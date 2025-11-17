सेबी ने 3 और आईपीओ को दी मंजूरी, इनमें एक स्नैपडील की है कंपनी
संक्षेप: स्नैपडील की मूल कंपनी ऐसवेक्टर ने जुलाई में सेबी के गोपनीय मार्ग के तहत अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल किया था। वहीं, अन्य दो कंपनियों ने अगस्त में अपने प्रारंभिक दस्तावेजों के साथ नियामक से संपर्क किया था।
आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) मार्केट में तीन और कंपनियां आने वाली हैं। दरअसल, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील की मूल कंपनी ऐसवेक्टर, सिल्वर कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स और स्टील इन्फ्रा सॉल्यूशंस कंपनी को आईपीओ लाने के लिए मंजूरी दे दी है। ऐसवेक्टर ने जुलाई में सेबी के गोपनीय मार्ग के तहत अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल किया था।
यूनिकॉमर्स की हिस्सेदारी
स्नैपडील के अलावा, कंपनी ई-कॉमर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यूनिकॉमर्स में भी 28% से अधिक की हिस्सेदारी रखती है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष में यूनिकॉमर्स का राजस्व 30% बढ़कर 135 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का नेट प्रॉफिट 34% बढ़कर 18 करोड़ रुपये हो गया। स्नैपडील का परिचालन राजस्व वित्त वर्ष 24 में 2% बढ़कर 380 करोड़ रुपये हो गया, जबकि उसका घाटा 43% घटकर 160 करोड़ रुपये रह गया।
सेबी ने सिल्वर कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स और स्टील इन्फ्रा सॉल्यूशंस के आईपीओ को भी मंजूरी दे दी थी। बहरहाल, आईपीओ को सेबी से मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब भारतीय बाजार में प्राथमिक बाजार की गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है।
गोपनीय रूट को तवज्जो दे रही हैं कंपनियां
गोपनीय प्री-फाइलिंग मार्ग भारतीय कॉर्पोरेट्स, विशेष रूप से स्टार्टअप्स और नए जमाने की कंपनियों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। यह आमतौर पर कंपनियों को अपनी आईपीओ योजनाओं को सीक्रेट रखने की सहूलियत देता है। हाल की तिमाहियों में स्विगी, फिजिक्सवाला, विशाल मेगा मार्ट, ग्रो, बोट, शिपरॉकेट, टाटा प्ले, टाटा कैपिटल, मीशो, पाइन लैब्स, शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, ड्यूरोफ्लेक्स और कैप्टन फ्रेश ने आईपीओ के माध्यम से फंड जुटाने की योजनाओं के लिए पूंजी बाजार से संपर्क किया है।
इनमें से खाद्य वितरण दिग्गज स्विगी, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ग्रो, एनबीएफसी टाटा कैपिटल, फिनटेक कंपनी पाइन लैब्स, रिटेल चेन विशाल मेगा मार्ट और आईवियर निर्माता लेंसकार्ट सॉल्यूशंस पहले से ही शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं। वहीं, एडटेक कंपनी फिजिक्सवाला 18 नवंबर को अपनी शुरुआत करेगी।