हिंडनबर्ग के आरोपों में दम नहीं...अडानी समूह को सेबी ने दी क्लीन चिट

बाजार नियामक सेबी ने अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के मामले में गौतम अडानी समूह को बड़ी राहत दी है। सेबी ने बताया कि गौतम अडानी समूह से जुड़े आरोपों की जांच पूरी हो चुकी है और आरोप साबित नहीं हुए।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 06:30 PM
बाजार नियामक सेबी ने गौतम अडानी समूह को बड़ी राहत दी है। सेबी ने अडानी समूह पर अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए स्टॉक हेरफेर के आरोपों को खारिज कर दिया है। सेबी ने बताया कि अडानी समूह से जुड़े आरोपों की जांच पूरी हो चुकी है और आरोप साबित नहीं हुए। सेबी के मुताबिक न तो नियमों का उल्लंघन हुआ, न ही मार्केट मैन्युपलेशन या इनसाइडर ट्रेडिंग के सबूत मिले हैं। सेबी के इस ऑर्डर में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, एडिकॉर्प एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, गौतम शांतिलाल अडानी और राजेश शांतिलाल अडानी को राहत मिली है।

क्या लगे थे आरोप

हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि एडिकॉर्प एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड का उपयोग अलग-अलग अडानी समूह कंपनियों से सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध अडानी पावर को फाइनेंस करने के लिए फंड भेजने के साधन के रूप में किया गया था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि अडानी समूह के तहत चार कंपनियों ने अडानी समूह के लेंडर्स के वित्तीय विवरणों में इन ट्रांजैक्शन का कोई खुलासा किए बिना, 2020 में कंपनी को कुल 6.2 बिलियन रुपये (87.4 मिलियन डॉलर) का ऋण दिया, जिनमें से कई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध हैं। हिंडनबर्ग ने आगे आरोप लगाया कि एडिकॉर्प एंटरप्राइजेज ने अपनी नई पूंजी का इस्तेमाल 2020 में अडानी पावर को अनसिक्योर आधार पर 6.1 बिलियन रुपये (86 मिलियन डॉलर) का लोन देने के लिए किया।

