IPO प्रक्रिया तेज करने पर सेबी का जोर, विदेशी निवेशकों को भी मिलेगी अच्छी खबर?
मुख्य बातें
- सेबी के एक अधिकारी ने बताया कि नियामक का जोर पूंजी जुटाने की पूरी प्रक्रिया में आने वाली अड़चनों को कम करने पर है
- इसी कड़ी में आईपीओ नियमों को आसान बनाने की योजना है
बाजार नियामक सेबी आईपीओ से जुड़े नियमों को आसान बना सकता है। सेबी ने बताया कि आईपीओ और राइट्स इश्यू की समयसीमा को व्यवस्थित करने, लिस्टिंग संबंधी नियमों को तर्कसंगत बनाने और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए बाजार में एंट्री आसान करने पर विचार किया जा रहा है। सेबी के एक अधिकारी ने बताया कि नियामक का जोर पूंजी जुटाने की पूरी प्रक्रिया में आने वाली अड़चनों को कम करने और आर्थिक विकास के अवसरों को निवेश के लिए अधिक सहज बनाने पर है।
क्या कहा सेबी के अधिकारी ने?
सेबी के पूर्णकालिक सदस्य केवीआर मूर्ति ने एक कार्यक्रम में कहा, ''तेज आर्थिक वृद्धि के लिए भारत के पूंजी बाजार का विस्तार करने को लेकर नियम बनाने की प्रतिक्रियात्मक व्यवस्था से आगे बढ़कर बेहतर नियमन और जोखिम आधारित सक्रिय निगरानी की ओर बढ़ने की जरूरत है।'' मूर्ति ने कहा कि सेबी की कार्ययोजना में विदेश में रजिस्टर्ड कंपनियों के भारत में अपना मुख्यालय वापस लाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ-साथ कंपनी बॉन्ड बाजार को मजबूत करने और लॉन्ग टर्म फंड के वैकल्पिक स्रोतों का विस्तार करने के उपाय भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि लंबी अवधि में तैयार होने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और इनोवेशन के लिए लॉन्ग टर्म रिस्क कैपिटल जुटाने को लेकर भारत को पारंपरिक शेयर और ऋण व्यवस्था से आगे बढ़कर विविध परिसंपत्तियों वाले व्यापक तंत्र की ओर बढ़ना होगा। नियामक कंपनी बॉन्ड बाजार को मजबूत करने और वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ), रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी), अवसंरचना ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) के जरिये पूंजी जुटाने का दायरा बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है।
कंपनी बॉन्ड बाजार के संबंध में मूर्ति ने कहा कि सेबी ऐसी रूपरेखा तैयार कर रहा है, जिसमें लगातार खरीद-बिक्री मूल्य बताना अनिवार्य होगा और रेपो के जरिये नकदी उपलब्ध कराने की सुविधा भी होगी। इससे कंपनी बॉन्ड को बैंक ऋण के अधिक सक्षम और आसानी से खरीदे-बेचे जा सकने वाले विकल्प के रूप में विकसित किया जा सकेगा।
सेबी ने नगर निकायों को बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर कई सुधार किए हैं। इनमें विशेष प्रयोजन इकाइयों के जरिये कई नगर निकायों को मिलकर पैसा जुटाने की अनुमति देना तथा जुटाई गई राशि का उपयोग मौजूदा ऋण के लौटाने और कर्ज चुकाने के लिए करने की छूट देना शामिल है। नियामक ने रीट और इनविट के लिए कर्ज लेने की गुंजाइश भी बढ़ाई है, रणनीतिक निवेशकों का दायरा विस्तृत किया है और निजी तौर पर सूचीबद्ध इनविट को नई परियोजनाओं में निवेश की अनुमति दी है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें