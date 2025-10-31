सेबी के नए नियम से म्यूचुअल फंड कंपनियों में मचा हड़कंप, निवेशकों को होगा फायदा

संक्षेप: निवेशक को यह साफ पता चलेगा कि उसके निवेश से कितना पैसा फंड मैनेजमेंट, ब्रोकरेज या अनुसंधान पर खर्च हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम लंबे समय में निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित होगा।

अपूर्वा अजित निवेशकों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनियों द्वारा ली जाने वाली ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन फीस की सीमा तय करने का प्रस्ताव दिया है। इस कदम का उद्देश्य निवेशकों पर अतिरिक्त बोझ कम करना और पारदर्शिता बढ़ाना है, लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनियां इस प्रस्ताव से नाराज हैं, क्योंकि इससे उनकी प्राफिटेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। सेबी ने इन प्रस्तावों पर परामर्श आमंत्रित किए हैं। इन प्रस्तावों को लेकर म्यूचुअल फंड उद्योग में हलचल मच गई है।

क्या है नया नियम सेबी ने कहा है कि म्यूचुअल फंड कंपनियां टोटल एक्सपेंस रेशियो के अलावा निवेशकों से अतिरिक्त ब्रोकरेज या ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं वसूल सकेंगी। टोटल एक्सपेंस रेशियो वह कुल वार्षिक शुल्क है, जो फंड हाउस निवेशकों से फंड प्रबंधन, अनुसंधान, और संचालन खर्च के लिए लेते हैं।

अब सेबी ने प्रस्ताव दिया है कि कैश मार्केट के लिए यह सीमा 0.12% से घटाकर 0.02% कर दी जाए। वहीं, वायदा खंड में इसे 0.05% से घटाकर 0.01% किया जाए। इसका मतलब है कि निवेशकों से लिए जाने वाले अतिरिक्त खर्च अब काफी कम हो जाएंगे।

कंपनियों पर होगा असर अगर यह नियम लागू होता है, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को अपने अनुसंधान और लेन-देन के खर्च खुद उठाने होंगे। अब तक वे ये खर्च निवेशकों से वसूल लेती थीं। इससे उनके प्रचालन खर्च बढ़ेंगे और मुनाफा घटेगा।

ब्रोकरेज और रिसर्च सेवाएं देने वाली कंपनियों की आय पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि फंड हाउस अब भुगतान वाली अनुसंधान सेवाएं घटा सकते हैं। विदेशी ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन के मुताबिक, भारतीय संस्थागत इक्विटी कारोबार के लिए यह सबसे बुरा सपना साबित हो सकता है। बुधवार को इस खबर के बाद कई एएमसी कंपनियों के शेयर 8% तक गिर गए थे।

निवेशकों को क्या फायदा होगा सेबी ने कहा है कि फंड हाउस को अब सभी खर्चों की पूरी जानकारी पारदर्शी तरीके से देनी होगी। यानी निवेशक को यह साफ पता चलेगा कि उसके निवेश से कितना पैसा फंड मैनेजमेंट, ब्रोकरेज या अनुसंधान पर खर्च हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम लंबे समय में निवेशकों के लिए फायदेमंद साबित होगा। हालांकि, इसका असर तुरंत रिटर्न पर नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे-धीरे निवेश पर लागत घटेगी और रिटर्न बेहतर होंगे।

कंपनियों ने विरोध का मन बनाया माना जा रहा है कि एएमसी कंपनियां इस प्रस्ताव का विरोध करेंगी, क्योंकि इससे उनका मुनाफा और एजेंट की कमाई दोनों घटेंगे। अगर सेबी ने कोई राहत नहीं दी, तो फंड हाउस यह खर्च वितरक या ब्रोकर पर डाल सकते हैं, जिससे पूरी वैल्यू चेन प्रभावित होगी। सेबी इन सुझावों पर उद्योग के साथ परामर्श करने की योजना बना रही है।