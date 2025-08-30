SEBI fresh ordered gainst promoter and director of Golden Tobacco Limited सेबी ने इस कंपनी के प्रमोटर्स और डायरेक्टर के खिलाफ लिया कड़ा एक्शन, पेनाल्टी के साथ-साथ लगा प्रतिबंध, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़SEBI fresh ordered gainst promoter and director of Golden Tobacco Limited

सेबी ने इस कंपनी के प्रमोटर्स और डायरेक्टर के खिलाफ लिया कड़ा एक्शन, पेनाल्टी के साथ-साथ लगा प्रतिबंध

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) ने गोल्डन टोबैको लिमिटेड (Golden Tobacco Limited) को लेकर एक नया ऑर्डर जारी किया है। कंपनी ने फंड का डायवर्जन और सालों तक मिसस्टेटमेंट की वजह से कड़ा फैसला लिया है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 02:56 PM
share Share
Follow Us on
सेबी ने इस कंपनी के प्रमोटर्स और डायरेक्टर के खिलाफ लिया कड़ा एक्शन, पेनाल्टी के साथ-साथ लगा प्रतिबंध

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) ने गोल्डन टोबैको लिमिटेड (Golden Tobacco Limited) को लेकर एक नया ऑर्डर जारी किया है। कंपनी ने फंड का डायवर्जन और सालों तक मिसस्टेटमेंट की वजह से कड़ा फैसला लिया है। सेबी के आदेश के अनुसार जीटीएल के प्रमोटर संजय डालमिया को सिक्योरिटीज मार्केट में 2 साल तक एंट्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं, उनके ऊपर 30 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सेबी ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया है। स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था ने एक गहन जांच के बाद यह फैसला किया है। बता दें, अन्य लोगों पर भी इसी केस में प्रतिबंध और जुर्माना लगाया गया है।

ये भी पढ़ें:बोनस शेयर पर फैसला करने जा रही कंपनी, सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

कंपनी के एक अन्य प्रमोटर और डायरेक्टर अनुराग डालमिया पर सेबी ने 1.5 साल के सिक्योरिटीज मार्केट में एंट्री पर रोक लगा दी है। साथ इनके ऊपर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। जीटीएल के अन्य पूर्व निदेशक अशोक कुमार जोशी पर कैपिटल मार्केट में 1 साल की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं, 10 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई गई है।

क्या है पूरा मामला?

मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि जीटीएल ने 175.17 करोड़ रुपये अपनी सब्सिडियरी जीआरआईएल को वित्त वर्ष 10 से वित्त वर्ष 15 के बीच लोन और एडवांस के तौर पर ट्रांसफर किए हैं। सेबी का कहना है कि सभी एडवांस पैसे में से सिर्फ 36 करोड़ रुपये ऐसे हैं जोकि वापस आए हैं। बाकि बचे पैसों को जीआरआईएल ने प्रमोटर से जुड़े संस्थाओं को ट्रांसफर किया है।

ये भी पढ़ें:52000 करोड़ रुपये हो सकता रिलायंस जियो के आईपीओ का साइज

सेबी का आरोप है कि जीटीएल के प्रमोटर और डायरेक्टर ने बिना शेयरहोल्डर्स को जानकारी दिए कंपनी के महत्वपूर्ण जमीनों का एग्रीमेंट कर लिया। इसमें किसी तीसरे पक्ष के साथ बिक्री और लीज भी शामिल है। इस डील के दौरान कंपनी के हितों का ध्यान नहीं दिया गया।

क्या करती थी कंपनी?

जीटीएल एक समय में सिगरेट बेचती थी। लेकिन सालों पहले इस कंपनी ने अपने आप एक रियल एस्टेट कंपनी में बदल लिया। 2022 में कंपनी ने NCLT अहमदाबाद में इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए आवेदन किया था।

Stocks Stock Market Update Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।