सेबी का नया प्रस्ताव, Mutual Funds में निवेश करने वाले लोगों को होगा तगड़ा फायदा

संक्षेप: Mutual Funds: सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को लेकर एक नया प्रस्ताव दिया है। जिससे निवेशकों का खर्च कम होगा। वहीं, रिटर्न अधिक मिलेगा। मार्केट रेगुलेटर ने एक्सपेंस रेशियो को घटाने का प्रस्ताव दिया है। अगर इंडस्ट्री इस बात पर सहमत हुई तो निवेशकों को तगड़ा फायदा होगा।

Mutual Funds: सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को लेकर एक नया प्रस्ताव दिया है। जिससे निवेशकों का खर्च कम होगा। वहीं, रिटर्न अधिक मिलेगा। मार्केट रेगुलेटर ने एक्सपेंस रेशियो को घटाने का प्रस्ताव दिया है। अगर इंडस्ट्री इस बात पर सहमत हुई तो निवेशकों को तगड़ा फायदा होगा।

क्या होता है एक्सपेंस रेशियो जब कोई निवेशक म्यूचुअल फंड खरीदता है तो उस फंड को मैनेज करने के लिए पैसा देना होता है। इसी को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। इसके कम होने से निवेशकों को सीधा फायदा होगा। इससे निवेशकों का ज्यादा पैसा इंवेस्टमेंट के लिए होगा। ना कि फंड मैनेज करने के लिए किया जाएगा। इससे रिटर्न अधिक मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। बता दें, मौजूदा समय में अलग-अलग कंपनियां 1 से 2 प्रतिशत तक का एक्सपेंस रेशियो वसूलती हैं।

कितना घटाने का है प्रस्ताव? ओपन एंडेड स्कीम के लिए 15 बेसिस प्वाइंट, क्लोज एंडेड के लिए 25 बेसिस प्वाइंट, इक्विटी ओरिएंटेड के लिए 1 प्रतिशत और इक्विटी से अलग स्कीम के लिए 0.80 प्रतिशत एक्सपेंस रेशियो घटाने का प्रस्ताव दिया गया है।

सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को ब्रोकरेज फीस भी घटाने का प्रस्ताव दिया है। कैश मार्केट में यह फीस 12 बेसिस प्वाइंट्स से घटाकर 2 प्रतिशत करने के प्रस्ताव दिया है। वहीं, डेलीवेटिव मार्केट्स में इसे 5 बेसिस प्वाइंट्स घटाने का प्रस्ताव दिया गया है। अभी देखना यह है कि इस प्रस्ताव का इंडस्ट्री समर्थन करती है या नहीं।

इन कंपनियों को पसंद नहीं आया प्रस्ताव सेबी के इस प्रस्ताव से एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और अन्य एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। आदित्य बिरला सन लाइफ एमएमसी लिमिटेड, निप्पन इंडिया एएमसी लिमिटेड, श्रीराम एमएमसी लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में बुधवार को गिरावट देखने को मिली है।