टाटा स्टील-APL अपोलो डील पर SEBI की नजर, छोटे निवेशकों के हितों की होगी जांच
मुख्य बातें
- टाटा स्टील और APL अपोलो ट्यूब्स के बीच प्रस्तावित बड़े कारोबार सौदे पर बाजार नियामक SEBI की नजर है
- सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने शुक्रवार को कहा कि नियामक इस प्रस्तावित ट्रांजैक्शन की समीक्षा कर रहा है
Tata Steel-APL Apollo deal: टाटा स्टील और APL अपोलो ट्यूब्स के डील पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की निगरानी है। यह जानकारी सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने दी है। इस खबर के बीच कई दिनों की गिरावट के बाद शुक्रवार को एपीएल अपोलो ट्यूब्स के शेयर में बड़ा उछाल आया। इंट्रा-डे के दौरान APL अपोलो में तूफानी तेजी आई और भाव 1544 रुपये तक जा पहुंचा। वहीं, टाटा स्टील के शेयर भी हरे निशान पर ट्रेड कर रहे थे।
क्या कहा सेबी चेयरमैन ने?
सेबी के चेयरमैन ने शुक्रवार को बताया कि वे इस डील के स्ट्रक्चर और इसमें शामिल अल्पसंख्यक शेयरधारकों की चिंताओं की बारीकी से जांच कर रहे हैं। सेबी चेयरमैन ने कहा, "हम टाटा स्टील-एपीएल डील की जांच कर रहे हैं। निवेशकों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।" जब उनसे इस डील को लेकर निवेशकों की चिंताओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रेगुलेटर अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकारों को बहुत गंभीरता से लेता है।
दरअसल, संस्थागत निवेशकों और प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्मों ने सवाल उठाया है कि क्या इस प्रस्तावित व्यवस्था के कारण एपीएल अपोलो के पब्लिक शेयरधारकों पर बहुत अधिक लागत और जोखिम का बोझ तो नहीं पड़ रहा है। प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्मों स्टेकहोल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एडवाइजरी सर्विसेज ने सवाल उठाया है कि क्या इस स्ट्रक्चर को संबंधित पक्ष लेनदेन नियमों के तहत शेयरधारकों की मंजूरी की आवश्यकताओं से बचने के लिए डिजाइन किया गया था।
टाटा स्टील ने सोमवार को कहा था कि उसने एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड में प्रवर्तकों की समूची 26.6 प्रतिशत हिस्सेदारी 15,510 करोड़ रुपये में अधिग्रहीत करने के लिए एक समझौता किया है और कंपनी में 16,756 करोड़ रुपये की खुली पेशकश के जरिये 26 प्रतिशत और हिस्सेदारी खरीदने की योजना बनाई है।
छोटे निवेशकों की चिंता क्या है?
इस सौदे की सबसे बड़ी चिंता इसका एक साथ होने वाला ढांचा है। एक तरफ APL अपोलो को टाटा स्टील के डाउनस्ट्रीम कारोबार खरीदने हैं, तो दूसरी तरफ टाटा स्टील खुद APL अपोलो की कंट्रोलिंग शेयरधारक बन जाएगी। निवेशकों का सवाल है कि जब कंपनी की हिस्सेदारी और पूंजी संरचना में इतना बड़ा बदलाव होगा, तब छोटे शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। यह भी सवाल है कि APL अपोलो जिन कारोबारों का अधिग्रहण करेगी, उनकी तय की गई कीमत उचित है या नहीं। बता दें कि यह पूरा ट्रांजैक्शन कई नियामकीय मंजूरियों के अधीन है। कंपनियों ने पहले इस सौदे को मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा था।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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