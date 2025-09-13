सेबी के नए नियमों की वजह से Jio के IPO का साइज हो जाएगा आधा! बड़ी कंपनियों के लिए गेमचेंजर बदलाव

सेबी ने कई नियमों बदलाव किए हैं। जिसका फायदा आईपीओ लाने जा रही दिग्गज कंपनियों को मिलेगा। मार्केट रेगुलेटर ने मिनिमम पब्लिक ऑफर (minimum public offer) और मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (minimum public shareholding) से जुड़े नियमों में संशोधन किया है।

सेबी ने कई नियमों बदलाव किए हैं। जिसका फायदा आईपीओ लाने जा रही दिग्गज कंपनियों को मिलेगा। मार्केट रेगुलेटर ने मिनिमम पब्लिक ऑफर (minimum public offer) और मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (minimum public shareholding) से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इसकी वजह से अब रिलायंस जियो, एनएसई के आईपीओ का साइज आधा हो सकता है। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से बदलाव हैं जो रिलायंस जियो के लिए गेमचेंजर साबित होगा।

मौजूदा नियमों के अनुसार ऐसी कंपनियां जिनका मार्केट वैल्यू 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। उन्हें कम से कम 5 प्रतिशत हिस्से को आईपीओ के जरिए बेचना पड़ता था। ब्रोकरेज हाउस Goldman Sachs का अनुमान है कि बुल केस में रिलायंस जियो की मार्केट वैल्यू 13.5 लाख करोड़ रुपये के करीब होगी। ऐसे में 5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की स्थिति में जियो के आईपीओ का साइज 58000 से 67500 करोड़ रुपये तक हो सकता था। एक्सपर्ट्स की मानें तो यह भारतीय शेयर बाजार के लिए बड़ी चुनौती पेश करता। लेकिन नियमों के संशोधन ने जियो को बड़ी राहत दी है।

क्या कुछ हुआ है नियमों में बदलाव? सेबी के नए प्रस्ताव के अनुसार अब 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की साइज वाले आईपीओ में 2.5 प्रतिशत हिस्सेदारी ही बेचनी होगी। इस प्रस्ताव के अनुसार जियो के आईपीओ का साइज आधा होकर 30,000 करोड़ रुपये के स्तर पर आ सकता है। बता दें, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने हाल ही में समाप्त हुई एजीएम में जियो के आईपीओ की टाइमलाइन का ऐलान किया था। मुकेश अंबानी ने बताया था कि जियो का आईपीओ का 2026 की पहली छमाही में आ सकता है।

इस नियम का भी मिलेगा फायदा इसके अलावा भी एक नियम में बदलाव हुआ है। इसके अलावा लिस्टेड कंपनी में मिनिमम 25 प्रतिशत के पब्लिक शेयरहोल्डिंग के लिए अब 10 साल का समय मिलेगा। इससे बड़ी कंपनियों के पास अब अधिक समय होगा। बता दें, आने वाले समय में एनएसई का आईपीओ भी प्रस्तावित है। ऐसे में नियमों छूट मिलने का फायदा एनएसई को भी मिलेगा।