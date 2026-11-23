मुख्य बातें

स्मॉलकैप कंपनी एससी एग्रोटेक के शेयरों में तूफानी तेजी जारी है। कंपनी के शेयर सोमवार को BSE में 5 पर्सेंट उछलकर 83.54 रुपये पर पहुंच गए और 52 हफ्ते का नया हाई बनाया। एससी एग्रोटेक के शेयरों में दनादन अपर सर्किट लग रहा है। कंपनी के शेयर 2 नवंबर 2026 से अपर सर्किट पर हैं। पिछले एक महीने में एससी एग्रोटेक के शेयरों में 170 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में एससी एग्रोटेक का मुनाफा 48 गुना बढ़ा है। कंपनी अपने शेयरधारकों को डबल गिफ्ट देने की तैयारी में है। कंपनी ने पिछले दिनों ही अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने और अपने शेयर का बंटवारा करने की घोषणा की है।

एक महीने में 170% उछल गए हैं एससी एग्रोटेक के शेयर

स्मॉलकैप कंपनी एससी एग्रोटेक के शेयरों में पिछले एक महीने में 170 पर्सेंट की तेजी आई है। कंपनी के शेयर 23 अक्टूबर 2026 को 30.88 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 23 नवंबर 2026 को 83.54 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 5 दिन में कंपनी के शेयरों में 21 पर्सेंट से अधिक का उछाल आया है। पिछले 6 महीने में एससी एग्रोटेक के शेयरों में 231.25 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी के शेयर 372 पर्सेंट चढ़ गए हैं। एससी एग्रोटेक के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 83.54 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 14.82 रुपये है।

48 गुना बढ़ा है एससी एग्रोटेक का मुनाफा

स्मॉलकैप कंपनी एससी एग्रोटेक का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 48 गुना बढ़ा है। कंपनी को सितंबर 2026 को खत्म हुई दूसरी तिमाही में 10.21 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में एससी एग्रोटेक को 21.21 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ था। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में एग्रीकल्चरल कंपनी को ऑपरेशंस से मिलने वाला रेवेन्यू बढ़कर 45.26 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी का रेवेन्यू 5.02 करोड़ रुपये था। अगर चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीने की बात करें तो एससी एग्रोटेक को 19.77 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है, एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 23.17 लाख रुपये का मुनाफा हुआ था।