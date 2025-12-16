Hindustan Hindi News
7 कंपनियों की शेयर बाजार में होगी लिस्टिंग, सेबी ने दी हरी झंडी

संक्षेप:

सेबी की सूचना के मुताबिक इन सातों कंपनियों ने मई से सितंबर के बीच सेबी से संपर्क किया था। वहीं, 8 से 12 दिसंबर के दौरान उन्हें सेबी की टिप्पणियां मिलीं। सेबी की भाषा में टिप्पणी मिलने का मतलब आईपीओ लाने के लिए हरी झंडी है।

Dec 16, 2025 06:11 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
IPO market news: अगर आप आईपीओ पर दांव लगाकर कमाई करने वाले निवेशकों में से हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, यशोदा हेल्थकेयर सर्विसेज, फ्यूजन सीएक्स और ओरिएंट केबल्स समेत सात कंपनियों को आईपीओ के जरिए फंड जुटाने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। नियामकीय मंजूरी पाने वाली अन्य कंपनियों में टर्टलमिंट फिनटेक सॉल्यूशंस, आरएसबी रिटेल इंडिया, एसएफसी एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज और लोहिया कॉर्प शामिल हैं। सेबी की सूचना के मुताबिक इन सातों कंपनियों ने मई से सितंबर के बीच सेबी से संपर्क किया था और 8 से 12 दिसंबर के दौरान उन्हें सेबी की टिप्पणियां मिलीं। सेबी की भाषा में टिप्पणी मिलने का मतलब आईपीओ लाने के लिए हरी झंडी है। ऐसे में अब अगर इनमें से किसी आईपीओ क निवेश की सोच रहे हैं तो पैसे का इंतजाम कर लीजिए।

किस आईपीओ का क्या है प्लान?

बाजार सूत्रों के अनुसार इन सभी कंपनियों के आईपीओ से कुल मिलाकर 6,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए जाने की उम्मीद है। यशोदा हेल्थकेयर सर्विसेज ने अपने इश्यू के लिए गोपनीय मार्ग से ड्राफ्ट दस्तावेज दाखिल किए थे। इस आईपीओ का आकार 3,000 करोड़ रुपये से 4,000 करोड़ रुपये के बीच रहने की उम्मीद है। इंश्योरटेक कंपनी टर्टलमिंट फिनटेक सॉल्यूशंस ने सितंबर में गोपनीय प्री-फाइलिंग मार्ग का उपयोग करते हुए अपने प्रस्तावित आईपीओ के लिए आवेदन किया था। साल 2015 में शुरू हुई टर्टलमिंट को पहले अमांसा कैपिटल के नाम से जाना जाता था। इसे जंगल वेंचर्स और नेक्सस वेंचर पार्टनर्स का सपोर्ट मिला है, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने और मैनेज करने को आसान बनाने के लिए डिजाइन की गई है। इस फर्म ने अपने पांच लाख से ज्यादा सलाहकारों के नेटवर्क के जरिए 1.6 करोड़ पॉलिसी बेची हैं। वहीं, फ्यूजन सीएक्स अपने आईपीओ के जरिए 1000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है।

ओरिएंट केबल्स आईपीओ का प्लान

ओरिएंट केबल्स (इंडिया) लिमिटेड के इश्यू का आकार 700 करोड़ रुपये है। इसमें शेयरों का फ्रेश इश्यू और प्रमोटर्स द्वारा ऑफर फॉर सेल दोनों शामिल हैं। ड्राफ्ट पेपर्स के अनुसार, फ्रेश इश्यू में 320 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर शामिल हैं जबकि ऑफर फॉर सेल में कुल 380 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर शामिल हैं। फ्रेश इश्यू से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में मशीनरी, इक्विपमेंट और सिविल वर्क खरीदने, कर्ज चुकाने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

वेस्टवॉटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर SFC एनवायरनमेंटल टेक्नोलॉजीज का प्रस्तावित IPO, 150 करोड़ रुपये के नए शेयरों के इश्यू और प्रमोटरों और मौजूदा शेयरहोल्डर्स द्वारा 1.23 करोड़ शेयरों के OFS का मिक्स है। आईपीओ से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कर्ज चुकाने और वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतों के लिए किया जाएगा। कानपुर की कंपनी लोहिया कॉर्प, जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए मशीनरी और इक्विपमेंट बनाती है, उसका IPO पूरी तरह से प्रमोटरों द्वारा 4.22 करोड़ इक्विटी शेयरों का OFS होगा, जिसमें कोई नया इश्यू कंपोनेंट नहीं होगा।

