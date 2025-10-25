सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को दिया झटका, इस तरह के निवेश से लगाया रोक
बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड्स (MFs) को प्री-IPO प्लेसमेंट्स में निवेश करने से रोक दिया है। नियामक ने स्पष्ट किया है कि म्यूचुअल फंड्स प्री-IPO शेयर अलॉटमेंट में निवेश नहीं कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स सिर्फ एंकर इन्वेस्टर के रूप में ही किसी आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। आमतौर पर, एंकर अलॉटमेंट किसी आईपीओ के सार्वजनिक रूप से खुलने से एक दिन पहले किया जाता है जबकि प्री-IPO प्लेसमेंट उस चरण में होते हैं जब कंपनी लिस्टिंग की तैयारी कर रही होती है और यह प्रक्रिया कई महीने पहले शुरू हो जाती है।
अभी क्या है नियम?
मौजूदा नियमों के अनुसार, म्यूचुअल फंड्स केवल लिस्टेड या लिस्ट होने वाले शेयरों में निवेश कर सकते हैं। लेकिन चूंकि नियमों में प्री-IPO शेयरों का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, इसलिए यह अस्पष्टता बनी हुई थी कि क्या म्यूचुअल फंड्स ऐसे निवेशों में भाग ले सकते हैं।
सेबी ने पत्र लिखकर कही थी ये बात
हाल ही में सेबी ने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (Amfi) को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में सेबी ने कहा कि प्री-IPO निवेशों में म्यूचुअल फंड्स की भागीदारी से जोखिम बढ़ सकता है, क्योंकि इससे म्यूचुअल फंड स्कीमों के पास अनलिस्टेड शेयर आने की संभावना बनती है। सेबी के मुताबिक किसी वजह से आईपीओ या लिस्टिंग पूरी न होने पर म्यूचुअल फंड्स अनलिस्टेड इक्विटी शेयरों को अपने पास रख सकती हैं, जो नियामकीय प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। हालांकि प्री-IPO निवेश आमतौर पर ऑफर डॉक्युमेंट दाखिल होने के बाद किए जाते हैं लेकिन आईपीओ में देरी या रद्द होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे मामलों में, निवेशक लंबे समय तक अनलिस्टेड शेयरों में फंसे रह सकते हैं।
बता दें कि 2023 में 13 कंपनियों ने ₹1,074 करोड़ प्री-IPO प्लेसमेंट्स के जरिए जुटाए थे। वहीं, साल 2024 में यह घट गया और आठ कंपनियों ने सिर्फ ₹387 करोड़ जुटाए। साल 2025 की बात करें तो अब तक सात कंपनियों ने ₹506 करोड़ प्री-IPO निवेश से जुटाए हैं।