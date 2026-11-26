लगातार 21 दिन से इस स्टॉक में लग रहा अपर सर्किट, 1 महीने में पैसा दोगुना; आपका है दांव?
मुख्य बातें
- SC एग्रोटेक के शेयर लगातार 21 कारोबारी दिनों से 5% के अपर सर्किट में हैं
- 26 नवंबर को शेयर ₹92.09 के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया
- कंपनी ने 4:5 बोनस शेयर और 1:10 स्टॉक स्प्लिट का प्रस्ताव रखा है
- इसके अलावा ₹86 करोड़ का सप्लाई ऑर्डर और संभावित Dividend भी चर्चा में है
शेयर बाजार में इन दिनों एक छोटे शेयर ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। SC Agrotech के शेयर लगातार 21 कारोबारी दिनों से 5% के अपर सर्किट में बंद हो रहे हैं। खास बात यह है कि शेयर में लगातार खरीदारी के चलते बाजार में बेचने वाले नहीं मिल रहे हैं। गुरुवार, 26 नवंबर 2026 को भी शेयर 4.99% की तेजी के साथ ₹92.09 के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
इस जबरदस्त तेजी के पीछे कंपनी से जुड़ी कई बड़ी खबरें हैं। SC Agrotech ने निवेशकों के लिए 4:5 के अनुपात में Bonus Share और 1:10 Stock Split का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा कंपनी को ₹86 करोड़ का घरेलू कृषि जिंसों की सप्लाई का ऑर्डर भी मिला है। कंपनी ने Dividend देने की संभावना पर भी विचार किया है। इन सभी घटनाक्रमों के कारण इस छोटे शेयर में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है।
SC Agrotech Bonus Share: हर 5 शेयर पर मिलेंगे 4 बोनस शेयर
SC Agrotech के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 13 नवंबर 2026 को हुई बैठक में 4:5 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास कंपनी के 5 मौजूदा शेयर होंगे, उन्हें 4 अतिरिक्त बोनस शेयर दिए जाएंगे। यानी पात्र शेयरधारकों को उनकी मौजूदा हिस्सेदारी के आधार पर अतिरिक्त शेयर मिलेंगे। हालांकि, इस बोनस इश्यू के लिए अभी रिकॉर्ड डेट घोषित नहीं की गई है। इसके लिए शेयरधारकों और संबंधित नियामकीय मंजूरियों की प्रक्रिया भी पूरी होनी बाकी है।
SC Agrotech Stock Split: ₹10 का एक शेयर बनेगा ₹1 के 10 शेयर
बोनस शेयर के साथ कंपनी ने 1:10 Stock Split का भी प्रस्ताव रखा है। इसके तहत ₹10 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक मौजूदा शेयर को ₹1 फेस वैल्यू के 10 शेयरों में बांटा जाएगा। कंपनी पहले Stock Split लागू करेगी और उसके बाद Bonus Share जारी किए जाएंगे। इसका मतलब है कि बोनस शेयर का अनुपात स्टॉक स्प्लिट के बाद निवेशकों के पास मौजूद शेयरों की संख्या के आधार पर लागू होगा।
100 शेयर रखने वाले निवेशक को कितना फायदा होगा?
इसे एक उदाहरण से समझते हैं:
- शुरुआत में निवेशक के पास: 100 शेयर
- 1:10 Stock Split के बाद: 1,000 शेयर
- 4:5 Bonus Issue के तहत: 800 अतिरिक्त शेयर
- कुल शेयर: 1,800 शेयर
इस तरह 100 शेयर रखने वाले निवेशक के पास दोनों कॉरपोरेट एक्शन पूरे होने के बाद कुल 1,800 शेयर हो जाएंगे। हालांकि, शेयरों की संख्या बढ़ने का मतलब निवेश की कुल वैल्यू में उतनी ही बढ़ोतरी होना नहीं है। स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद शेयर की कीमत भी उसी हिसाब से एडजस्ट होती है।
11 दिसंबर को होगी EGM, रिकॉर्ड डेट का इंतजार
SC Agrotech ने बोनस इश्यू, स्टॉक स्प्लिट और अधिकृत शेयर पूंजी (Authorised Share Capital) बढ़ाने के प्रस्तावों पर शेयरधारकों की मंजूरी लेने के लिए 11 दिसंबर 2026 को Extraordinary General Meeting (EGM) बुलाई है। इस बैठक में इन प्रस्तावों पर शेयरधारकों की राय ली जाएगी। फिलहाल कंपनी ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट दोनों के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है। इसलिए निवेशकों की नजर अब 11 दिसंबर की बैठक और कंपनी की ओर से आने वाली अगली घोषणाओं पर रहेगी।
SC Agrotech Dividend: क्या निवेशकों को मिलेगा डिविडेंड?
बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के अलावा SC Agrotech के निवेशकों के लिए डिविडेंड को लेकर भी खबर है। कंपनी की 13 नवंबर की एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, बोर्ड की बैठक में शेयरधारकों को डिविडेंड देने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। हालांकि, बोर्ड ने इस पर अंतिम फैसला फिलहाल टाल दिया है। कंपनी अब अगली तिमाही की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार करेगी। इसके लिए कंपनी की पूंजी जरूरतों, निवेश योजनाओं और अन्य वित्तीय पहलुओं का आकलन किया जाएगा।
अभी तक कंपनी ने किसी डिविडेंड की घोषणा नहीं की है। इसलिए डिविडेंड की रकम, रिकॉर्ड डेट और भुगतान की तारीख को लेकर निवेशकों को इंतजार करना होगा।
SC Agrotech Share Price: 10 साल में 2,000% से ज्यादा का रिटर्न
SC Agrotech के शेयर ने अलग-अलग समयावधि में शानदार तेजी दिखाई है। गुरुवार को ₹92.09 के स्तर पर पहुंचने के साथ शेयर ने नया रिकॉर्ड बनाया।
कंपनी के शेयरों का रिटर्न इस प्रकार रहा है:
|अवधि
|शेयर में तेजी
|1 सप्ताह
|27.57%
|2 सप्ताह
|62.71%
|1 महीना
|113.87%
|3 महीने
|119.47%
|6 महीने
|188.79%
|2026 में अब तक
|76.44%
|1 साल
|267.11%
|2 साल
|363.97%
|3 साल
|346.78%
|5 साल
|395.03%
|10 साल
|2,022.22%
आंकड़ों से साफ है कि इस शेयर ने लंबी अवधि में भी निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। हालांकि, हालिया तेजी ने इसे खासतौर पर चर्चा में ला दिया है।
निवेशकों के लिए क्या है अहम?
SC Agrotech में लगातार 21 दिनों से अपर सर्किट लगना और बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट व डिविडेंड से जुड़ी खबरें निवेशकों का ध्यान खींच रही हैं। लेकिन किसी शेयर में लगातार तेजी आने का मतलब यह नहीं है कि आगे भी रिटर्न की गारंटी है। निवेशकों को कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, ऑर्डर की स्थिति, कॉरपोरेट एक्शन की अंतिम मंजूरी और शेयर की मौजूदा वैल्यूएशन को ध्यान में रखना चाहिए। खासकर स्मॉलकैप शेयरों में तेजी के दौरान जोखिम भी अधिक हो सकता है।
डिस्क्लेमर:- यह खबर केवल जानकारी के उद्देश्य से है। इसे शेयर खरीदने या बेचने की सलाह न समझें। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते
हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग
पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।