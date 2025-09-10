Seafood stocks surge up to 20 percent on EU export boost Trump tariff relief hopes ट्रंप टैरिफ के बीच इन भारतीय कंपनियों को मिली बड़ी राहत, रॉकेट बने शेयर, 20% चढ़ा भाव, Business Hindi News - Hindustan
ट्रंप टैरिफ के बीच इन भारतीय कंपनियों को मिली बड़ी राहत, रॉकेट बने शेयर, 20% चढ़ा भाव

इस कदम से भारतीय सीफूड उद्योग के लिए यूरोपीय बाजार में निर्यात की संभावनाएं और बढ़ गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मंजूरी के बाद भारतीय एक्सपोर्ट यूनिट्स की संख्या में करीब 16% की बढ़ोतरी होगी, जिससे निर्यात वॉल्यूम और कंपनियों की कमाई में इजाफा होने की उम्मीद है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 10:03 AM
Seafood stocks: सीफूड एक्सपोर्टर कंपनियों के शेयरों में आज बुधवार को बंपर तेजी देखी जा रही है। आज बुधवार को कारोबार के दौरान भारत की प्रमुख सीफूड निर्यातक कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अवंती फीड्स लिमिटेड, एपेक्स फ्रोजन फूड्स लिमिटेड, वाटरबेस लिमिटेड, आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड और कोस्टल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयरों में 20% तक की बढ़त दर्ज की गई। इस तेजी के पीछे कई सकारात्मक कारण माने जा रहे हैं, जिनसे निवेशकों का रुझान इन शेयरों की ओर बढ़ा है। खबर है कि इस रैली का सबसे बड़ा कारण है कि यूरोपीय संघ ने मंगलवार को भारत की 102 नई फिशरी यूनिट्स को एक्सपोर्ट की मंजूरी दे दी। इस कदम से भारतीय सीफूड उद्योग के लिए यूरोपीय बाजार में निर्यात की संभावनाएं और बढ़ गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मंजूरी के बाद भारतीय एक्सपोर्ट यूनिट्स की संख्या में करीब 16% की बढ़ोतरी होगी, जिससे निर्यात वॉल्यूम और कंपनियों की कमाई में इजाफा होने की उम्मीद है।

क्या है डिटेल

बता दें कि यह महत्वपूर्ण घोषणा ऐसे समय में सामने आई है जब भारत और यूरोपीय संघ वर्तमान में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की 13वें दौर की वार्ता के बीच में हैं, जो दोनों व्यापारिक साझेदारों के बीच विश्वास में मज़बूती का संकेत देता है। वित्त वर्ष 2024 में यूरोपीय संघ को भारत का समुद्री खाद्य निर्यात 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो घरेलू मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए इस बाजार के महत्व को दर्शाता है।

भारत के कॉमर्स मंत्रालय की उम्मीदें

भारत के वाणिज्य मंत्रालय का मानना है कि यूरोपीय संघ द्वारा 102 नई फिशरी यूनिट्स को एक्सपोर्ट की मंजूरी देने से ट्रेडिंग वॉल्यूम में तुरंत 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम भारत-यूरोपीय संघ के बीच चल रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) की 13वीं वार्ता के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है।

भारत की पुरानी मांग पूरी

यूरोपीय संघ की ओर से इन यूनिट्स को लिस्ट करना भारत की लंबे समय से लंबित मांग थी। इस मंजूरी से न केवल भारतीय सीफूड निर्यातकों को नया बाज़ार मिलेगा बल्कि भारत-यूरोप व्यापारिक संबंधों को भी मजबूती मिलेगी।

मरीन एक्सपोर्टर्स पर अमेरिका की टैरिफ मार

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत से होने वाले निर्यात पर 50% टैरिफ लगा दिया, जिससे भारतीय मरीन एक्सपोर्टर्स पर असर पड़ा है। अमेरिका इन कंपनियों का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, इसके बाद यूरोपीय संघ, चीन, जापान और वियतनाम आते हैं।

अवंती फीड्स लिमिटेड का फोकस EU पर

अवंती फीड्स लिमिटेड की FY25 की कुल आमदनी का 17.4% यूरोपीय संघ से आया। कंपनी अब गैर-अमेरिकी बाजारों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने पर काम कर रही है, ताकि US टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके।

