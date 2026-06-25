भारत के सबसे बड़े IPO की उलटी गिनती शुरू, Jio प्लेटफॉर्म्स पर SEBI का बड़ा अपडेट

रिलायंस ग्रुप की डिजिटल कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स (Jio Platforms) का आईपीओ अब एक और महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने कंपनी के ड्रॉफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) पर कुछ स्पष्टीकरण और अतिरिक्त जानकारी मांगी है। यह प्रक्रिया किसी भी बड़े आईपीओ के लिए सामान्य मानी जाती है, लेकिन बाजार में इसकी चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है, क्योंकि यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बन सकता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Jio प्लेटफॉर्म्स ने हाल ही में अपना IPO प्रस्ताव सेबी के पास जमा किया था। कंपनी की योजना करीब 27 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी करने की है। खास बात यह है कि इस आईपीओ में कोई ऑफर फॉर सेल (OFS) नहीं रखा गया है, यानी मौजूदा निवेशक अपने शेयर नहीं बेचेंगे, बल्कि आईपीओ से जुटाई गई पूरी राशि सीधे कंपनी के खाते में जाएगी। यही वजह है कि निवेशक इस इश्यू को कंपनी के विस्तार और भविष्य की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Jio प्लेटफॉर्म्स इस IPO के जरिए लगभग 35,000 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है, तो यह भारत के पूंजी बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम (IPO) होगा। इससे पहले कई बड़े आईपीओ आए हैं, लेकिन Jio का इश्यू आकार के मामले में नया रिकॉर्ड बना सकता है।

कंपनी ने अपने ड्रॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स में बताया है कि जुटाई गई राशि का बड़ा हिस्सा कर्ज कम करने में इस्तेमाल किया जाएगा। लगभग 27,500 करोड़ रुपये लोन चुकाने या प्री-पेमेंट के लिए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा बची हुई राशि नेटवर्क विस्तार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सर्विसेज और अन्य कॉर्पोरेट जरूरतों में लगाई जाएगी।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी पहले ही इस IPO को समूह के लिए एक बड़ा वैल्यू क्रिएशन अवसर बता चुके हैं। उनका मानना है कि जियो की लिस्टिंग से रिलायंस के शेयरधारकों को अतिरिक्त मूल्य मिलेगा और आम निवेशकों को भारत की सबसे बड़ी डिजिटल और टेलीकॉम कंपनी की ग्रोथ स्टोरी में भागीदारी का मौका मिलेगा।

Jio प्लेटफॉर्म्स में दुनिया के कई बड़े निवेशक पहले से हिस्सेदारी रखते हैं। इनमें गूगल (Google), मेटा (Meta), KKR, सिल्वर लेक (Silver Lake), विस्टा इक्विटी पार्टनर्स (Vista Equity Partners) और पब्लिक इंवेस्टमेंट फंड (Public Investment Fund) जैसे नाम शामिल हैं, वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास कंपनी की लगभग 67% हिस्सेदारी है।

एक्सपर्ट का मानना है कि जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग से बाजार को पहली बार कंपनी की स्वतंत्र वैल्यूएशन देखने को मिलेगी। अभी तक जियो का कारोबार रिलायंस इंडस्ट्रीज के बड़े ढांचे का हिस्सा था, लेकिन लिस्टिंग के बाद निवेशकों को टेलीकॉम, डिजिटल सेवाओं, क्लाउड और AI कारोबार का अलग मूल्यांकन समझने का अवसर मिलेगा।