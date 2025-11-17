Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़sebi gives thumbs up to ipo plans of acevector and silver consumers steel infra solutions check detail
सेबी ने 3 और आईपीओ को दी मंजूरी, इनमें एक स्नैपडील की है कंपनी

सेबी ने 3 और आईपीओ को दी मंजूरी, इनमें एक स्नैपडील की है कंपनी

संक्षेप: स्नैपडील की मूल कंपनी ऐसवेक्टर ने जुलाई में सेबी के गोपनीय मार्ग के तहत अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल किया था। वहीं, अन्य दो कंपनियों ने अगस्त में अपने प्रारंभिक दस्तावेजों के साथ नियामक से संपर्क किया था।

Mon, 17 Nov 2025 09:39 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) मार्केट में तीन और कंपनियां आने वाली हैं। दरअसल, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील की मूल कंपनी ऐसवेक्टर, सिल्वर कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स और स्टील इन्फ्रा सॉल्यूशंस कंपनी को आईपीओ लाने के लिए मंजूरी दे दी है। ऐसवेक्टर ने जुलाई में सेबी के गोपनीय मार्ग के तहत अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दाखिल किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यूनिकॉमर्स की हिस्सेदारी

स्नैपडील के अलावा, कंपनी ई-कॉमर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यूनिकॉमर्स में भी 28% से अधिक की हिस्सेदारी रखती है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष में यूनिकॉमर्स का राजस्व 30% बढ़कर 135 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का नेट प्रॉफिट 34% बढ़कर 18 करोड़ रुपये हो गया। स्नैपडील का परिचालन राजस्व वित्त वर्ष 24 में 2% बढ़कर 380 करोड़ रुपये हो गया, जबकि उसका घाटा 43% घटकर 160 करोड़ रुपये रह गया।

सेबी ने सिल्वर कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स और स्टील इन्फ्रा सॉल्यूशंस के आईपीओ को भी मंजूरी दे दी थी। बहरहाल, आईपीओ को सेबी से मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब भारतीय बाजार में प्राथमिक बाजार की गतिविधियों में तेजी देखी जा रही है।

गोपनीय रूट को तवज्जो दे रही हैं कंपनियां

गोपनीय प्री-फाइलिंग मार्ग भारतीय कॉर्पोरेट्स, विशेष रूप से स्टार्टअप्स और नए जमाने की कंपनियों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। यह आमतौर पर कंपनियों को अपनी आईपीओ योजनाओं को सीक्रेट रखने की सहूलियत देता है। हाल की तिमाहियों में स्विगी, फिजिक्सवाला, विशाल मेगा मार्ट, ग्रो, बोट, शिपरॉकेट, टाटा प्ले, टाटा कैपिटल, मीशो, पाइन लैब्स, शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, ड्यूरोफ्लेक्स और कैप्टन फ्रेश ने आईपीओ के माध्यम से फंड जुटाने की योजनाओं के लिए पूंजी बाजार से संपर्क किया है।

इनमें से खाद्य वितरण दिग्गज स्विगी, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ग्रो, एनबीएफसी टाटा कैपिटल, फिनटेक कंपनी पाइन लैब्स, रिटेल चेन विशाल मेगा मार्ट और आईवियर निर्माता लेंसकार्ट सॉल्यूशंस पहले से ही शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं। वहीं, एडटेक कंपनी फिजिक्सवाला 18 नवंबर को अपनी शुरुआत करेगी।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Sebi
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।