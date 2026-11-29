मुख्य बातें

रिटायरमेंट के बाद नियमित कमाई का जरिया खत्म हो जाता है, लेकिन घर का खर्च, मेडिकल जरूरतें और दूसरी जिम्मेदारियां बनी रहती हैं। ऐसे में ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स की कोशिश होती है कि उनकी जमा पूंजी सुरक्षित रहे और उससे हर महीने या कुछ समय के अंतराल पर अच्छी कमाई भी होती रहे। यही वजह है कि निवेश के लिए SCSS (Senior Citizens' Savings Scheme) और बैंक FD (Fixed Deposit) को काफी पसंद किया जाता है।

अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद मिले पैसों को निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार की SCSS स्कीम फिलहाल 8.2% सालाना ब्याज दे रही है। वहीं, HDFC बैंक और ICICI बैंक की 5 साल की सीनियर सिटीजन FD पर ब्याज दर 7.2% और एक्सिस बैंक में 7.35% है। ऐसे में सवाल है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन 10 लाख, 20 लाख या 30 लाख रुपये निवेश करता है, तो SCSS और बैंक FD में से किस विकल्प से ज्यादा कमाई होगी? आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं।

SCSS में मिल रहा है 8.2% ब्याज, बैंक FD की दरें कितनी हैं?

SCSS (Senior Citizens' Savings Scheme) सरकार समर्थित बचत योजना है। इसमें 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोग निवेश कर सकते हैं। कुछ विशेष शर्तों के तहत 55 से 60 साल के रिटायर्ड कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इंडिया पोस्ट (India Post) के मुताबिक, अक्टूबर-दिसंबर 2026 तिमाही के लिए SCSS पर सालाना 8.2% ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम की शुरुआती अवधि 5 साल है, जिसे आगे 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

इसमें एक व्यक्ति अधिकतम 30 लाख रुपये तक निवेश कर सकता है। खास बात यह है कि SCSS में ब्याज का भुगतान हर तीन महीने यानी तिमाही आधार पर किया जाता है। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक भी सीनियर सिटीजन्स को सामान्य ग्राहकों के मुकाबले ज्यादा ब्याज देते हैं। Paisabazaar.com के 25 नवंबर 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, 5 साल की FD पर प्रमुख बैंकों की ब्याज दरें इस प्रकार हैं।

SCSS vs Bank FD: ब्याज दरों की तुलना

इन आंकड़ों से साफ है कि SCSS में HDFC बैंक और ICICI बैंक की तुलना में 1% ज्यादा ब्याज मिल रहा है। वहीं, एक्सिस बैंक (Axis Bank) के मुकाबले भी SCSS की ब्याज दर 0.85% अधिक है।

10 लाख से 30 लाख निवेश पर कितनी होगी कमाई?

ब्याज दर में मामूली अंतर भी लंबी अवधि में आपकी कमाई पर बड़ा असर डाल सकता है। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि कोई सीनियर सिटीजन 10 लाख रुपये से लेकर 30 लाख रुपये तक निवेश करता है। अगर हम सालाना साधारण ब्याज के आधार पर कमाई का अनुमान लगाएं, तो SCSS और बैंक FD के बीच अंतर कुछ इस तरह होगा।

₹10 लाख से ₹30 लाख निवेश पर सालाना ब्याज

नोट: ये सालाना साधारण ब्याज के आधार पर अनुमानित आंकड़े हैं। वास्तविक FD रिटर्न ब्याज भुगतान के विकल्प और कंपाउंडिंग के आधार पर अलग हो सकता है।



इस तुलना से पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति SCSS में 30 लाख रुपये निवेश करता है, तो उसे सालाना करीब 2.46 लाख रुपये ब्याज मिलेगा। इसके मुकाबले HDFC बैंक और ICICI बैंक की FD में इतनी ही रकम निवेश करने पर सालाना करीब 2.16 लाख रुपये ब्याज मिलेगा, यानी SCSS में निवेश करने पर सालाना 30,000 रुपये तक अतिरिक्त ब्याज मिल सकता है। Axis बैंक की तुलना में यह अंतर करीब 25,500 रुपये सालाना होगा।

रिटायरमेंट के बाद SCSS बेहतर या बैंक FD?

ब्याज दर के मामले में SCSS फिलहाल बैंक FD से आगे है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर निवेशक के लिए यही सबसे अच्छा विकल्प होगा। दोनों निवेश विकल्पों की अपनी अलग खूबियां हैं।

SCSS के फायदे: सरकार समर्थित योजना होने के कारण इसमें निवेश को सुरक्षा मिलती है।

अक्टूबर-दिसंबर 2026 तिमाही में 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है।

हर तीन महीने में ब्याज का भुगतान होता है।

5 साल की अवधि के बाद 3 साल का एक्सटेंशन लेने का विकल्प मिलता है।

अधिकतम 30 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है। बैंक FD के फायदे: निवेश के लिए अलग-अलग अवधि के विकल्प मिलते हैं।

निवेश की रकम के मामले में बैंक के नियमों के अनुसार अधिक लचीलापन मिल सकता है।

ब्याज भुगतान के लिए मासिक, तिमाही और अन्य विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं।

अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करके बेहतर विकल्प चुना जा सकता है।

निवेश से पहले इन बातों को जरूर समझें

SCSS और बैंक FD में पैसा लगाने से पहले केवल ब्याज दर देखना पर्याप्त नहीं है। निवेशकों को यह भी समझना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर पैसा समय से पहले निकालने पर क्या शर्तें लागू होंगी और कितना जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा दोनों विकल्पों में मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आता है। इसलिए निवेश से होने वाली कमाई के साथ टैक्स देनदारी को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

SCSS में अधिकतम 30 लाख रुपये की निवेश सीमा है। ऐसे में जिन लोगों के पास इससे ज्यादा रिटायरमेंट फंड है, उन्हें अपनी पूरी रकम एक ही स्कीम में लगाने के बजाय अलग-अलग विकल्पों पर विचार करना चाहिए।