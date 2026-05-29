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सुजलॉन एनर्जी पर सेबी ने लगाया बड़ा जुर्माना, आपके पोर्टफोलियो में हैं शेयर?

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड पर उसके ऑपरेशन व्यवसाय के हस्तांतरण में कथित अनियमितताओं, वित्तीय विवरणों में गलत बयानों और संबंधित पक्ष ट्रांजैक्शन से जुड़े एक मामले में कुल ₹15.95 करोड़ का जुर्माना लगाया है।

सुजलॉन एनर्जी पर सेबी ने लगाया बड़ा जुर्माना, आपके पोर्टफोलियो में हैं शेयर?

अगर पोर्टफोलियो में सुजलॉन एनर्जी के शेयर हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड पर उसके ऑपरेशन (ओएमएस) व्यवसाय के हस्तांतरण में कथित अनियमितताओं, वित्तीय विवरणों में गलत बयानों और संबंधित पक्ष ट्रांजैक्शन से जुड़े एक मामले में कुल ₹15.95 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही सेबी ने कंपनी के प्रमुख अधिकारियों पर भी जुर्माना लगाया है। इन अधिकारियों में पूर्व कार्यकारी उपाध्यक्ष विनोद आर. तांती पर 5.75 करोड़ रुपये, गिरीश आर. तांती पर 5.45 करोड़ रुपये, पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी कीर्ति जे. वागड़िया पर 1.5 करोड़ रुपये और अमित अग्रवाल पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस तरह, संस्थाओं और व्यक्तियों पर कुल जुर्माना 29 करोड़ रुपये से अधिक हो जाता है।

कब का है मामला?

यह मामला 12 दिसंबर 2019 को एक गुमनाम शिकायत से शुरू हुआ। शुरुआती समीक्षा में निवेश, कर्ज, एसेट इम्पेयरमेंट, संबंधित पक्षों के खुलासे और बाजार नियमों के संभावित उल्लंघन से जुड़े मुद्दे सामने आए। इसके बाद सेबी ने वित्त वर्ष 2014-15 से 2019-20 और 2020-21 की पहली तीन तिमाहियों तक विस्तृत जांच की, जिसमें फोरेंसिक ऑडिट भी शामिल था।

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सेबी की जांच का केंद्र 29 मार्च 2014 को हुआ वह सौदा रहा, जिसमें सुजलॉन एनर्जी ने अपना OMS बिजनेस अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड को 2,000 करोड़ रुपये में ट्रांसफर किया था। जबकि इस कारोबार की घोषित वैल्यू करीब 77.08 करोड़ रुपये थी। इस सौदे से कंपनी ने वित्त वर्ष 2013-14 में 1,922.92 करोड़ रुपये का असाधारण लाभ दर्ज किया था।

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जांच में यह भी सामने आया कि सौदे की रकम में से 1,300 करोड़ रुपये तय समय सीमा के भीतर नहीं मिले और मार्च 2017 में कथित तौर पर फंड्स को एक ही समूह की कंपनियों के बैंक खातों के जरिए घुमाया गया। SEBI ने यह भी कहा कि बाद के वर्षों में इसी बिजनेस से जुड़े ट्रांजैक्शन के जरिए दोबारा मुनाफा बुक किया गया, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति वास्तविकता से ज्यादा मजबूत दिखाई गई। जांच में 6,026 करोड़ रुपये के इम्पेयरमेंट और उस दौरान किए गए इक्विटी इश्यू व कर्ज पुनर्गठन का भी उल्लेख किया गया है।

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शेयर का परफॉर्मेंस

सुजलॉन एनर्जी के शेयर शुक्रवार, 29 मई को बीएसई पर 57.67 रुपये पर था। इंट्रा-डे में शेयर 58.47 रुपये तक गया था। पिछले साल मई में शेयर 74.30 रुपये पर था। इस साल मार्च के महीने में शेयर 38.17 रुपये के निचले स्तर पर गया। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो है।

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लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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