Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Sebi proposal to cut expense ratio in Mutual Funds good news for investors
सेबी का नया प्रस्ताव, Mutual Funds में निवेश करने वाले लोगों को होगा तगड़ा फायदा

सेबी का नया प्रस्ताव, Mutual Funds में निवेश करने वाले लोगों को होगा तगड़ा फायदा

संक्षेप: Mutual Funds: सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को लेकर एक नया प्रस्ताव दिया है। जिससे निवेशकों का खर्च कम होगा। वहीं, रिटर्न अधिक मिलेगा। मार्केट रेगुलेटर ने एक्सपेंस रेशियो को घटाने का प्रस्ताव दिया है। अगर इंडस्ट्री इस बात पर सहमत हुई तो निवेशकों को तगड़ा फायदा होगा।

Wed, 29 Oct 2025 11:33 AMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Mutual Funds: सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को लेकर एक नया प्रस्ताव दिया है। जिससे निवेशकों का खर्च कम होगा। वहीं, रिटर्न अधिक मिलेगा। मार्केट रेगुलेटर ने एक्सपेंस रेशियो को घटाने का प्रस्ताव दिया है। अगर इंडस्ट्री इस बात पर सहमत हुई तो निवेशकों को तगड़ा फायदा होगा।

क्या होता है एक्सपेंस रेशियो

जब कोई निवेशक म्यूचुअल फंड खरीदता है तो उस फंड को मैनेज करने के लिए पैसा देना होता है। इसी को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। इसके कम होने से निवेशकों को सीधा फायदा होगा। इससे निवेशकों का ज्यादा पैसा इंवेस्टमेंट के लिए होगा। ना कि फंड मैनेज करने के लिए किया जाएगा। इससे रिटर्न अधिक मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। बता दें, मौजूदा समय में अलग-अलग कंपनियां 1 से 2 प्रतिशत तक का एक्सपेंस रेशियो वसूलती हैं।

ये भी पढ़ें:₹1 लाख के नीचे नहीं आएगा सोना, खरीदने का अच्छा मौका! गिर चुका करीब ₹13000 भाव

कितना घटाने का है प्रस्ताव?

ओपन एंडेड स्कीम के लिए 15 बेसिस प्वाइंट, क्लोज एंडेड के लिए 25 बेसिस प्वाइंट, इक्विटी ओरिएंटेड के लिए 1 प्रतिशत और इक्विटी से अलग स्कीम के लिए 0.80 प्रतिशत एक्सपेंस रेशियो घटाने का प्रस्ताव दिया गया है।

सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को ब्रोकरेज फीस भी घटाने का प्रस्ताव दिया है। कैश मार्केट में यह फीस 12 बेसिस प्वाइंट्स से घटाकर 2 प्रतिशत करने के प्रस्ताव दिया है। वहीं, डेलीवेटिव मार्केट्स में इसे 5 बेसिस प्वाइंट्स घटाने का प्रस्ताव दिया गया है। अभी देखना यह है कि इस प्रस्ताव का इंडस्ट्री समर्थन करती है या नहीं।

ये भी पढ़ें:सरकार बेचने जा रही है LIC का 6.5% हिस्सा! क्यों लेना पड़ रहा यह फैसला

इन कंपनियों को पसंद नहीं आया प्रस्ताव

सेबी के इस प्रस्ताव से एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और अन्य एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। आदित्य बिरला सन लाइफ एमएमसी लिमिटेड, निप्पन इंडिया एएमसी लिमिटेड, श्रीराम एमएमसी लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में बुधवार को गिरावट देखने को मिली है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Mutual Fund Mutual Funds Sebi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।