30 नवंबर से बंद हो जाएगी SBI की ये सर्विस, ग्राहकों के लिए जानना है जरूरी
संक्षेप: एसबीआई 30 नवंबर, 2025 के बाद OnlineSBI और YONO लाइट पर mCASH भेजने के अलावा दावा करने की सुविधा बंद कर देगा। मतलब है कि इस तारीख के बाद ग्राहक न तो mCASH के जरिए बिना लाभार्थी रजिस्ट्रेशन के पैसे भेज सकेंगे और न ही भेजी गई राशि क्लेम कर पाएंगे।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए अहम है। दरअसल, बैंक ने घोषणा की है कि वह 30 नवंबर, 2025 के बाद OnlineSBI और YONO लाइट पर mCASH भेजने के अलावा दावा करने की सुविधा बंद कर देगा। कहने का मतलब है कि इस तारीख के बाद ग्राहक न तो mCASH के जरिए बिना लाभार्थी रजिस्ट्रेशन के पैसे भेज सकेंगे और न ही mCASH लिंक या ऐप के माध्यम से भेजी गई राशि क्लेम कर पाएंगे। बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक मैसेज में कहा है कि ग्राहक समय रहते अन्य सुरक्षित और प्रचलित डिजिटल भुगतान विकल्पों का उपयोग शुरू कर दें। इनमें UPI, IMPS, NEFT और RTGS जैसे माध्यम शामिल हैं, जो वर्तमान में देशभर में सबसे विश्वसनीय ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सेवाओं में गिने जाते हैं।
mCASH क्या है?
mCASH सुविधा का उपयोग मुख्य रूप से तेज भुगतान के लिए किया जाता था, जिसमें लाभार्थी को पहले से रजिस्टर किए बिना भी लिंक के माध्यम से पैसे भेजे जा सकते थे। हालांकि, सुरक्षा और नई टेक्नोलॉजी के विस्तार को देखते हुए SBI अब इस सेवा को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर रहा है। बैंक ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे बिना किसी परेशानी के डिजिटल लेनदेन जारी रखने के लिए वैकल्पिक भुगतान विकल्पों पर तुरंत स्विच करें। UPI और IMPS जैसे माध्यम तत्काल भुगतान की सुविधा देते हैं, जबकि NEFT और RTGS बड़े ट्रांजैक्शन के लिए सुरक्षित विकल्प माने जाते हैं।
mCASH कैसे यूज करें?
गूगल प्ले स्टोर से एसबीआई mCASH एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, लॉग इन करने के लिए एमपिन रजिस्टर करें। रजिस्टर्ड एमपिन का उपयोग करके, ग्राहक एसबीआई mCASH ऐप में लॉग इन कर सकते हैं। पासकोड का उपयोग करके स्टेट बैंक के ग्राहक द्वारा भेजी गई दावा राशि को किसी भी बैंक में अपने खाते में स्थानांतरित करें। ग्राहक भविष्य के दावों के लिए खाता संख्या और IFSC कोड को फेवरेट के रूप में सेट कर सकते हैं।
बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया mCASH प्राप्तकर्ताओं को SBI ग्राहकों द्वारा OnlineSBI या स्टेट बैंक एनीवेयर के माध्यम से भेजे गए फंड का दावा करने की अनुमति देता है। इस सेवा के साथ, कोई भी SBI ग्राहक जिसके पास इंटरनेट बैंकिंग है, वह किसी को लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किए बिना, केवल प्राप्तकर्ता के मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का उपयोग करके पैसे ट्रांसफर कर सकता है।