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SC Agrotech Limited: शेयर बाजार में एससी एग्रो टेक लिमिटेड का शेयर इन दिनों लगातार चर्चा में बना हुआ है। सोमवार को कंपनी के शेयर में एक बार फिर 5% का अपर सर्किट लगा। बता दें कि पिछले 19 कारोबारी सेशंस से शेयर लगातार अपर सर्किट में कारोबार कर रहा है। आज सोमवार को BSE पर एससी एग्रो टेक का शेयर 4.99% की तेजी के साथ 83.54 रुपये पर पहुंच गया। पिछले एक महीने में ही इसका भाव करीब 170% चढ़ चुका है। शेयर में इस तेजी के पीछे कंपनी को मिला 86 करोड़ रुपये का नया ऑर्डर भी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा कंपनी ने निवेशकों के लिए बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट का भी ऐलान किया है।

कंपनी को मिला 86 करोड़ रुपये का ऑर्डर एससी एग्रो टेक लिमिटेड को गुजरात के अहमदाबाद स्थित एलीट ग्लोबल नाम की फर्म से 86 करोड़ रुपये का घरेलू सप्लाई ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को बाजरा, उड़द, चना, मूंग, गेहूं और राजमा की सप्लाई करनी है। कंपनी ने सोमवार, 23 नवंबर को BSE को दी जानकारी में बताया कि इस ऑर्डर के तहत कुल 13,200 मीट्रिक टन एग्री प्रोडक्ट्स की सप्लाई की जाएगी। कंपनी के मुताबिक, इस ऑर्डर से घरेलू बाजार में उसका कारोबार बढ़ाने और एग्री प्रोडक्टस की सप्लाई चेन में अपनी मौजूदगी मजबूत करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इस ऑर्डर से होने वाली वास्तविक कमाई और मुनाफा सामान की सप्लाई, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने और पेमेंट मिलने पर निर्भर करेगा।

19 दिन से लगातार अपर सर्किट में शेयर सोमवार को BSE पर एससी एग्रो टेक का शेयर 4.99% की तेजी के साथ 83.54 रुपये पर पहुंच गया। इसी के साथ शेयर ने लगातार 19वें कारोबारी सेशन में अपर सर्किट लगाया। कंपनी का मार्केट कैप करीब 634.86 करोड़ रुपये हो गया। शेयर ने सोमवार को 83.54 रुपये का नया 52 हफ्तों का हाई भी बनाया। यह लगातार सातवां कारोबारी सेशन था, जब शेयर ने नया ऑल टाइम हाई स्तर छुआ। शेयर के रिटर्न की बात करें तो एक हफ्ते में इसमें 27.56%, दो हफ्तों में 54.99% और एक महीने में 170.53% की तेजी आई है। वहीं, पिछले छह महीनों में शेयर 248% चढ़ा है। इस साल अब तक इसमें करीब 114% और पिछले एक साल में लगभग 348% की बढ़त दर्ज की गई है।

निवेशकों को 4:5 के रेशियो में बोनस शेयर कंपनी ने निवेशकों को बोनस शेयर देने का भी फैसला किया है। इसके तहत हर 5 शेयर पर 4 बोनस शेयर दिए जाएंगे। यानी अगर किसी निवेशक के पास कंपनी के 5 शेयर हैं, तो उसे 4 अतिरिक्त शेयर मिलेंगे। हालांकि, बोनस शेयर का फायदा उन्हीं निवेशकों को मिलेगा, जिनके पास रिकॉर्ड डेट पर कंपनी के शेयर होंगे। रिकॉर्ड डेट की जानकारी कंपनी की ओर से अलग से दी जाएगी।