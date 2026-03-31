स्टॉक में 4,000% की तेजी बनी मुसीबत! कंपनी पर SEBI का एक्शन, निवेशकों को गुमराह करने का आरोप

SEBI ने एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके प्रमोटर्स को शेयर बाजार से बैन कर दिया है। जांच में कंपनी पर भ्रामक जानकारी देने, देरी से डिस्क्लोजर करने और शेयर की कीमत में संदिग्ध हेरफेर के आरोप लगे हैं। साथ ही कंपनी के ऑपरेशन और फंडामेंटल्स में भी गड़बड़ी पाई गई है।

शेयर बाजार में अगर कोई कंपनी गलत जानकारी देकर निवेशकों को गुमराह करे, तो कार्रवाई तय है और इस पर SEBIने एलीटकॉन पर एक्शन लिया है। जी हां, मार्केट रेगुलेटर SEBI (Securities and Exchange Board of India) ने एलीटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (Elitecon International Ltd) पर सख्त एक्शन लेते हुए उसके प्रमोटर्स को शेयर बाजार में ट्रेडिंग से अस्थायी रूप से बैन कर दिया है। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि SEBI ने ऐसा एक्शन क्यों लिया?

क्या है पूरा मामला?

SEBI (Securities and Exchange Board of India) की जांच में सामने आया कि कंपनी के शेयरों में अचानक और असामान्य तेजी आई थी। शेयर की कीमत और ट्रेडिंग वॉल्यूम ऐसे बढ़े, जो कंपनी के असली बिजनेस (fundamentals) से मेल नहीं खाते थे। इससे शक हुआ कि कहीं शेयर की कीमत को जानबूझकर मैनिपुलेट तो नहीं किया जा रहा है।

इस जांच में यह भी पाया गया कि कई जुड़े हुए लोगों (entities) के बीच संदिग्ध तरीके से खरीद-फरोख्त हो रही थी, जिससे शेयर की कीमत पर असर पड़ रहा था, यानी एक तरह से गेम प्लान बनाकर शेयर को ऊपर-नीचे किया जा रहा था। इसकी भनक जब सेबी को लगी, तो SEBI ने पूछताछ और जांच तेज कर दी।

50 करोड़ रुपये के शेयर बेचे

SEBI ने पाया कि प्रमोटरों और संबंधित संस्थाओं ने जांच अवधि के दौरान सामूहिक रूप से लगभग 50 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। अपने प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर SEBI ने माना कि यह PFUTP रेगुलेशन (धोखाधड़ी और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस), SEBI अधिनियम, 1992 की धारा 12A और LODR अधिनियम के तहत प्रोविजन का उल्लंघन है।

सबसे बड़ा आरोप ?

SEBI ने कंपनी पर यह भी आरोप लगाया कि उसने निवेशकों को गलत और देर से जानकारी (misleading disclosures) दी। शेयर बाजार में पारदर्शिता बेहद जरूरी होती है, ताकि निवेशक सही फैसले ले सकें, लेकिन अगर कंपनी ही गलत डेटा दे, तो निवेशकों का पैसा खतरे में पड़ सकता है।

SEBI ने पाया कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA), नासिक के अधिकारियों ने 8 जनवरी 2026 को फेसिलिटी सेंटर का निरीक्षण किया, जिसके दौरान इन्वेंट्री और एक पैकिंग मशीन जब्त की गई। इस घटनाक्रम की जानकारी कंपनी ने 2 मार्च, 2026 को ही दी। SEBI के बाद के दौरे में पाया गया कि उस समय फेसिलिटी सेंटर एक्टिव नहीं था। SEBI ने गौर किया कि नियामक अधिकारियों द्वारा तलाशी, जब्ती या निरीक्षण महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिनके लिए समय पर जानकारी देना आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

ऑपरेशन पर भी उठे सवाल

SEBI ने कंपनी के नासिक स्थित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर भी सवाल उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी जो दावे कर रही थी और जमीन पर जो हकीकत थी, दोनों में काफी ज्यादा फर्क पाया गया। इससे कंपनी की कॉरपोरेट गवर्नेंस पर भी सवाल खड़े हो गए।

सेबी का बड़ा एक्शन

इन सभी शुरुआती सबूतों के आधार पर सेबी ने कंपनी और उसके प्रमोटर्स को मार्केट से बैन कर दिया। कई लोगों को इस केस में नोटिस जारी किया गया है और आगे की जांच और संभावित पेनॉल्टी के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी।

निवेशकों के लिए क्या सबक?

यह मामला साफ बताता है कि सिर्फ तेजी देखकर किसी शेयर में पैसा लगाना खतरनाक हो सकता है। हमेशा कंपनी के फंडामेंटल, बिजनेस और रिपोर्ट्स जरूर जांचें। अचानक तेजी वाले शेयरों से सतर्क रहें और रेगुलेटर की चेतावनियों को नजरअंदाज न करें।

सेबी का यह एक्शन निवेशकों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम है। यह संदेश साफ है कि अगर कोई कंपनी नियम तोड़ेगी या निवेशकों को गुमराह करेगी, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। इसलिए, निवेश करते समय समझदारी और सावधानी बेहद जरूरी है।

कंपनी पर सख्त एक्शन

विस्तृत जांच लंबित रहने तक SEBI ने कथित तौर पर अवैध रूप से अर्जित 51.26 करोड़ रुपये की राशि को जब्त करने, प्रमोटरों और प्रमुख संस्थाओं को खरीद या बिक्री से प्रतिबंधित करने, बैंक और डीमैट खातों को कुछ शर्तों के अधीन फ्रीज करने के अंतरिम निर्देश जारी किए हैं, साथ ही कंपनी के खातों का फोरेंसिक ऑडिट करने का भी निर्देश दिया है।

शेयरों का परफॉर्मेंस