सेबी ने इस कंपनी की अपहरण वाली थ्योरी को नकारा, प्रमोटर और फर्म को किया बैन

दरअसल, सीवास्त शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड (SSSL) के प्रमोटर मनीष शाह ने यह तर्क दिया कि राइट्स इश्यू से जुटाई गई रकम उनके बेटे के अपहरण के बाद फिरौती में चली गई। लेकिन सेबी ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 04:07 PM
शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी-सीवास्त शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड (SSSL) के प्रमोटरों ने निवेशकों के फंड के दुरुपयोग के आरोपों पर एक अजीबोगरीब स्पष्टीकरण दिया है। कंपनी के प्रमोटर मनीष शाह ने यह तर्क दिया कि राइट्स इश्यू से जुटाई गई रकम उनके बेटे के अपहरण के बाद फिरौती में चली गई। लेकिन सेबी ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया और साफ कहा कि यह पूरा मामला निवेशकों को गुमराह करने और फंड डाइवर्जन का है।

सेबी ने SSSL और उसके प्रमोटरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 से 5 साल तक शेयर बाजार से दूर रहने का निर्देश दिया। साथ ही 1.97 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और मनीष शाह को 47.89 करोड़ रुपये की गैरकानूनी कमाई, 12% सालाना ब्याज के साथ, 45 दिनों में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में जमा करने का आदेश दिया।

क्या कहा सेबी ने?

बाजार नियामक सेबी की ऑर्डर में साफ कहा गया कि कंपनी ने करोड़ों रुपये की राशि को न केवल गलत तरीके से इस्तेमाल किया बल्कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी फर्जी बनाए। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी राइट्स इश्यू से जुटाए गए 43.42 करोड़ रुपये और बैंक क्रेडिट से 10.83 करोड़ रुपये की रकम को डाइवर्ट कर चुकी थी। मनीष शाह के नाम पर बिना किसी वैध भुगतान के 1.50 करोड़ शेयर भी आवंटित कर दिए गए।

सेबी की जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी ने 85% तक फर्जी बिक्री दिखाई। कंपनी ने चार साल तक (वित्त वर्ष 2021 से 2024) झूठे वित्तीय नतीजे घोषित किए, जिससे खुदरा निवेशकों को झांसे में लेकर भारी निवेश कराया गया। इन गढ़े हुए नतीजों से कंपनी के शेयरों में भी असामान्य उछाल देखने को मिला।

सेबी के पूरे आदेश में यह भी बताया गया कि कंपनी की गवर्नेंस पूरी तरह चरमराई हुई थी। बोर्ड मीटिंग्स ठीक से नहीं होती थीं और ऑडिट कमेटी का गठन अधूरा था। स्वतंत्र निदेशकों को तक राइट्स इश्यू की जानकारी नहीं दी गई।

अपहरण वाले तर्क को भी सेबी ने नकारा

कंपनी के अपहरण वाले तर्क को भी सेबी ने नकार दिया। मनीष शाह और उनकी टीम कभी यह कहते कि रकम फर्जी खरीद में गई, तो कभी दावा करते कि बेटे के अपहरण के चलते यह पैसा दूसरों को देना पड़ा। लेकिन न तो कोई पुलिस शिकायत दर्ज की गई और न ही कोई सबूत दिया गया।

