सेबी ने बदले IPO से जुड़े नियम, किस पर पड़ेगा असर, जानें सबकुछ

अगर आप आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) पर दांव लगाने वाले निवेशकों में से हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। शेयर बाजार नियामक सेबी ने बड़ी कंपनियों को राहत देते हुए आईपीओ लॉन्च करने की योजना को आसान बनाया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि यदि सूचीबद्ध होने के बाद कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है तो वे अब अपने आईपीओ में अपनी चुकता शेयर पूंजी का न्यूनतम 2.5% हिस्सा बेच सकती हैं, जो वर्तमान में 5% है।

न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता अवधि में बदलाव जानकारी के मुताबिक 50,000 करोड़ रुपये से 1 लाख करोड़ रुपये के बीच बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों के लिए 25% की न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) वर्तमान 3 वर्षों के बजाय 5 वर्षों में प्राप्त करनी होगी। सेबी ने बड़ी कंपनियों के लिए 25% सार्वजनिक निर्गम की आवश्यकता को पूरा करने की समय सीमा को भी तीन वर्षों से घटाकर 5 वर्ष कर दिया है। जिन कंपनियों का सूचीबद्धता के बाद बाजार पूंजीकरण एक लाख करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें इस मानदंड का अनुपालन करने के लिए 10 वर्ष तक का समय दिया जाएगा।

सेबी ने सूचीबद्ध होने की इच्छुक बड़ी कंपनियों के लिए बेचे जाने वाले शेयरों के अनुपात को भी कम कर दिया है और परस्पर जुड़ी संस्थाओं या संबंधित पक्षों के बीच कम मूल्य के ट्रांजैक्शन के लिए सरल प्रकटीकरण की घोषणा की है। सेबी ने अपनी बोर्ड बैठक में सिंगल विंडो पहुंच की शुरुआत के साथ, कम जोखिम वाले विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय सिक्योरिटी मार्केट में पार्टनरशिप आसान बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

-वैश्विक फंडों के लिए आईपीओ के आकर्षण को बढ़ाने के लिए सेबी ने कंपनियों के एंकर निवेशकों के लिए शेयर-अलॉटमेंट स्ट्रक्चर में बदलाव करने का निर्णय लिया है।

-इसके अतिरिक्त, परिचालन निगरानी को मजबूत करने के लिए दो कार्यकारी निदेशकों (ईडी) की नियुक्ति अनिवार्य करके स्टॉक एक्सचेंजों सहित बाजार अवसंरचना संस्थानों के शासन ढाँचे में व्यापक बदलाव करने का निर्णय लिया गया है।