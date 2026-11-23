48 गुना बढ़ा मुनाफा, एक महीने में 170% चढ़े शेयर, अब कंपनी दे रही डबल गिफ्ट
मुख्य बातें
- स्मॉलकैप कंपनी एससी एग्रोटेक के शेयर एक महीने में 170 पर्सेंट उछल गए हैं
- कंपनी का मुनाफा 48 गुना बढ़ा है
- कंपनी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर देने के साथ ही शेयर का बंटवारा भी करने जा रही है
स्मॉलकैप कंपनी एससी एग्रोटेक के शेयरों में तूफानी तेजी जारी है। कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 5 पर्सेंट उछलकर 83.54 रुपये पर पहुंच गए और 52 हफ्ते का नया हाई बनाया। एससी एग्रोटेक के शेयरों में दनादन अपर सर्किट लग रहा है। कंपनी के शेयर 2 नवंबर 2026 से अपर सर्किट पर हैं। पिछले एक महीने में एससी एग्रोटेक के शेयरों में 170 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में एससी एग्रोटेक का मुनाफा 48 गुना बढ़ा है। कंपनी अपने शेयरधारकों को डबल गिफ्ट देने की तैयारी में है। कंपनी ने पिछले दिनों ही अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने और अपने शेयर का बंटवारा करने की घोषणा की है।
एक महीने में 170% उछल गए हैं एससी एग्रोटेक के शेयर
स्मॉलकैप कंपनी एससी एग्रोटेक के शेयरों में पिछले एक महीने में 170 पर्सेंट की तेजी आई है। कंपनी के शेयर 23 अक्टूबर 2026 को 30.88 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 23 नवंबर 2026 को 83.54 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयरों में 21 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। पिछले 6 महीने में एससी एग्रोटेक के शेयरों में 231.25 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी के शेयर 372 पर्सेंट चढ़ गए हैं। एससी एग्रोटेक के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 83.54 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 14.82 रुपये है।
48 गुना बढ़ा है एससी एग्रोटेक का मुनाफा
स्मॉलकैप कंपनी एससी एग्रोटेक का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 48 गुना बढ़ा है। कंपनी को सितंबर 2026 को खत्म हुई दूसरी तिमाही में 10.21 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में एससी एग्रोटेक को 21.21 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ था। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में एग्रीकल्चरल कंपनी को ऑपरेशंस से मिलने वाला रेवेन्यू बढ़कर 45.26 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 5.02 करोड़ रुपये था। अगर चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीने की बात करें तो एससी एग्रोटेक को 19.77 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है, एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 23.17 लाख रुपये का मुनाफा हुआ था।
हर 5 शेयर पर 4 बोनस शेयर देने की तैयारी में कंपनी
एससी एग्रोटेक अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का तोहफा देने जा रही है। स्मॉलकैप कंपनी ने शुक्रवार 13 नवंबर 2026 को हुई बैठक में 4:5 के रेशियो में बोनस शेयर को मंजूरी दी है। यानी, कंपनी अपने निवेशकों को हर 5 शेयर पर 4 बोनस शेयर देगी। कंपनी ने 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट भी अप्रूव किया है। यानी, कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटेगी। कंपनी 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटेगी। कंपनी ने अभी बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं की है। कंपनी की EGM शुक्रवार 11 दिसंबर 2026 को होनी है, जिसमें प्रस्तावित बोनस शेयर इश्यू और स्टॉक स्प्लिट के लिए शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी।
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लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।