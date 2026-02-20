सेबी ने जी एंटरटेनमेंट को भेजा नोटिस, एक बार फिर उछला फंड डायवर्जन का मामला
Zee Entertainment news: भारत की बाजार नियामक संस्था सेबी ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड और उसके शीर्ष नेतृत्व को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस फंड डायवर्जन और कॉरपोरेट गवर्नेंस में कथित अनियमितताओं के मामले से जुड़ा है। यह सात साल पुराना मामला है। इन आरोपों के चलते जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज की सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ प्रस्तावित विलय पर असर पड़ा था। विवाद की वजह से यह विलय रद्द कर दिया गया।
इन तीन लोगों पर फोकस है नोटिस
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज इस नोटिस का जवाब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को औपचारिक रूप से देगा। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो जी एंटरटेनमेंट के आंतरिक वित्तीय लेन-देन की कई वर्षों की जांच के बाद जारी किया गया यह नोटिस कंपनी, उसके अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तीनों को लक्षित करता है।
शेयरधारकों को भारी नुकसान
जी एंटरटेनमेंट के एक प्रवक्ता ने ईमेल के माध्यम से दिए गए बयान में कहा- कंपनी को 2019 में निहित स्वार्थों द्वारा लगाए गए कुछ आरोपों के संबंध में सेबी से कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ है। सेबी ने एक जांच शुरू की थी जो अनावश्यक रूप से लंबी खिंच गई। नियामक जांच जी एंटरटेनमेंट के सोनी के साथ विलय में एक प्रमुख बाधा थी, जिसे दो साल के कानूनी विवादों के बाद जनवरी 2024 में रद्द कर दिया गया था। जी एंटरटेनमंट ने कहा कि जांच ने विलय सहित रणनीतिक योजनाओं को बाधित किया, जिससे शेयरधारकों को भारी नुकसान हुआ। कंपनी ने दोहराया कि वह अपने और अपने बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ सभी आरोपों का खंडन करती है। कंपनी ने यह भी संकेत दिया कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए कानूनी विकल्पों का उपयोग करने को तैयार है।
सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के साथ विलय रद्द होने के बाद जी एंटरटेनमेंट अब एक स्वतंत्र ब्रॉडकास्टर के रूप में प्रतिस्पर्धा कर रही है। हालांकि, मीडिया उद्योग का आउटलुक तेजी से बदल रहा है। वाल्ट डिज्नी और रिलायंस इंडस्ट्रीज की इकाई Viacom 18 मीडिया के ज्वाइंट वेंचर ने क्रिकेट प्रसारण अधिकारों में मजबूत पकड़ बना ली है। ऐसे माहौल में जी एंटरटेनमेंट के सामने न केवल नियामकीय चुनौतियां हैं, बल्कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा से निपटने की भी बड़ी जिम्मेदारी है।
शेयर का परफॉर्मेंस
जी एंटरटेनमेंट के शेयर की बात करें तो बिकवाली मोड में है। इस शेयर की कीमत शुक्रवार को ट्रेडिंग के दौरान 92-95 रुपये के बीच थी। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 151.70 और 78.40 रुपये इसका लो है।