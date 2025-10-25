Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Sebi bars mutual funds from pre ipo placements allows only anchor investments
सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को दिया झटका, इस तरह के निवेश से लगाया रोक

सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को दिया झटका, इस तरह के निवेश से लगाया रोक

संक्षेप: आमतौर पर एंकर अलॉटमेंट किसी आईपीओ के सार्वजनिक रूप से खुलने से एक दिन पहले किया जाता है जबकि प्री-IPO प्लेसमेंट उस चरण में होते हैं जब कंपनी लिस्टिंग की तैयारी कर रही होती है और यह प्रक्रिया कई महीने पहले शुरू हो जाती है।

Sat, 25 Oct 2025 01:40 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड्स (MFs) को प्री-IPO प्लेसमेंट्स में निवेश करने से रोक दिया है। नियामक ने स्पष्ट किया है कि म्यूचुअल फंड्स प्री-IPO शेयर अलॉटमेंट में निवेश नहीं कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स सिर्फ एंकर इन्वेस्टर के रूप में ही किसी आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। आमतौर पर, एंकर अलॉटमेंट किसी आईपीओ के सार्वजनिक रूप से खुलने से एक दिन पहले किया जाता है जबकि प्री-IPO प्लेसमेंट उस चरण में होते हैं जब कंपनी लिस्टिंग की तैयारी कर रही होती है और यह प्रक्रिया कई महीने पहले शुरू हो जाती है।

अभी क्या है नियम?

मौजूदा नियमों के अनुसार, म्यूचुअल फंड्स केवल लिस्टेड या लिस्ट होने वाले शेयरों में निवेश कर सकते हैं। लेकिन चूंकि नियमों में प्री-IPO शेयरों का स्पष्ट उल्लेख नहीं था, इसलिए यह अस्पष्टता बनी हुई थी कि क्या म्यूचुअल फंड्स ऐसे निवेशों में भाग ले सकते हैं।

सेबी ने पत्र लिखकर कही थी ये बात

हाल ही में सेबी ने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (Amfi) को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में सेबी ने कहा कि प्री-IPO निवेशों में म्यूचुअल फंड्स की भागीदारी से जोखिम बढ़ सकता है, क्योंकि इससे म्यूचुअल फंड स्कीमों के पास अनलिस्टेड शेयर आने की संभावना बनती है। सेबी के मुताबिक किसी वजह से आईपीओ या लिस्टिंग पूरी न होने पर म्यूचुअल फंड्स अनलिस्टेड इक्विटी शेयरों को अपने पास रख सकती हैं, जो नियामकीय प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। हालांकि प्री-IPO निवेश आमतौर पर ऑफर डॉक्युमेंट दाखिल होने के बाद किए जाते हैं लेकिन आईपीओ में देरी या रद्द होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे मामलों में, निवेशक लंबे समय तक अनलिस्टेड शेयरों में फंसे रह सकते हैं।

बता दें कि 2023 में 13 कंपनियों ने ₹1,074 करोड़ प्री-IPO प्लेसमेंट्स के जरिए जुटाए थे। वहीं, साल 2024 में यह घट गया और आठ कंपनियों ने सिर्फ ₹387 करोड़ जुटाए। साल 2025 की बात करें तो अब तक सात कंपनियों ने ₹506 करोड़ प्री-IPO निवेश से जुटाए हैं।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Mutual Funds
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।