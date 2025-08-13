सेबी का कड़ा फैसला: DHFL घोटाले में वधावन भाइयों पर 5 साल का बैन और ₹27-27 करोड़ का जुर्माना

DHFL Scam: भारतीय प्रतिभूति बोर्ड (SEBI) ने कपिल वधावन और धीरज वधावन पर पूंजी बाजार में 5 साल की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। सभी आरोपियों पर कुल ₹120 करोड़ का जुर्माना ठोका गया है। इसमें से कपिल और धीरज पर सबसे ज्यादा ₹27-27 करोड़ का अलग-अलग जुर्माना है।

DHFL Scam: भारतीय प्रतिभूति बोर्ड (SEBI) ने कपिल वधावन और धीरज वधावन पर पूंजी बाजार में 5 साल की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। यह कार्रवाई दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन (DHFL) से कथित तौर पर फंड डायवर्जन के मामले में की गई है। इन पूर्व प्रमोटरों को किसी भी लिस्टेड कंपनी में प्रमुख पद संभालने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। राकेश वधावन और सारंग वधावन पर 4-4 साल, पूर्व सीईओ हर्षिल मेहता और पूर्व सीएफओ संतोष शर्मा पर 3-3 साल की पाबंदी लगाई गई।

इसमें से कपिल और धीरज पर सबसे ज्यादा ₹27-27 करोड़ का अलग-अलग जुर्माना है।

बांद्रा बुक एंटिटीज घोटाला सेबी ने आरोप लगाया कि आरोपी एक धोखाधड़ी वाली योजना में शामिल थे, जिसमें 87 परस्पर जुड़ी कंपनियों ("बांद्रा बुक एंटिटीज" या BBE) को लोन दिया गया।

इनमें से 39 BBE को DHFL से मिले ₹5,662.44 करोड़ का 40% हिस्सा (करीब ₹2,265 करोड़) 48 ऐसी कंपनियों में ट्रांसफर किया गया जो DHFL प्रमोटरों से जुड़ी थीं।

मार्च 2019 तक, BBE को दिए गए कर्ज की कुल बकाया राशि ₹14,040 करोड़ थी। सेबी ने कहा कि कमजोर वित्तीय स्थिति वाली संबंधित पार्टियों को दिए गए ये बड़े असुरक्षित ऋणों को जानबूझकर "रिटेल हाउसिंग लोन" बताकर गलत तरीके से पेश किया गया।

सेबी ने पकड़ी DHFL की चाल सेबी ने पाया कि अगर DHFL सही वित्तीय विवरण पेश करता और BBE को दिए गए कर्ज पर काल्पनिक ब्याज आय को शामिल न करता, तो कंपनी 2007-08 से 2015-16 तक हर साल घाटे में दिखती। बजाय इसके, उसने लगातार मुनाफा दिखाया।

इस धोखे के लिए एक फर्जी वर्चुअल ब्रांच ("बांद्रा ब्रांच") और बंद किए गए रिटेल लोन अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया। साथ ही तीन अलग-अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के जरिए BBE लोन को रिटेल हाउसिंग लोन के रूप में छिपाया गया। शुरुआती सालों में DHFL के कुल लोन का 30% से ज्यादा हिस्सा इन्हीं BBE को दिया गया था।

बाजार पर प्रभाव और सेबी की चिंता सेबी सदस्य अनंत नारायण ने कहा कि BBE लोन का छिपा हुआ स्वरूप नियामक हस्तक्षेप में देरी की वजह बना और अंततः बाजार स्थिरता को खतरे में डाला।