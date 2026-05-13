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रेलिगेयर की रश्मी सलूजा ने ‘खेल’ कर बचा लिए थे ₹2 करोड़, अब सेबी का बड़ा एक्शन

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सेबी ने सलूजा को गलत तरीके से कमाए गए 1.99 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही बिक्री की तारीख से जमा की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज भी देना होगा।

रेलिगेयर की रश्मी सलूजा ने ‘खेल’ कर बचा लिए थे ₹2 करोड़, अब सेबी का बड़ा एक्शन

बाजार नियामक सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की पूर्व कार्यकारी चेयरमैन रश्मी सलूजा पर बड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने सलूजा पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही सेबी ने उन्हें कंपनी के शेयर बेचकर लगभग दो करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया गया है।

सेबी ने क्या कहा?

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने आदेश में कहा कि सलूजा ने बर्मन समूह के रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के शेयरों में खुली पेशकश से संबंधित जानकारी के आधार पर रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के शेयर बेचे और 1.99 करोड़ रुपये के नुकसान से बच गईं। सेबी के अनुसार, सलूजा 20 सितंबर 2023 के बाद लेकिन 25 सितंबर 2023 से पहले रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के शेयरों की बिक्री के संबंध में इनसाइडर ट्रेडिंग में शामिल रहीं। उसी तारीख (25 सितंबर) को खुली पेशकश से संबंधित अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसेटिव इंफॉर्मेशन यानी यूपीएसआई सार्वजनिक किया गया था।

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नियामक ने अपने आदेश में कहा- सलूजा के पास बर्मन ग्रुप द्वारा रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के शेयरों में प्रस्तावित खुली पेशकश से संबंधित कीमत से जुड़ी अप्रकाशित संवेदनशील सूचना थी और 21 और 22 सितंबर, 2023 को उनकी रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के शेयरों की बिक्री इसी सूचना पर आधारित थी। यह बिक्री नुकसान से बचने के इरादे से की गई थी। आदेश में कहा गया कि सलूजा शेयर बाजार मंच पर यूपीएसआई का खुलासा करने से पहले रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के शेयर बेचकर लगभग 1.99 करोड़ रुपये के नुकसान से बच गईं।

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सेबी ने सलूजा को गलत तरीके से कमाए गए 1.99 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही बिक्री की तारीख से जमा की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज भी देना होगा। नियामक ने उन पर 40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश सेबी को नवंबर, 2023 में बर्मन समूह से मिली शिकायत के बाद आया। शिकायत में रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के शेयरों में सलूजा द्वारा किए गए लेन-देन की जांच का अनुरोध किया गया था।

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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