फिक्स्ड डिपॉजिट में आपनी जमा पूंजी को इन्वेस्ट करके बंपर मुनाफा कमाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, देश के बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक अपने ग्राहकों को बंपर ब्याज दे रहे हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 07:42 AM
बंपर रिटर्न: इन 10 बैंकों में FD करने पर मिल रहा करीब 9% तक ब्याज; चेक करिए लेटेस्ट रेट

फिक्स्ड डिपॉजिट में आपनी जमा पूंजी को इन्वेस्ट करके बंपर मुनाफा कमाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, देश के बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक अपने ग्राहकों को बंपर ब्याज दे रहे हैं। बता दें कि इनमें से कुछ बैंक तो 9 पर्सेंट के आसपास भी ब्याज ऑफर कर रहे हैं। इनमें सबसे आगे एसबीएम बैंक है जो अपने सामान्य ग्राहकों को 3 साल 2 दिन से लेकर 5 साल से कम की एफडी पर 8.25 पर्सेंट और सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8.75 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। ईटी में छपी एक खबर के अनुसार, आइए जानते हैं 10 ऐसे बैंकों के बारे में जो अपने ग्राहकों को एफडी करने पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं।

यहां मिल रहा 8.50% तक ब्याज

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बंधन बैंक है। बंधन बैंक 600 दिन की एचडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 8 पर्सेंट और सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8.50 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, तीसरे नंबर पर इस लिस्ट में डीसीबी बैंक है। डीसीबी बैंक 36 महीने की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 8 पर्सेंट और सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8.50 पर्सेंट का ब्याज दे रहा है। जबकि चौथे नंबर पर इस लिस्ट में डॉयचे बैंक है। डॉयचे बैंक 2 साल से ज्यादा और 3 साल तक की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.75 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन को भी इतना ही ब्याज दे रहा है।

यस बैंक दे रहा 8.25% तक ब्याज

इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर यस बैंक है। यस बैंक 18 महीने से लेकर 36 महीने से कम की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.75 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8.25 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। जबकि छठे नंबर पर इस लिस्ट में आरबीएल बैंक है। आरबीएल बैंक 24 महीने से लेकर 36 महीने से कम की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.50 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, सातवें नंबर पर इस लिस्ट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1 साल एक दिन से लेकर 550 दिन की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.50 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8 पर्सेंट का ब्याज दे रहा है।

444 दिन की एचडी पर मिल रहा है 8% तक ब्याज

दूसरी ओर आठवें नंबर पर इस लिस्ट में इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक 2 साल 9 महीने से लेकर 3 साल 3 महीने तक की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.50 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। इसके अलावा, नौवें नंबर पर इस लिस्ट में एचएसबीसी बैंक है। एचएसबीसी बैंक 732 दिन से लेकर 36 महीने से कम की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.50 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है। जबकि दसवें नंबर पर इस लिस्ट में करूर वैश्य बैंक है। करूर वैश्य बैंक 444 दिन की एफडी पर अपने सामान्य ग्राहकों को 7.50 पर्सेंट जबकि सीनियर सिटीजन ग्राहकों को 8 पर्सेंट तक ब्याज दे रहा है।

