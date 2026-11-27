11 साल पुरानी कंपनी के IPO को मंजूरी, अडानी से टाटा ग्रुप तक हैं क्लाइंट
मुख्य बातें
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्टरलाइट इलेक्ट्रिक आईपीओ को हरी झंडी दे दी है
- कंपनी के क्लाइंट में अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी इलेक्ट्रिक, टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर, पावर ग्रिड, एलएंडटी, जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल शामिल जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं
Sterlite Electric IPO: वेदांता समूह की कंपनी स्टरलाइट इलेक्ट्रिक के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) का इंतजार खत्म होने वाला है। दरअसल, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने इस आईपीओ को हरी झंडी दे दी है। आपको बता दें कि 11 साल पुरानी कंपनी स्टरलाइट ने अक्टूबर की शुरुआत में सेबी के पास अपने ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए थे लेकिन सेबी ने प्रस्तावित आईपीओ को रोक दिया था। हालांकि, नियामक ने अपनी वेबसाइट पर इसे लंबित रखने का कोई कारण नहीं बताया था।
ड्राफ्ट पेपर में क्या लिखा है?
ड्राफ्ट पेपर के अनुसार इस प्रस्तावित आईपीओ में 77.9 लाख इक्विटी शेयरों का नया इश्यू और प्रमोटर, मौजूदा शेयरधारकों द्वारा इतने ही शेयरों की बिक्री (OFS) शामिल है। OFS के तहत प्रमोटर 'ट्विन स्टार ओवरसीज लिमिटेड' के साथ-साथ मौजूदा शेयरधारक कैलाश चंद्र माहेश्वरी, जैकब जॉन जी और रामगुरु राधाकृष्णन अपने शेयर बेचेंगे।
जानकारी के मुताबिक नए इश्यू से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने, विस्तार के लिए पूंजीगत खर्च (जैसे नई प्लांट, मशीनरी और उपकरण खरीदना) और सामान्य कॉर्पोरेट कार्यों के लिए किया जाएगा। 11 साल पहले वजूद में आई यह कंपनी गुजरात के वडोदरा स्थित अपनी इकाई के विस्तार के लिए भी इस रकम का उपयोग करेगी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2027 तक निवेश किया जाएगा। बता दें कि वित्त वर्ष 2025 में स्टरलाइट इलेक्ट्रिक का परिचालन से राजस्व 4956 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष के 4918 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक है।
कौन-कौन है क्लाइंट?
स्टरलाइट इलेक्ट्रिक की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी के क्लाइंट में अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी इलेक्ट्रिक, टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर, पावर ग्रिड, एलएंडटी, जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल शामिल जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं।
बता दें कि स्टरलाइट इलेक्ट्रिक (पहले स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन) पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन (T&D) सेक्टर के लिए कैपिटल गुड्स बनाने और सिस्टम इंटीग्रेशन समाधान उपलब्ध कराने का काम करती है। यह कंपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों बाजारों में अपनी सेवाएं देती है।
इन आईपीओ को भी मंजूरी
स्टरलाइट इलेक्ट्रिक के अलावा अनन्या बिड़ला की अगुवाई वाली स्वतंत्र माइक्रोफिन लिमिटेड समेत आठ कंपनियों को बाजार नियामक सेबी से आईपीओ लाने के लिए मंजूरी मिली थी। आईपीओ की मंजूरी पाने वाली अन्य छह कंपनियों में गौरिक फैशंस लिमिटेड, एमराल्ड ज्वेल इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, ब्यूटी गैरेज लिमिटेड, नोबल हाइजीन लिमिटेड, एमपी स्टील (इंडिया) लिमिटेड और कटारिया धूलचंद पन्नालाल ज्वेलर्स लिमिटेड शामिल हैं। इस बीच, सप्ताह के दौरान दो कंपनियों ने अपने आईपीओ के मसौदा दस्तावेज वापस ले लिए। ब्रिशल ऑयल एंड एनर्जी लिमिटेड ने 19 नवंबर जबकि पेंटाकल कंसल्टेंट्स (आई) लिमिटेड ने 25 नवंबर को अपने मसौदा दस्तावेज वापस लिए।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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