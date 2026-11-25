एक महीने में 171% चढ़ा शेयर, कंपनी को मिला ऑर्डर, 4 बोनस शेयर देने की है तैयारी
मुख्य बातें
- एससी एग्रोटेक के शेयर बुधवार को 5% चढ़कर 87.71 रुपये पर बंद हुए हैं
- कंपनी के शेयर 2 नवंबर से अपर सर्किट पर हैं
- एससी एग्रोटेक के शेयर एक महीने में 171% उछल गए हैं
- कंपनी को एग्रीकल्चरल कमोडिटी की सप्लाई के लिए एक घरेलू ऑर्डर मिला है
स्मॉलकैप कंपनी एससी एग्रोटेक के शेयरों में धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है। एग्रीकल्चरल प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर 2 नवंबर 2026 से लगातार अपर सर्किट पर हैं। एससी एग्रोटेक के शेयर बुधवार को BSE में 5 पर्सेंट की तेजी के साथ 87.71 रुपये पर बंद हुए हैं और 52 हफ्ते का नया हाई बनाया है। एससी एग्रोटेक को एग्रीकल्चरल कमोडिटी की सप्लाई के लिए एक घरेलू ऑर्डर मिला है। इसके अलावा, एससी एग्रोटेक अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर देने के साथ ही शेयर का बंटवारा करने जा रही है। कंपनी के शेयर पिछले एक महीने में 171 पर्सेंट उछल गए हैं।
कंपनी को मिला है 86 करोड़ रुपये का ऑर्डर
एससी एग्रोटेक (SC Agrotech) ने बताया है कि उसे 13,200 मीट्रिक टन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की सप्लाई के लिए एक घरेलू ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू 86 करोड़ रुपये है। एससी एग्रोटेक को यह ऑर्डर अहमदाबाद बेस्ड पार्टनरशिप एंटरप्राइज एलीट ग्लोबल से मिला है। ऑर्डर में बाजरा, उड़द, चना, मूंग, गेहूं और राजमा की सप्लाई शामिल है।
एक महीने में 171% उछल गए हैं एससी एग्रोटेक के शेयर
स्मॉलकैप कंपनी एससी एग्रोटेक (SC Agrotech) के शेयर पिछले एक महीने में 171 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 26 अक्टूबर 2026 को 32.30 रुपये पर थे। एससी एग्रोटेक के शेयर 25 नवंबर 2026 को 87.71 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले छह महीने में कंपनी के शेयरों में 248 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में एससी एग्रोटेक के शेयर 421 पर्सेंट चढ़ गए हैं। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो इस स्मॉलकैप कंपनी के शेयरों में 713 पर्सेंट की तेजी आई है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 87.71 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 14.82 रुपये है।
हर 5 शेयर पर 4 बोनस शेयर देने की तैयारी
एससी एग्रोटेक (SC Agrotech) अपने शेयर का बंटवारा करने के साथ ही निवेशकों को बोनस शेयर देने की तैयारी में है। एससी एग्रोटेक के बोर्ड की शुक्रवार 13 नवंबर को बैठक हुई थी। इस मीटिंग में कंपनी के बोर्ड ने 4:5 के रेशियो में बोनस शेयर रिकमंड किया है। यानी, कंपनी हर 5 शेयर पर 4 बोनस शेयर बांटेगी। इसके अलावा, कंपनी ने 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट अप्रूव किया है। यानी, कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटेगी। अब कंपनी की ईजीएम 11 दिसंबर 2026 को होनी है, जिसमें प्रस्तावित बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के लिए शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।