सेबी ने इस कंपनी के प्रमोटर्स और डायरेक्टर के खिलाफ लिया कड़ा एक्शन, पेनाल्टी के साथ-साथ लगा प्रतिबंध

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) ने गोल्डन टोबैको लिमिटेड (Golden Tobacco Limited) को लेकर एक नया ऑर्डर जारी किया है। कंपनी ने फंड का डायवर्जन और सालों तक मिसस्टेटमेंट की वजह से कड़ा फैसला लिया है। सेबी के आदेश के अनुसार जीटीएल के प्रमोटर संजय डालमिया को सिक्योरिटीज मार्केट में 2 साल तक एंट्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं, उनके ऊपर 30 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सेबी ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया है। स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था ने एक गहन जांच के बाद यह फैसला किया है। बता दें, अन्य लोगों पर भी इसी केस में प्रतिबंध और जुर्माना लगाया गया है।

कंपनी के एक अन्य प्रमोटर और डायरेक्टर अनुराग डालमिया पर सेबी ने 1.5 साल के सिक्योरिटीज मार्केट में एंट्री पर रोक लगा दी है। साथ इनके ऊपर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। जीटीएल के अन्य पूर्व निदेशक अशोक कुमार जोशी पर कैपिटल मार्केट में 1 साल की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं, 10 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई गई है।

क्या है पूरा मामला? मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि जीटीएल ने 175.17 करोड़ रुपये अपनी सब्सिडियरी जीआरआईएल को वित्त वर्ष 10 से वित्त वर्ष 15 के बीच लोन और एडवांस के तौर पर ट्रांसफर किए हैं। सेबी का कहना है कि सभी एडवांस पैसे में से सिर्फ 36 करोड़ रुपये ऐसे हैं जोकि वापस आए हैं। बाकि बचे पैसों को जीआरआईएल ने प्रमोटर से जुड़े संस्थाओं को ट्रांसफर किया है।

सेबी का आरोप है कि जीटीएल के प्रमोटर और डायरेक्टर ने बिना शेयरहोल्डर्स को जानकारी दिए कंपनी के महत्वपूर्ण जमीनों का एग्रीमेंट कर लिया। इसमें किसी तीसरे पक्ष के साथ बिक्री और लीज भी शामिल है। इस डील के दौरान कंपनी के हितों का ध्यान नहीं दिया गया।