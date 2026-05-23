SBI कर्मचारियों की अगले हफ्ते 2 दिन की हड़ताल, 52 करोड़ ग्राहकों के लिए बैंक ने जारी की एडवाइजरी
SBI Strike Dates: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी अगले हफ्ते 25 और 26 मई को दो दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं। बैंक की तरफ से इस प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है।
SBI Strike Dates: स्टेट बैंक के कर्मचारी अगले हफ्ते दो दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं। आल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन ने 25 मई और 26 को दिन की हड़ताल बुलाई है। ऐसे में बैंक का काम काज प्रभावित हो सकता है। इसकी को देखते हुए SBI की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को इन दो दिनों के दौरान ATM, कस्टमर सर्विस प्वाइंट और योनो ऐप का प्रयोग करने की सलाह दी है। बता दें, एसबीआई कर्मचारियों के इस हड़ताल का सीधा असर 52 करोड़ ग्राहकों पर पड़ेगा।
हड़ताल के दिन SBI की कौन-कौन सी सर्विस रहेगी चालू
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए शाखाओं पर कुछ जरूरी सुविधाएं चालू रखने का प्रयास किया जा रहा है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को इस प्रस्तावित हड़ताल के दिनों के दौरान कैश के लिए एटीएम का प्रयोग करने की सलाह दी है। बैंक ने ग्राहकों से कहा है कि 25 और 26 मई को योनो, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और अन्य डिजीटल चैनल का उपयोग करने की सलाह दी है।
क्यों बुलाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने हड़ताल? (SBI Strike Reasons)
इस प्रस्तावित हड़ताल के पीछे की वजह एसबीआई कर्मचारियों की कुछ डिमांड है। सबसे बड़ा मुद्दा बैंक की तरफ से की जा रही आउटसोर्सिंग है। संगठन का कहना है कि इससे गांव, एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य पिछले वर्ग से आने वाले लोगों के सामने कम मौके उपलब्ध होंगे।
इसके अलावा फेडरेशन ने शाखाओं पर बंदूकधारी गार्ड्स की कमी का भी मुद्दा उठाया है। फेडरेशन का कहना है कि रिटायरमेंट और प्रमोशन की वजह से ब्रांचों पर इन गार्ड्स की क्षमता में गिरावट आई है। इन सबके अलावा एनपीएस को लेकर भी कर्मचारी बड़ी मांग कर रहे हैं। फेडरेशन का कहना है कि सरकार की अनुमति के बाद भी एसबीआई कर्मचारी अपने NPS अकाउंट के फंड मैनेजर को बदल नहीं पा रहे हैं। जिसकी वजह से अन्य सरकारी बैंकों की तुलना में उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है।
किन दो दिन है SBI कर्मचारियों की हड़ताल
एसबीआई स्टाफ फेडरेशन ने 25 मई से 26 तक हड़ताल का ऐलान किया है। यानी इन दो दिन बैंक का काम काज प्रभावित रह सकता है। अब देखना है कि समय रहते इस प्रस्तावित हड़ताल का कोई समाधान निकलता भी है या नहीं?
27 और 28 मई को बैंकों में छुट्टी
कई राज्यों में बकरीद आदि त्योहार की वजह से 27 मई और 28 मई को छुट्टी रहेगी। जिन प्रदेशों में छुट्टी रहेगी उसमें जम्मू और कश्मीर भी शामिल है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।