भी होती हैं। यह सर्टिफिकेट उस समय जारी किया जाता था, जब शेयरों को डिजिटल रूप में यानी डीमैट खाते में रखने की सुविधा नहीं थी। फिजिकल सर्टिफिकेट को डीमैट में बदलना बेहतर होता है, क्योंकि यह सुरक्षित और सुविधाजनक है।

2019 से बंद है फिजिकल शेयरों का ट्रांसफर बता दें कि फिजिकल रूप में मौजूद शेयरों का ट्रांसफर एक अप्रैल, 2019 से बंद कर दिया गया था। इससे पहले, सेबी ने निवेशकों को अंतिम तारीख से पहले जमा किए गए लेकिन दस्तावेजों के मुद्दों के कारण खारिज किए गए हस्तांतरण कार्यों को फिर से दर्ज करने की अनुमति दी थी और इसके लिए 31 मार्च, 2021 को समयसीमा तय की थी।