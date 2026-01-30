Hindustan Hindi News
NSE आईपीओ को सेबी से मिली हरी झंडी, दिवाली तक लिस्ट हो सकती है कंपनी

संक्षेप:

सेबी ने इस आईपीओ के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) दे दिया है। एनएसई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार चौहान ने पहले कहा था कि एनओसी मिलने के बाद आईपीओ को बाजार में आने में लगभग सात से नौ महीने लग सकते हैं।

Jan 30, 2026 07:53 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
NSE IPO News: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस आईपीओ के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) दे दिया है। इससे देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग के रास्ते में एक अहम नियामक बाधा दूर हो गई है।

अप्रैल तक DRHP दाखिल करने की योजना

सूत्रों ने CNBC-TV18 को बताया कि NSE अप्रैल तक अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल कर सकता है। वहीं, आईपीओ दिवाली के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है और यह इश्यू लगभग 2.5% का ऑफर फॉर सेल (OFS) हो सकता है। NOC एक्सचेंज की लंबे समय से लंबित लिस्टिंग योजनाओं में एक अहम उपलब्धि है, जो एनएसई को-लोकेशन मामले से जुड़ी नियामक और कानूनी चुनौतियों के कारण लगभग एक दशक से विलंबित हैं।

9 महीने तक का लग सकता है समय

एनएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार चौहान ने पहले कहा था कि एनओसी मिलने के बाद आईपीओ को बाजार में आने में लगभग सात से नौ महीने लग सकते हैं। चौहान ने पिछले साल सितंबर में कहा था कि NOC मिलने के दिन से लेकर लिस्टिंग की तारीख तक 8-9 महीने का समय लग सकता है।

एनएसई द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार, NOC मिलने के बाद DRHP दाखिल करने में चार महीने तक का समय लग सकता है, जिसके बाद आईपीओ लॉन्च से पहले सेबी की मंजूरी आवश्यक होगी। यह नियामक मंजूरी सेबी द्वारा इस महीने की शुरुआत में एनएसई की अनुचित बाजार पहुंच मामले में निपटान याचिका पर सैद्धांतिक सहमति के बाद मिली है। बता दें कि एनएसई ने आखिरी बार 2016 में लिस्टिंग होने का प्रयास किया था। वहीं, वर्तमान में गैर-सूचीबद्ध बाजार में लगभग 5 लाख करोड़ रुपये का मूल्य रखती है और इसके शेयर लगभग 2,000 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे हैं।

