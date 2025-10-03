Sebi confirms market ban on synoptics tech promoters for IPO fund diversion शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी पर बैन बरकरार, साल 2023 में आया था आईपीओ, Business Hindi News - Hindustan
शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी पर बैन बरकरार, साल 2023 में आया था आईपीओ

सेबी ने आईपीओ की राशि में कथित हेराफेरी के मामले में जांच पूरी होने तक प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा कंपनी के प्रवर्तक जतिन शाह, जगमोहन मणिलाल शाह और जानवी जतिन शाह को भी सेबी ने प्रतिबंधित कर दिया है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 10:17 PM
Synoptics Tech IPO: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी- सिनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजीज और उसके प्रवर्तकों पर प्रतिबंधि को बरकरार रखा है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश सी वार्ष्णेय ने आदेश में कहा कि छह मई, 2025 के अंतरिम आदेश के माध्यम से जारी निर्देशों को बरकरार रखा जाता है। अंतरिम आदेश में सेबी ने कहा कि जांच से पता चला है कि कंपनी (एसटीएल) और प्रमुख प्रबंधक एफओसीएल (फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल लिमिटेड) ने आईपीओ से जुटाई गई धनराशि को हड़पने की एक सुनियोजित योजना बनाई थी। बता दें कि सेबी ने आईपीओ की राशि में कथित हेराफेरी के मामले में जांच पूरी होने तक प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा कंपनी के प्रवर्तक जतिन शाह, जगमोहन मणिलाल शाह और जानवी जतिन शाह को भी सेबी ने प्रतिबंधित कर दिया है।

क्या है मामला

दरअसल, इस वर्ष मई में सेबी ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था और आईपीओ की आय की हेराफेरी के आरोपों के बाद सिनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एसटीएल) और उसके प्रवर्तकों को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था। सेबी की ओर से जांच में यह पाया गया कि कंपनी ने ‘निर्गम प्रबंधन शुल्क, बिक्री कमीशन, रजिस्ट्रार शुल्क’ सहित अन्य आईपीओ संबंधित खर्चों के नाम पर लगभग 19 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए, जो कि कंपनी के दस्तावेजों में बताए गए 80 लाख रुपये से बहुत अधिक हैं। यह राशि सिनॉप्टिक्स द्वारा आईपीओ के जरिए जुटाई गई कुल राशि का करीब 54 प्रतिशत है। आदेश के अनुसार, यह राशि 35.08 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों के नए निर्गम के माध्यम से सिनॉप्टिक्स द्वारा जुटाई गई कुल आय का 54 प्रतिशत से अधिक और कुल निर्गम आकार (54.04 करोड़ रुपये) का 35 प्रतिशत है।

सेबी ने एफओसीएल को निर्देश दिया कि वह नियामक के अगले निर्देश तक प्रतिभूति बाजार में मर्चेंट बैंकिंग गतिविधियों से संबंधित कोई भी नया कार्य न करे। यह अंतरिम आदेश सेबी द्वारा आईपीओ बंद होने के बाद बोली प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली शिकायतें प्राप्त होने पर मामले की जांच के बाद आया।

शेयर का हाल

सिनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजीज के शेयर की बात करें तो 102 रुपये पर है। यह शेयर मई 2025 में 51.50 रुपये प था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। वहीं, दिसंबर 2024 में शेयर 129.90 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। बता दें कि कंपनी का आईपीओ जून 2023 में ₹237 के प्राइस बैंड पर लॉन्च हुआ था।

