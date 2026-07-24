Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ट्रेडिंग में एक्सिस MF के पूर्व चीफ ने की गड़बड़ी, सेबी ने 7 साल के लिए किया बैन

By Deepak Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • SEBI ने एक्सिस म्यूचुअल फंड के पूर्व चीफ डीलर वीरेश जोशी पर बड़ा एक्शन लिया है
  • उनको 7 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया
sebi
sebi news

मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने एक्सिस म्यूचुअल फंड के पूर्व चीफ डीलर वीरेश जोशी पर बड़ा एक्शन लिया है। सेबी ने वीरेश जोशी को 7 साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया।

सेबी के मुताबिक जोशी ने फंड हाउस के होने वाले ट्रेड से जुड़ी गोपनीय जानकारी एक बाहरी ट्रेडर को लीक करके फ्रंट-रनिंग का काम किया। इससे उन्हें 30.56 करोड़ रुपये का गैर-कानूनी मुनाफा हुआ। बता दें कि इस मामले की सेबी ने 1 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान जांच की थी।

कैसे की गई ट्रेडिंग

सेबी के मुताबिक मई 2022 तक एक्सिस म्यूचुअल फंड में चीफ डीलर के तौर पर काम करने वाले जोशी के पास फंड के होने वाले ट्रेड से जुड़ी ऐसी जानकारी थी जो आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं थी। इसमें स्टॉक के नाम, उनकी मात्रा और ऑर्डर का समय जैसी जानकारी शामिल थी। जांच के दौरान पता चला कि उन्होंने यह जानकारी दुबई में रहने वाले ट्रेडर प्रिजेश कुरानी के साथ शेयर की। कुरानी ने एक्सिस म्यूचुअल फंड के ऑर्डर मार्केट में आने से पहले ही 'म्यूल' अकाउंट्स के नेटवर्क के जरिए ट्रेड किए। सेबी के मुताबिक ये ट्रेड कुरानी की पत्नी, मां, सास, भाई, उनके परिवार से जुड़े एक FPI और कई अन्य लोगों और संस्थाओं के अकाउंट्स के जरिए किए गए थे।

ये भी पढ़ें:5% डीए बढ़ाने का हुआ ऐलान, इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

सेबी ने यह भी माना कि सुमित देसाई, प्रणव वोरा और वैभव पांड्या ने जोशी को कुरानी से मिलवाकर और उन अकाउंट्स का इंतजाम करके इस स्कीम को आगे बढ़ाने में मदद की, जिनके जरिए ट्रेड किए गए थे।

ये भी पढ़ें:केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होगी पुरानी पेंशन योजना? सरकार का सदन में बयान
ये भी पढ़ें:72% गिर गया चर्चित सरकारी बैंक का मुनाफा, इस एक विवाद से बढ़ गया खर्च

सेबी के मुताबिक कथित स्कीम से हुई कुल गैर-कानूनी कमाई का हिसाब 30.55 करोड़ रुपये लगाया। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 14.07 करोड़ रुपये की रकम Visa कैपिटल पार्टनर्स की थी। यह रकम सेबी के 28 फरवरी, 2023 को जारी किए गए अंतरिम आदेश और कारण बताओ नोटिस के तहत पहले ही जब्त की जा चुकी थी।

क्या थी जोशी की प्रतिक्रिया?

जोशी ने इस बात से इनकार किया कि वे ही 'जादूगर' थे। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि सेबी की ओर से पेश की गई WhatsApp चैट में जिस 'जादूगर' नाम का जिक्र है, वह उनके लिए इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने पूरी कार्यवाही के दौरान आरोपों को गलत बताया। उन्होंने तर्क दिया कि चीफ डीलर के तौर पर उनका काम सिर्फ फंड मैनेजरों के ऑर्डर को पूरा करना था और स्टॉक चुनने या ऑर्डर में बदलाव करने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।

उन्होंने कहा कि एक्सिस म्यूचुअल फंड कड़े नियमों के तहत काम करता है, इसलिए गोपनीय जानकारी लीक होने की बात मुमकिन नहीं लगती। जोशी ने SEBI के सबूतों को चुनौती दी। पूर्व डीलर ने मामले के सबूतों के आधार को भी चुनौती दी। जोशी ने दावा किया कि उन्होंने मुलुंड पुलिस स्टेशन में सेबी की जांच टीम के सदस्यों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई थीं।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Business News
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।