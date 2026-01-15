Hindustan Hindi News
10 साल से था NSE आईपीओ का इंतजार, अब सेबी ने दिया बड़ा अपडेट

संक्षेप:

भारत के मार्केट रेगुलेटर ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुचित मार्केट एक्सेस मामले में सेटलमेंट एप्लीकेशन पर सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है। NSE वर्ष 2016 से शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की कोशिश कर रहा है लेकिन नियामकीय अड़चनों के कारण इसका आईपीओ अब तक टलता रहा है।

Jan 15, 2026 04:01 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के आईपीओ को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। दरअसल, पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने गुरुवार को कहा कि भारत के मार्केट रेगुलेटर ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुचित मार्केट एक्सेस मामले में सेटलमेंट एप्लीकेशन पर सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है। इससे NSE के लंबे समय से लंबित आईपीओ की राह आसान होने की उम्मीद बढ़ गई है। बता दें कि NSE भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और यह दुनिया का सबसे सक्रिय डेरिवेटिव्स एक्सचेंज भी माना जाता है। NSE वर्ष 2016 से शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की कोशिश कर रहा है लेकिन नियामकीय अड़चनों के कारण इसका आईपीओ अब तक टलता रहा है।

सरकार की मंजूरी

तुहिन कांत पांडेय ने यह भी बताया कि भारत सरकार ने NSE में 2.5% हिस्सेदारी घटाने को मंजूरी दी है और इससे जुड़ी अधिसूचना जल्द जारी होने की संभावना है। यह कदम NSE की लिस्टिंग प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है।

सेबी प्रमुख ने दिए थे संकेत

NSE IPO को लेकर सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे ने पहले भी संकेत दिए थे। हाल ही में उन्होंने कहा कि हम जल्द ही NOC देंगे और फिर NSE को DRHP वगैरह सहित फाइलिंग की दूसरी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। संभव है कि NOC इस महीने जारी कर दिया जाएगा। हाल ही में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक खबर में बताया गया था कि देश का सबसे बड़ा एक्सचेंज, NSE मार्च के आखिर तक अपना ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस फाइल करने की योजना बना रहा है।

सूत्रों ने बताया कि एक्सचेंज प्रॉस्पेक्टस को फाइनल करने और भारत के अब तक के सबसे बड़े इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में से एक के लिए निवेशकों की दिलचस्पी का पता लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकरों और लॉ फर्मों के साथ बातचीत कर रहा है। सूत्र ने बताया कि मार्केट रेगुलेटर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने के बाद बैंकरों और वकीलों की औपचारिक नियुक्तियां होंगी और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि शुरुआती बातचीत शुरू हो गई है।

