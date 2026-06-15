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Foxconn के साथ मिलकर डाटा सेंटर बनाएगी कंपनी, खबर आते ही 10% चढ़ा शेयर

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Schneider Electric Infrastructure Ltd के शेयरों का भाव 10 प्रतिशत चढ़ा है
  • कंपनी ने ताइवान की कंपनी Foxconn के साथ डाटा सेंटर बनाने के लिए समझौता किया है
Foxconn के साथ मिलकर डाटा सेंटर बनाएगी कंपनी, खबर आते ही 10% चढ़ा शेयर

Schneider Electric Infrastructure Ltd के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में आज सोमवार को अपर सर्किट लगा है। इस कंपनी के शेयरों में उछाल के पीछे की वजह ताइवान की कंपनी Foxconn के साथ हुआ समझौता है। इस रणनीतिक साझेदारी के जरिए नए जनरेशन का एआई डाटा सेंटर बनाया जाएगा। इस खबर ने कंपनी के शेयरों में पंख लगा दिया है।

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Schneider Electric Infrastructure Ltd के शेयर आज सोमवार को बीएसई में बढ़त के साथ 1173.75 रुपये के स्तर पर ओपन हुए थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 10 प्रतिशत की उछाल के साथ 1215.85 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। बता दें, दोनों कंपनियां मिलकर एआई डाटा सेंटर सॉल्यूशन्स बनाएंगी। प्रोडक्शन इस साल के अंततक शुरू हो जाएगा।

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शेयरों का प्रदर्शन पिछले एक साल में रहा है शानदार

इस कंपनी के शेयरों का भाव 3 महीने में 37 प्रतिशत बढ़ चुका है। वहीं, इस साल अबतक Schneider Electric Infrastructure Ltd के शेयरों की कीमतों में 70 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। बता दें, 1 साल में स्टॉक ने पोजीशनल निवेशकों को 68 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 5.98 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

कंपनी का बीएसई में 1417.05 रुपये और 52 वीक लो लेवल 572.60 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 29071 करोड़ रुपये का है।

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लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है?

बीते दो साल में Schneider Electric Infrastructure Ltd के शेयरों की कीमतों में 50 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। तीन साल में यह स्टॉक 394 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, 5 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 841 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। 10 सालों से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 760 प्रतिशत का फायदा हुआ है।

इश कंपनी ने एक बार निवेशकों को डिविडेंड भी दिया है। 2012 में कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड ट्रेड किए थे। तब योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 0.40 रुपये का फायदा हुआ था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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