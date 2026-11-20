मुख्य बातें

SC Agrotech: एक छोटी कंपनी एससी एग्रोटेक के शेयर दनादन अपर सर्किट मार रहे हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार को BSE में 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 79.57 रुपये पर पहुंच गए हैं और 52 हफ्ते का नया हाई बनाया है। एससी एग्रोटेक के शेयर 2 नवंबर 2026 से अपर सर्किट पर हैं। पिछले एक महीने में इस स्मॉलकैप कंपनी के शेयरों में 148 पर्सेंट की तेजी आई है। 5 दिन में कंपनी के शेयर 21 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। एससी एग्रोटेक के बोर्ड ने पिछले दिनों बोनस शेयर देने और अपने शेयर का बंटवारा करने की मंजूरी दी है।

हर 5 शेयर पर 4 बोनस शेयर देगी कंपनी

एससी एग्रोटेक (SC Agrotech) के बोर्ड की शुक्रवार 13 नवंबर को बैठक हुई। इस मीटिंग में कंपनी के बोर्ड ने 4:5 के रेशियो में बोनस शेयर रिकमंड किए। यानी, कंपनी अपने शेयरधारकों को हर 5 शेयर पर 4 बोनस शेयर देगी। इसके अलावा, एससी एग्रोटेक के बोर्ड ने 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट भी अप्रूव किया है। यानी, कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटेगी। स्मॉलकैप कंपनी 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटेगी। एससी एग्रोटेक की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) शुक्रवार 11 दिसंबर को होनी है, जिसमें शेयरधारकों से प्रस्तावित बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की मंजूरी ली जाएगी। स्मॉलकैप कंपनी ने फिलहाल शेयर के बंटवारे और बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट अभी फिक्स नहीं की है।

एक साल में 305% से अधिक उछल गए हैं एससी एग्रोटेक के शेयर

स्मॉलकैप कंपनी एससी एग्रोटेक (SC Agrotech) के शेयरों में एक साल में 305 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 20 नवंबर 2025 को 19.61 रुपये पर थे। एससी एग्रोटेक के शेयर 20 नवंबर 2026 को 79.57 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 226 पर्सेंट का उछाल आया है। वहीं, इस साल अब तक एसी एग्रोटेक के शेयरों में 104 पर्सेंट की तेजी आई है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 79.57 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 14.82 रुपये है। एससी एग्रोटेक का मार्केट कैप शुक्रवार 20 नवंबर को 604 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है।