हर 5 शेयर पर मिलेंगे 4 बोनस शेयर, 10 हिस्सों में भी बंटेगा स्टॉक, शेयर में 5% का अपर सर्किट
मुख्य बातें
- कंपनी के बोर्ड ने 4:5 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने की सिफारिश की है
- इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास कंपनी के 5 शेयर होंगे, उन्हें 4 अतिरिक्त बोनस शेयर मिलेंगे
- यानी अगर किसी निवेशक के पास 5 शेयर हैं, तो बोनस मिलने के बाद उसके पास कुल 9 शेयर हो जाएंगे
SC Agrotech Limited Share: शेयर बाजार में शुक्रवार को एससी एग्रोटेक लिमिटेड के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर इंट्राडे कारोबार के दौरान 5 फीसदी चढ़कर अपर सर्किट पर पहुंच गए। इसी के साथ यह शेयर 62.38 रुपये पर पहुंच गया था। शेयर में तेजी की बड़ी वजह कंपनी की ओर से बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का ऐलान है। इसके साथ ही कंपनी ने डिविडेंड देने की संभावना पर भी विचार करने की बात कही है। खास बात यह है कि पिछले दो हफ्तों में कंपनी का शेयर करीब 62 फीसदी तक उछल चुका है। पिछले सात कारोबारी सेशंस में से छह बार शेयर में अपर सर्किट लगा है। बता दें कि कंपनी के बोर्ड ने 4:5 के रेशियो में बोनस शेयर जारी करने की सिफारिश की है। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास कंपनी के 5 शेयर होंगे, उन्हें 4 अतिरिक्त बोनस शेयर मिलेंगे। यानी अगर किसी निवेशक के पास 5 शेयर हैं, तो बोनस मिलने के बाद उसके पास कुल 9 शेयर हो जाएंगे। साथ ही कंपनी ने 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट का भी ऐलान किया है।
10 हिस्सों में बंटेगा एक शेयर
बोनस शेयर के साथ कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट का भी ऐलान किया है। कंपनी 1:10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट करेगी। इसका मतलब है कि अभी कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। स्टॉक स्प्लिट के बाद यह एक शेयर 10 शेयरों में बंट जाएगा। इसके बाद हर शेयर की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपये रह जाएगी। कंपनी का कहना है कि इस फैसले का मकसद छोटे निवेशकों के लिए शेयर को ज्यादा किफायती बनाना और ज्यादा से ज्यादा निवेशकों की भागीदारी बढ़ाना है। हालांकि, स्टॉक स्प्लिट के लिए शेयरधारकों की मंजूरी भी जरूरी होगी।
बोनस और स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट कब
कंपनी ने अभी बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया है। रिकॉर्ड डेट तय होने के बाद निवेशकों को पता चलेगा कि इन दोनों कॉरपोरेट एक्शन का फायदा पाने के लिए उनके पास कब तक शेयर होने चाहिए।
डिविडेंड पर भी हो सकता है फैसला
कंपनी ने निवेशकों को डिविडेंड देने की संभावना पर भी चर्चा की है। हालांकि, अभी डिविडेंड को मंजूरी नहीं दी गई है। कंपनी के बोर्ड ने फैसला किया है कि अगले तिमाही बोर्ड रिव्यू में इस प्रस्ताव पर दोबारा विचार किया जाएगा। इस बीच, शुक्रवार, 13 नवंबर को एससी एग्रोटेक का शेयर करीब 5 फीसदी चढ़कर 62.38 रुपये पर अपर सर्किट में पहुंच गया। यह शेयर का नया 52 हफ्ते का हाई लेवल भी है। इस भाव पर कंपनी का मार्केट कैप करीब 474.06 करोड़ रुपये हो गया। रिटर्न पिछले एक हफ्ते में शेयर ने 27.57 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, दो हफ्तों में इसमें 62.7 फीसदी की तेजी आई है। इसके अलावा, पिछले एक महीने में शेयर करीब 71.89 फीसदी चढ़ चुका है। छह महीने में इसने 144 फीसदी और पिछले एक साल में करीब 266 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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