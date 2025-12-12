छुपा रुस्तम निकला यह शेयर, 90% फायदे पर लिस्टिंग, IPO पर लगा था सिर्फ 2 गुना दांव

संक्षेप: स्केलसॉस के शेयर 90% के फायदे के साथ 203.30 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। आईपीओ में स्केलसॉस के शेयर का दाम 107 रुपये था। IPO पर 2 गुना से थोड़ा ही ज्यादा दांव लगा था।

स्केलसॉस (एनकॉम्पस डिजाइन इंडिया) की शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री हुई है। स्केलसॉस के शेयर 90 पर्सेंट के फायदे के साथ 203.30 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। आईपीओ में स्केलसॉस के शेयर का दाम 107 रुपये था। स्केलसॉस के आईपीओ को बहुत सुस्त रिस्पॉन्स मिला था। कंपनी के आईपीओ पर 2 गुना से थोड़ा ही ज्यादा दांव लगा था। स्केलसॉस (एनकॉम्पस डिजाइन इंडिया) का आईपीओ दांव लगाने के लिए 5 दिसंबर 2025 को खुला था और यह 9 दिसंबर तक ओपन रहा। स्केलसॉस के आईपीओ का टोटल साइज 40.21 करोड़ रुपये तक का था।

लिस्टिंग के बाद शेयरों पर बिकवाली का दबाव

जबरदस्त लिस्टिंग के बाद स्केलसॉस (एनकॉम्पस डिजाइन इंडिया) के शेयरों पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। स्केलसॉस के शेयर लिस्टिंग के बाद 5 पर्सेंट लुढ़ककर 193.15 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी की शुरुआत मार्च 2010 में हुई है। एनकॉम्पस डिजाइन इंडिया, स्केलसॉस के नाम से जानी जाती है। कंपनी का फोकस होम, लिविंग और फूड सेगमेंट्स पर है। कंपनी, स्केलसॉस ब्रांड नेम के तहत ऑपरेट करती है।