मुख्य बातें

स्मॉलकैप कंपनी एससी एग्रोटेक के शेयरों में धुआंधार तेजी देखने को मिल रही है। एग्रीकल्चरल प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी इस कंपनी के शेयर 2 नवंबर 2026 से लगातार अपर सर्किट पर हैं। एससी एग्रोटेक के शेयर बुधवार को BSE में 5 पर्सेंट की तेजी के साथ 87.71 रुपये पर बंद हुए हैं और 52 हफ्ते का नया हाई बनाया है। एससी एग्रोटेक को एग्रीकल्चरल कमोडिटी की सप्लाई के लिए एक घरेलू ऑर्डर मिला है। इसके अलावा, एससी एग्रोटेक अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर देने के साथ ही शेयर का बंटवारा करने जा रही है। कंपनी के शेयर पिछले एक महीने में 171 पर्सेंट उछल गए हैं।

कंपनी को मिला है 86 करोड़ रुपये का ऑर्डर

एससी एग्रोटेक (SC Agrotech) ने बताया है कि उसे 13,200 मीट्रिक टन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की सप्लाई के लिए एक घरेलू ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू 86 करोड़ रुपये है। एससी एग्रोटेक को यह ऑर्डर अहमदाबाद बेस्ड पार्टनरशिप एंटरप्राइज एलीट ग्लोबल से मिला है। ऑर्डर में बाजरा, उड़द, चना, मूंग, गेहूं और राजमा की सप्लाई शामिल है।

एक महीने में 171% उछल गए हैं एससी एग्रोटेक के शेयर

स्मॉलकैप कंपनी एससी एग्रोटेक (SC Agrotech) के शेयर पिछले एक महीने में 171 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 26 अक्टूबर 2026 को 32.30 रुपये पर थे। एससी एग्रोटेक के शेयर 25 नवंबर 2026 को 87.71 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले छह महीने में कंपनी के शेयरों में 248 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में एससी एग्रोटेक के शेयर 421 पर्सेंट चढ़ गए हैं। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो इस स्मॉलकैप कंपनी के शेयरों में 713 पर्सेंट की तेजी आई है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 87.71 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 14.82 रुपये है।