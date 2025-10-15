SME कंपनी पर लगा बैन, शेयर हुए धड़ाम, बोनस शेयर देने और शेयरों के बंटवारे पर भी लगी रोक
संक्षेप: सेबी ने IPO फंड्स के कथित डायवर्जन के लिए निर्माण एग्री जेनेटिक्स को सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया है। साथ ही, नियामक संस्था ने अगले आदेश तक कंपनी को सभी प्रस्तावित कॉरपोरेट एक्शन रोकने का निर्देश दिया है।
SME कंपनी निर्माण एग्री जेनेटिक्स के शेयर बुधवार को धड़ाम हो गए हैं। कंपनी के शेयरों में 5 पर्सेंट का लोअर सर्किट लगा है और यह लुढ़ककर 166.85 रुपये पर पहुंच गए हैं। बाजार नियामक संस्था सेबी ने IPO फंड्स के कथित डायवर्जन के लिए कंपनी को स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया है। इसके अलावा, सेबी ने अगले आदेश तक कंपनी को सभी प्रस्तावित कॉरपोरेट एक्शन रोकने का निर्देश दिया है। कंपनी के प्रस्तावित कॉरपोरेट एक्शंस में बोनस शेयर जारी करना, शेयरों का बंटवारा और अपना नाम बदलकर Agriicare लाइफ कॉर्प लिमिटेड रखना शामिल है।
प्रमोटर के शेयर खरीदने-बेचने पर रोक
मंगलवार को पास किए गए अंतरिम आदेश में सेबी के होल-टाइम मेंबर कमलेश चंद्र वार्ष्णेय ने अग्रिम आदेशों तक कंपनी के प्रमोटर प्रणव कैलाश बागल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड (NAGL) के शेयरों को खरीदने, बेचने या डीलिंग पर रोक लगा दी है। बाजार नियामक संस्था सेबी की जांच में पाया गया कि कंपनी ने आईपीओ से जुटाए गए 20.30 करोड़ रुपये के टोटल फंड में से करीब 18.89 करोड़ रुपये का 93 पर्सेंट का दुरुपयोग किया गया। इस फंड को या तो फर्जी, संदेहास्पद या फिर बागल और उनके रिश्तेदारों के कंट्रोल वाली इकाइयों में ट्रांसफर किया गया। नियामक संस्था ने पाया कि निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड ने फंड यूटिलाइजेशन को लेकर विरोधाभासी जानकारी उपलब्ध कराई।
IPO में 99 रुपये था कंपनी के शेयर का दाम
आईपीओ में निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड (NAGL) के शेयर का दाम 99 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 15 मार्च 2023 को खुला था और यह 20 मार्च 2023 तक ओपन रहा। कंपनी के शेयर 28 मार्च 2023 को 102 रुपये पर लिस्ट हुए थे। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 456 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 130.10 रुपये है। निर्माण एग्री जेनेटिक्स लिमिटेड का आईपीओ टोटल 1.71 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 2.2 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, गैर-संस्थागत निवेशकों की कैटेगरी में 1.22 गुना दांव लगा था।