4:5 बोनस शेयर, 10:1 स्टॉक स्प्लिट, 100% डिविडेंड देने की तैयारी में कंपनी, लगा 5% का अपर सर्किट, ₹50 से कम भाव

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SC Agrotech Limited Share: शेयर बाजार में ₹50 से कम कीमत वाला एक स्टॉक इन दिनों जबरदस्त तेजी दिखा रहा है। हम बात कर रहे हैं एससी एग्रोटेक लिमिटेड (SC Agrotech Limited) की। इसके शेयर में आज गुरुवार को 5% का अपर सर्किट लग गया और स्टॉक अपने 52 हफ्तों के नए हाई 46.58 रुपये पर पहुंच गया। शेयरों में तेजी के पीछे एक अच्छी खबर है। दरअसल, कंपनी अपने निवेशकों को एक साथ तीन बड़े तोहफे देने की तैयारी में है। कंपनी के बोर्ड की बैठक में 4:5 के रेशियो में बोनस शेयर, 10:1 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट और 100% तक डिविडेंड देने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। ऐसे में इस खबर के बाद निवेशकों की नजरें कंपनी के शेयर और आने वाली बोर्ड मीटिंग पर टिक गई हैं।

13 नवंबर को होगी बोर्ड की अहम बैठक कंपनी ने जानकारी दी है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक शुक्रवार, 13 नवंबर को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में निवेशकों के लिए तीन बड़े फैसलों पर विचार किया जा सकता है। इसमें बोनस शेयर जारी करना, शेयरों का बंटवारा यानी स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड देने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर पूंजी बढ़ाने और इससे जुड़े जरूरी बदलावों पर भी चर्चा हो सकती है।

10:1 के रेशियो में हो सकता है स्टॉक स्प्लिट एससी एग्रोटेक के निवेशकों के लिए स्टॉक स्प्लिट से जुड़ी खबर भी काफी अहम है। कंपनी का बोर्ड 10 रुपये फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 1 रुपये फेस वैल्यू के 10 शेयरों में बांटने के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। यानी अगर 10:1 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी मिलती है, तो जिन निवेशकों के पास कंपनी का 1 शेयर है, उनके पास 10 शेयर हो जाएंगे। हालांकि, शेयरों की कुल वैल्यू में सिर्फ स्प्लिट की वजह से कोई बदलाव नहीं होगा।

100% तक डिविडेंड देने पर भी हो सकता है विचार कंपनी अपने शेयरधारकों को डिविडेंड का फायदा देने पर भी विचार कर सकती है। जानकारी के मुताबिक, बोर्ड इक्विटी शेयरों की फेस वैल्यू के 100% तक डिविडेंड देने की संभावना पर चर्चा करेगा। हालांकि, डिविडेंड देने का फैसला कंपनी के मुनाफे, उपलब्ध नकदी और कानूनी नियमों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।

5 शेयर पर मिल सकते हैं 4 बोनस शेयर बोनस शेयर को लेकर भी कंपनी की ओर से बड़ा प्रस्ताव रखा गया है। एससी एग्रोटेक लिमिटेड का बोर्ड 4:5 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने पर विचार कर सकता है। इसका मतलब है अगर किसी निवेशक के पास कंपनी के 5 शेयर हैं, तो उसे हर 5 शेयर पर 4 अतिरिक्त बोनस शेयर मिल सकते हैं। इस तरह उसके कुल शेयरों की संख्या बढ़कर 9 हो जाएगी। हालांकि, इसके लिए बोर्ड की मंजूरी और शेयरधारकों की मंजूरी मिलना जरूरी होगा।

रिकॉर्ड डेट का नहीं हुआ ऐलान इन तीनों कॉरपोरेट एक्शन यानी बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड के लिए फिलहाल रिकॉर्ड डेट तय नहीं की गई है। कंपनी का बोर्ड अपनी बैठक में इन प्रस्तावों पर विचार करने के बाद आगे की जानकारी दे सकता है। इसलिए निवेशकों को अभी अंतिम फैसले और कंपनी की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

शेयरों ने दिया शानदार रिटर्न कंपनी के शेयर आज गुरुवार को एससी एग्रोटेक का शेयर 4.98% की तेजी के साथ 46.58 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान शेयर ने BSE पर अपना 52 हफ्तों का नया हाई छुआ और अपर सर्किट भी लगाया। कंपनी के शेयर ने पिछले 2 हफ्तों में 43.32%, एक महीने में 20.92% और 6 महीने में 68.83% का रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले एक साल में इस शेयर की कीमत करीब 174% तक बढ़ चुकी है।