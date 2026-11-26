मुख्य बातें

शेयर बाजार में इन दिनों एक छोटे शेयर ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। SC Agrotech के शेयर लगातार 21 कारोबारी दिनों से 5% के अपर सर्किट में बंद हो रहे हैं। खास बात यह है कि शेयर में लगातार खरीदारी के चलते बाजार में बेचने वाले नहीं मिल रहे हैं। गुरुवार, 26 नवंबर 2026 को भी शेयर 4.99% की तेजी के साथ ₹92.09 के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

इस जबरदस्त तेजी के पीछे कंपनी से जुड़ी कई बड़ी खबरें हैं। SC Agrotech ने निवेशकों के लिए 4:5 के अनुपात में Bonus Share और 1:10 Stock Split का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा कंपनी को ₹86 करोड़ का घरेलू कृषि जिंसों की सप्लाई का ऑर्डर भी मिला है। कंपनी ने Dividend देने की संभावना पर भी विचार किया है। इन सभी घटनाक्रमों के कारण इस छोटे शेयर में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है।

SC Agrotech Bonus Share: हर 5 शेयर पर मिलेंगे 4 बोनस शेयर

SC Agrotech के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 13 नवंबर 2026 को हुई बैठक में 4:5 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास कंपनी के 5 मौजूदा शेयर होंगे, उन्हें 4 अतिरिक्त बोनस शेयर दिए जाएंगे। यानी पात्र शेयरधारकों को उनकी मौजूदा हिस्सेदारी के आधार पर अतिरिक्त शेयर मिलेंगे। हालांकि, इस बोनस इश्यू के लिए अभी रिकॉर्ड डेट घोषित नहीं की गई है। इसके लिए शेयरधारकों और संबंधित नियामकीय मंजूरियों की प्रक्रिया भी पूरी होनी बाकी है।

SC Agrotech Stock Split: ₹10 का एक शेयर बनेगा ₹1 के 10 शेयर

बोनस शेयर के साथ कंपनी ने 1:10 Stock Split का भी प्रस्ताव रखा है। इसके तहत ₹10 फेस वैल्यू वाले प्रत्येक मौजूदा शेयर को ₹1 फेस वैल्यू के 10 शेयरों में बांटा जाएगा। कंपनी पहले Stock Split लागू करेगी और उसके बाद Bonus Share जारी किए जाएंगे। इसका मतलब है कि बोनस शेयर का अनुपात स्टॉक स्प्लिट के बाद निवेशकों के पास मौजूद शेयरों की संख्या के आधार पर लागू होगा।

100 शेयर रखने वाले निवेशक को कितना फायदा होगा?

इसे एक उदाहरण से समझते हैं:



- शुरुआत में निवेशक के पास: 100 शेयर

1:10 Stock Split के बाद: 1,000 शेयर

4:5 Bonus Issue के तहत: 800 अतिरिक्त शेयर

कुल शेयर: 1,800 शेयर

इस तरह 100 शेयर रखने वाले निवेशक के पास दोनों कॉरपोरेट एक्शन पूरे होने के बाद कुल 1,800 शेयर हो जाएंगे। हालांकि, शेयरों की संख्या बढ़ने का मतलब निवेश की कुल वैल्यू में उतनी ही बढ़ोतरी होना नहीं है। स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद शेयर की कीमत भी उसी हिसाब से एडजस्ट होती है।

11 दिसंबर को होगी EGM, रिकॉर्ड डेट का इंतजार

SC Agrotech ने बोनस इश्यू, स्टॉक स्प्लिट और अधिकृत शेयर पूंजी (Authorised Share Capital) बढ़ाने के प्रस्तावों पर शेयरधारकों की मंजूरी लेने के लिए 11 दिसंबर 2026 को Extraordinary General Meeting (EGM) बुलाई है। इस बैठक में इन प्रस्तावों पर शेयरधारकों की राय ली जाएगी। फिलहाल कंपनी ने बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट दोनों के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है। इसलिए निवेशकों की नजर अब 11 दिसंबर की बैठक और कंपनी की ओर से आने वाली अगली घोषणाओं पर रहेगी।

SC Agrotech Dividend: क्या निवेशकों को मिलेगा डिविडेंड?

बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के अलावा SC Agrotech के निवेशकों के लिए डिविडेंड को लेकर भी खबर है। कंपनी की 13 नवंबर की एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, बोर्ड की बैठक में शेयरधारकों को डिविडेंड देने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। हालांकि, बोर्ड ने इस पर अंतिम फैसला फिलहाल टाल दिया है। कंपनी अब अगली तिमाही की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार करेगी। इसके लिए कंपनी की पूंजी जरूरतों, निवेश योजनाओं और अन्य वित्तीय पहलुओं का आकलन किया जाएगा।

अभी तक कंपनी ने किसी डिविडेंड की घोषणा नहीं की है। इसलिए डिविडेंड की रकम, रिकॉर्ड डेट और भुगतान की तारीख को लेकर निवेशकों को इंतजार करना होगा।

SC Agrotech Share Price: 10 साल में 2,000% से ज्यादा का रिटर्न

SC Agrotech के शेयर ने अलग-अलग समयावधि में शानदार तेजी दिखाई है। गुरुवार को ₹92.09 के स्तर पर पहुंचने के साथ शेयर ने नया रिकॉर्ड बनाया।

कंपनी के शेयरों का रिटर्न इस प्रकार रहा है:

अवधि शेयर में तेजी 1 सप्ताह 27.57% 2 सप्ताह 62.71% 1 महीना 113.87% 3 महीने 119.47% 6 महीने 188.79% 2026 में अब तक 76.44% 1 साल 267.11% 2 साल 363.97% 3 साल 346.78% 5 साल 395.03% 10 साल 2,022.22%

आंकड़ों से साफ है कि इस शेयर ने लंबी अवधि में भी निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। हालांकि, हालिया तेजी ने इसे खासतौर पर चर्चा में ला दिया है।

निवेशकों के लिए क्या है अहम?

SC Agrotech में लगातार 21 दिनों से अपर सर्किट लगना और बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट व डिविडेंड से जुड़ी खबरें निवेशकों का ध्यान खींच रही हैं। लेकिन किसी शेयर में लगातार तेजी आने का मतलब यह नहीं है कि आगे भी रिटर्न की गारंटी है। निवेशकों को कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, ऑर्डर की स्थिति, कॉरपोरेट एक्शन की अंतिम मंजूरी और शेयर की मौजूदा वैल्यूएशन को ध्यान में रखना चाहिए। खासकर स्मॉलकैप शेयरों में तेजी के दौरान जोखिम भी अधिक हो सकता है।