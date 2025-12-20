Hindustan Hindi News
Sebi imposes 50 lakh rs on 4 people for manipulating shares of GG Engg check detail
इस कंपनी के शेयरों में हेरफेर के थे आरोप, सेबी ने 4 लोगों पर लगाया जुर्माना

सेबी ने शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी- जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयरों में हेरफेर करके धोखाधड़ी करने के आरोप में चार लोगों पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ये चार लोग-मनीष मिश्रा, सुनील भंडारी, रेखा भंडारी और अंशु मिश्रा हैं।

Dec 20, 2025 08:52 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी- जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयरों में हेरफेर करके धोखाधड़ी करने के आरोप में चार लोगों पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ये चार लोग-मनीष मिश्रा, सुनील भंडारी, रेखा भंडारी और अंशु मिश्रा हैं। सेबी के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अमित कपूर ने अपने आदेश में कहा- मनीष मिश्रा ने अंशु मिश्रा, रेखा भंडारी और सुनील भंडारी के साथ मिलकर एक मिलीभगत वाली योजना बनाई, जिसके तहत उन्होंने यूट्यूब चैनलों पर झूठे और गुमराह करने वाले वीडियो अपलोड करके निवेशकों को GGENG (जीजी इंजीनियरिंग) के शेयर खरीदने के लिए उकसाया। इस योजना के तहत उन्होंने जीजी इंजीनियरिंग के शेयरों में नकली वॉल्यूम बनाया। इसके अलावा रेखा भंडारी और सुनील भंडारी ने ऑर्डर स्पूफिंग की, जिससे जीजी इंजीनियरिंग के शेयरों में ट्रेडिंग का गुमराह करने वाला माहौल बना। श्ह धोखाधड़ी वाली व्यापार प्रथाओं पर रोक (PFUTP) नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है।

जांच के बाद फैसला

यह आदेश सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) द्वारा GG इंजीनियरिंग लिमिटेड के शेयर की जांच करने के बाद आया, जिसमें पाया गया कि नोटिस पाने वाले (व्यक्तियों) ने पहली नजर में मार्केट नियमों के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसके बाद, मार्केट रेगुलेटर ने कथित उल्लंघनों के लिए 13 फरवरी, 2025 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया।

सेबी चेयरमैन ने बताया प्लान

इस बीच, सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने शनिवार को कहा कि बाजार नियामक अगले पांच-10 वर्ष में शेयर बाजारों के लिए नई तकनीकी दिशा तय करने को एक कार्य समूह बनाने की योजना बना रहा है। यह समूह अगले 5-10 साल में शेयर बाजार की तकनीक कैसे विकसित हो सकती है, इसे देखेगा। साथ ही, यह दुनिया भर की सफल प्रथाओं की तुलना करेगा और बाजार की संरचना को मजबूत करने के नए तरीके खोजेगा। पांडेय ने कहा कि तकनीकी मजबूती बेहद जरूरी है और सेबी शेयर बाजार से जुड़ी हर तकनीकी गड़बड़ी को गंभीरता से लेता है। उन्होंने माना कि तेजी से बदलती तकनीक के कारण कभी-कभी व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
