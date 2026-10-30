पैसे का कर लीजिए इंतजाम, 4 कंपनियों के IPO की होने वाली है एंट्री
मुख्य बातें
- आईपीओ मार्केट में 4 नई कंपनियां- एटमबर्ग टेक्नोलॉजीज,रत्नदीप रिटेल, GNI इंफ्रास्ट्रक्चर और पंजाब कार्बोनिक एंट्री करने वाली हैं
- सेबी से आईपीओ को हरी झंडी मिल गई है
आईपीओ पर दांव लगाकर पैसे कमाने की चाहत रखते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, आईपीओ मार्केट में 4 नई कंपनियां एंट्री करने वाली हैं। ये कंपनियां- एटमबर्ग टेक्नोलॉजीज,रत्नदीप रिटेल, GNI इंफ्रास्ट्रक्चर और पंजाब कार्बोनिक हैं। बता दें कि सेबी को एटमबर्ग टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर अगस्त में मिले थे जबकि पंजाब कार्बोनिक ने अप्रैल में पेपर जमा किए थे। इन पेपर्स की समीक्षा के बाद नियामक ने 29-30 अक्टूबर के दौरान दोनों कंपनियों को अंतिम टिप्पणियां दीं।
सुपरमार्केट चेन रत्नादीप रिटेल ने 1 जुलाई को, GNI इंफ्रास्ट्रक्चर ने 30 जून को अपने ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए थे। इन कंपनियों को भी सेबी ने टिप्पणी जारी की है। सेबी की टिप्पणियां आईपीओ प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इनके बाद कंपनियां लागू नियामकीय आवश्यकताओं के अधीन अपने आईपीओ की तैयारियां आगे बढ़ा सकती हैं।
एटमबर्ग टेक्नोलॉजीज
एटमबर्ग टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में 450 करोड़ रुपये तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, बिक्री पेशकश (ओएफएस) के तहत 7.65 करोड़ इक्विटी शेयर बेचे जाएंगे। टेमासेक होल्डिंग्स और A91 पार्टनर्स द्वारा समर्थित, मुंबई की यह कंपनी कंज्यूमर अप्लायंसेज बनाती है। यह टेमासेक होल्डिंग्स और A91 पार्टनर्स द्वारा समर्थित मुंबई की कंपनी है। टेमासेक, A91 पार्टनर्स, इन्फ्लेक्सर वेंचर्स और सर्वम पार्टनर्स सहित मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल के जरिए कुल 7.65 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेंगे। एटमबर्ग 'प्री-IPO प्लेसमेंट' के जरिए 90 करोड़ रुपये तक जुटाने पर भी विचार कर सकती है।
पंजाब कार्बोनिक
लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) और ड्राई आइस बनाने वाली कंपनी पंजाब कार्बोनिक ने 95 लाख इक्विटी शेयरों का IPO लाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें 60 लाख नए शेयर और प्रमोटरों द्वारा बेचे जाने वाले 35 लाख शेयर (OFS) शामिल हैं।
रत्नदीप रिटेल
इसके अलावा, तेलंगाना स्थित सुपरमार्केट चेन 'रत्नदीप रिटेल' नए शेयरों के जरिए 400 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। इसके साथ ही, कंपनी के प्रमोटर 1.48 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री भी करेंगे। दक्षिण भारत में 190 स्टोर चलाने वाली यह कंपनी 80 करोड़ रुपये तक के प्री-IPO प्लेसमेंट पर भी विचार कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो जुटाई गई रकम को फ्रेश इश्यू की कुल राशि में से घटा दिया जाएगा, जिससे फ्रेश इश्यू का आकार कम हो जाएगा।
GNI इंफ्रास्ट्रक्चर
वहीं, महाराष्ट्र की सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर कंपनी GNI इंफ्रास्ट्रक्चर 2.1 करोड़ नए इक्विटी शेयरों और 93.88 लाख शेयरों की बिक्री (OFS) के जरिए फंड जुटाने की योजना बना रही है। इस OFS में कंपनी के प्रमोटरों के साथ-साथ निवेशक चाणक्य अपॉर्चुनिटीज फंड और 'RPV होल्डिंग्स' भी अपने शेयर बेचेंगे।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें