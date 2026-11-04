लगातार 8वें दिन से लग रहा अपर सर्किट, ₹50 से कम का है शेयर, 48 गुना उछल गया कंपनी का मुनाफा

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Small-cap stock under ₹50: शेयर बाजार में इन दिनों काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बाजार की इस हलचल के बीच कुछ छोटे शेयरों में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। ऐसा ही एक शेयर एससी एग्रोटेक लिमिटेड (SC Agrotech Ltd) का है। 50 रुपये से कम कीमत वाला यह स्मॉलकैप शेयर लगातार आठवें कारोबारी सेशन में अपर सर्किट पर पहुंच गया। आज बुधवार को BSE पर शेयर 44.37 रुपये पर खुला और बाजार खुलने के कुछ ही सेकंड में 5 फीसदी के अपर सर्किट पर पहुंच गया था। इसी के साथ यह शेयर आज 44.37 रुपये के इंट्रा डे हाई पर आ गया था। बता दें कि शेयरों में तेजी की वजह कारोबार में विस्तार और शानदार तिमाही नतीजे हैं। सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 48 गुना उछल गया।

एक साल में करीब 160 फीसदी का रिटर्न बता दें कि इस शेयर ने पिछले एक साल में करीब 160 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, 26 अक्टूबर 2026 से लगातार अपर सर्किट लगने के कारण महज आठ कारोबारी सेशन में शेयर की कीमत 30.88 रुपये से बढ़कर 44.37 रुपये हो गई है। यानी इस दौरान निवेशकों को 43 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न मिला है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 337 करोड़ रुपये हो गया है।

कारोबार में विस्तार एससी एग्रोटेक लिमिटेड हाल ही में अपनी नई सब्सिडियरी कंपनी को लेकर चर्चा में आई थी। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने 30 अक्टूबर 2026 को उसकी नई सहायक कंपनी एससी केयरओएसिस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के गठन को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय की ओर से कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉरपोरेशन भी जारी कर दिया गया है। इस मंजूरी के बाद कंपनी के कारोबार में एक नया सेक्टर जुड़ गया है।

सितंबर तिमाही में मुनाफा करीब 48 गुना बढ़ा कंपनी के ताजा तिमाही नतीजे भी काफी मजबूत रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (Q2FY27) में कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू बढ़कर 45.26 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 5.02 करोड़ रुपये था। यानी कंपनी के रेवेन्यू में करीब 802 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 21.21 लाख रुपये से बढ़कर 10.21 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यानी मुनाफे में करीब 48 गुना उछाल दर्ज किया गया। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में कंपनी का कुल रेवेन्यू 83.11 करोड़ रुपये और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) 19.77 करोड़ रुपये रहा।

AgriBridge प्लेटफॉर्म हुआ लॉन्च एससी एग्रोटेक ने अपने कारोबार को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की दिशा में भी कदम उठाया है। कंपनी ने बताया है कि उसका डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म एग्रीब्रिज 4 नवंबर 2026 से आम लोगों के इस्तेमाल के लिए शुरू हो गया है। यह प्लेटफॉर्म agribridge.app पर उपलब्ध है। कंपनी के मुताबिक, एग्रीब्रिज के जरिए किसानों, कृषि सामान के सप्लायर्स और बड़े खरीदारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की योजना है। इसके माध्यम से किसान अपनी फसलों की जानकारी और लिस्टिंग कर सकेंगे। वहीं, खरीदारों को अपनी जरूरत के हिसाब से किसान और सप्लायर खोजने, कीमतों के बारे में जानकारी लेने और सौदे से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने में मदद मिलेगी। एग्रीब्रिज के लॉन्च से जुड़ी जानकारी में कंपनी ने दो संभावित बिजनेस मॉडल भी पेश किए हैं। इनमें 10 करोड़ और 100 करोड़ रुपये के काल्पनिक निवेश के आधार पर प्लेटफॉर्म की कमाई का अनुमान समझाया गया है।