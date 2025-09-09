डीलिस्टिंग से लेकर IPO से जुड़े नियम तक, सेबी ने बहुत कुछ बदल दिया

सेबी ने ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों की डीलिस्टिंग के लिए आसान नियम नोटिफाई किए हैं, जिनमें सरकार की 90 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी है। इसी तरह, आईपीओ लाने की इच्छा रखने वाली स्टार्टअप इकाइयों के संस्थापकों को बड़ी राहत देते हुए सेबी ने नियमों में संशोधन किया है।

PSU delisting norms: बाजार नियामक सेबी ने डीलिस्टिंग और आईपीओ से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। सेबी ने ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों की स्वैच्छिक रूप से सूचीबद्धता समाप्त करने (डीलिस्टिंग) के लिए आसान नियम अधिसूचित किए हैं, जिनमें सरकार की 90 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी है। इस कदम का मकसद बाहर निकलने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। बता दें कि शेयर बाजार में सूचीबद्ध किसी कंपनी के शेयर वहां से हटाने की प्रक्रिया को 'डीलिस्टिंग' कहते हैं।

ये राहत भी हैं शामिल इन उपायों में डीलिस्टिंग को मंजूरी देने के लिए दो-तिहाई सार्वजनिक शेयरधारकों की सीमा में ढील और न्यूनतम मूल्य की गणना के तरीके में राहत शामिल है। इसके अलावा, ऐसी डीलिस्टिंग एक निश्चित मूल्य पर हो सकती है, जो न्यूनतम मूल्य से कम से कम 15 प्रतिशत अधिक होनी चाहिए। सेबी ने एक सितंबर की अपनी अधिसूचना में कहा कि यह नियम ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों पर लागू है, जहां सरकार की 90 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी है। हालांकि, इनमें बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और बीमा कंपनियां शामिल नहीं हैं।

स्टार्टअप कंपनियों को राहत सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होने की इच्छा रखने वाली स्टार्टअप इकाइयों के संस्थापकों को बड़ी राहत देते हुए सेबी ने नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत उन्हें आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) दस्तावेज दाखिल करने से कम से कम एक साल पहले दिए गए कर्मचारी शेयर विकल्प (ईएसओपी) को बनाए रखने की अनुमति दी गई है।