Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़sebi bars 13 individuals from securities market for front running detail is here
फ्रंट रनिंग ट्रेड में सेबी की कार्रवाई, 13 लोगों को मार्केट से किया बैन

फ्रंट रनिंग ट्रेड में सेबी की कार्रवाई, 13 लोगों को मार्केट से किया बैन

संक्षेप: भारत के बाजार नियामक सेबी ने तीन संस्थाओं, भारत कनैयालाल शेठ परिवार, रवि कनैयालाल शेठ परिवार और अर्जुन विवेकाधीन ट्रस्ट के कथित ऑर्डर प्लेसिंग से संबंधित एक जांच की। यह जांच 1 जनवरी, 2021 से 31 अक्टूबर, 2022 तक चली।

Fri, 24 Oct 2025 06:57 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत के बाजार नियामक सेबी ने तीन ट्रस्टों द्वारा किए गए फ्रंट रनिंग ट्रेडों का दोषी पाए जाने के बाद 13 व्यक्तियों को सिक्योरिटी मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है। फ्रंट रनिंग, भविष्य के लेनदेन की अंदरूनी जानकारी के आधार पर शेयरों या अन्य परिसंपत्तियों का व्यापार है। सेबी ने तीन संस्थाओं, भारत कनैयालाल शेठ परिवार, रवि कनैयालाल शेठ परिवार और अर्जुन विवेकाधीन ट्रस्ट के कथित ऑर्डर प्लेसिंग से संबंधित एक जांच की। यह जांच 1 जनवरी, 2021 से 31 अक्टूबर, 2022 तक चली।

₹5 से ₹15 लाख के बीच जुर्माना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने तीनों ट्रस्टों के ट्रेडों को फ्रंट रनिंग के माध्यम से अवैध लाभ कमाने के लिए 13 व्यक्तियों पर ₹5 लाख से ₹15 लाख के बीच का जुर्माना भी लगाया है। सेबी के आदेश से पता चला है कि व्यक्तियों ने ट्रस्टों द्वारा खरीदे या बेचे जाने से पहले शेयरों में व्यापार किया था।

सेबी का प्रस्ताव

सेबी ने म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलने और शुरुआती निवेश को सेटल करने की प्रक्रिया को मानकीकृत करने का प्रस्ताव पेश किया है, ताकि यह अकाउंट केवल केवाईसी सत्यापन के बाद ही खोले जाएं। फिलहाल, म्यूचुअल फंड के नए अकाउंट खोलने के लिए केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) प्रक्रिया अनिवार्य है लेकिन कुछ मामलों में खाता केवाईसी पूरी होने से पहले ही खुल जाते हैं। ऐसा होने से निवेशकों और म्यूचुअल फंड योजनाओं का संचालन करने वाली परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अधूरे या गलत केवाई विवरण होने से निवेशक नए अकाउंट्स में लेनदेन नहीं कर पाते हैं और उन्हें अकाउंट को भुनाने या डिविडेंड पाने में भी दिक्कतें आती हैं।

इसके अलावा एएमसी को भी योजना की जानकारी साझा करने और राशि जमा कराने में कठिनाई होती है। सेबी ने प्रस्ताव रखा है कि एएमसी को फंड अकाउंट केवल सत्यापित केवाईसी दस्तावेजों के मिलने के बाद ही खोलना होगा। फिर दस्तावेजों को केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों (केआरए) को अंतिम सत्यापन के लिए भेजा जाएगा।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Sebi
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।