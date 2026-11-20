4 बोनस शेयर और 10 टुकड़ों में शेयर बांटने का ऐलान, एक महीने में 148% चढ़ गया छोटकू शेयर
मुख्य बातें
- SC Agrotech Share Price: स्मॉलकैप कंपनी एससी एग्रोटेक के शेयरों में दनादन अपर सर्किट लग रहा है
- कंपनी के शेयर 2 नवंबर से अपर सर्किट पर हैं
- कंपनी के शेयर शुक्रवार को 5% की तेजी के साथ 79.57 रुपये पर पहुंच गए हैं
SC Agrotech: एक छोटी कंपनी एससी एग्रोटेक के शेयर दनादन अपर सर्किट मार रहे हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार को BSE में 5 पर्सेंट के अपर सर्किट के साथ 79.57 रुपये पर पहुंच गए हैं और 52 हफ्ते का नया हाई बनाया है। एससी एग्रोटेक के शेयर 2 नवंबर 2026 से अपर सर्किट पर हैं। पिछले एक महीने में इस स्मॉलकैप कंपनी के शेयरों में 148 पर्सेंट की तेजी आई है। 5 दिन में कंपनी के शेयर 21 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। एससी एग्रोटेक के बोर्ड ने पिछले दिनों बोनस शेयर देने और अपने शेयर का बंटवारा करने की मंजूरी दी है।
हर 5 शेयर पर 4 बोनस शेयर देगी कंपनी
एससी एग्रोटेक (SC Agrotech) के बोर्ड की शुक्रवार 13 नवंबर को बैठक हुई। इस मीटिंग में कंपनी के बोर्ड ने 4:5 के रेशियो में बोनस शेयर रिकमंड किए। यानी, कंपनी अपने शेयरधारकों को हर 5 शेयर पर 4 बोनस शेयर देगी। इसके अलावा, एससी एग्रोटेक के बोर्ड ने 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट भी अप्रूव किया है। यानी, कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटेगी। स्मॉलकैप कंपनी 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 1-1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांटेगी। एससी एग्रोटेक की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) शुक्रवार 11 दिसंबर को होनी है, जिसमें शेयरधारकों से प्रस्तावित बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की मंजूरी ली जाएगी। स्मॉलकैप कंपनी ने फिलहाल शेयर के बंटवारे और बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट अभी फिक्स नहीं की है।
एक साल में 305% से अधिक उछल गए हैं एससी एग्रोटेक के शेयर
स्मॉलकैप कंपनी एससी एग्रोटेक (SC Agrotech) के शेयरों में एक साल में 305 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 20 नवंबर 2025 को 19.61 रुपये पर थे। एससी एग्रोटेक के शेयर 20 नवंबर 2026 को 79.57 रुपये पर पहुंच गए हैं। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 226 पर्सेंट का उछाल आया है। वहीं, इस साल अब तक एसी एग्रोटेक के शेयरों में 104 पर्सेंट की तेजी आई है। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 79.57 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 14.82 रुपये है। एससी एग्रोटेक का मार्केट कैप शुक्रवार 20 नवंबर को 604 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है।
5 साल में 503% चढ़ गए स्मॉलकैप कंपनी के शेयर
स्मॉलकैप कंपनी एससी एग्रोटेक के शेयर पिछले 5 साल में 503 पर्सेंट उछल गए हैं। कंपनी के शेयर इस अवधि में 13.20 रुपये से बढ़कर 79.57 रुपये पर जा पहुंचे हैं। अगर पिछले 4 साल की बात करें तो एससी एग्रोटेक के शेयरों में 540 पर्सेंट की तेजी आई है। पिछले 3 साल में कंपनी के शेयर 417 पर्सेंट उछले हैं। पिछले दो साल में एससी एग्रोटेक के शेयरों में 435 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है।
डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।